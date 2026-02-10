El frío no se va, pero asoma un alivio: el mapa del récord térmico y cómo sigue el tiempo en Nueva York

Nueva York dejó atrás el tramo más severo del frío ártico, pero el invierno todavía no afloja del todo. Las advertencias por temperaturas extremas finalizaron este lunes 9 de febrero, aunque el pronóstico anticipa jornadas frías, con máximas cercanas a los 35 °F (alrededor de 2 °C), y un alivio gradual hacia mitad de semana.

Pronóstico para la semana en Nueva York

El sábado 8 de febrero, la Gran Manzana registró su temperatura más baja desde febrero de 2023. Los vientos intensos profundizaron el impacto del aire polar y generaron sensaciones térmicas de entre -15 y -30 °F (entre -26 y -34 °C), lo que llevó a las autoridades a emitir alertas por frío extremo.

Imagen del 7 de febrero de 2026 de una fuente congelada, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos Zhang Fengguo - XinHua

“El fuerte viento y las temperaturas muy frías han provocado peligrosas sensaciones térmicas durante la noche. Las temperaturas a esta hora rondan los 10°F (unos -12°C) en toda la región, con valores bajo cero en amplias zonas del interior”, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en un mensaje publicado en X.

La advertencia por sensaciones térmicas peligrosas se mantuvo vigente hasta las 10 de la mañana del lunes 9. Ya por la tarde, con cielo mayormente despejado, las temperaturas comenzaron a recuperarse y se ubicaron entre los 20 y 30 °F (aproximadamente -6 a -1 °C).

Para este martes, el pronóstico anticipa una nueva suba leve, con registros cercanos al punto de congelación. Sin embargo, un sistema frontal podría provocar una mezcla débil de nieve o lluvia gélida entre la tarde y la noche.

La advertencia por frío extremo culminó el 9 de febrero y se prevé un repunte de las temperaturas para este 10 de febrero X/@NWSNewYorkNY

En los días siguientes continuará la tendencia al alza, aunque dentro de valores invernales: las máximas se moverán en los 30°F medios y altos, con la posibilidad de alcanzar los 40°F (alrededor de 4°C) hacia mitad de semana.

¿Fin de semana con lluvia y nieve en Nueva York?

Si bien para el viernes 13 y sábado 14 se esperan condiciones relativamente estables, los modelos meteorológicos muestran la posibilidad de una tormenta entre el domingo 15 y el lunes 16.

De acuerdo con el informe semanal del NWS y el seguimiento de CBS News, el sistema podría dejar una mezcla de lluvia y nieve en la región triestatal, que abarca la ciudad de Nueva York, Long Island, el noreste de Nueva Jersey, el valle del bajo Hudson y el sur de Connecticut.

“Se espera que una profunda vaguada del Pacífico genere un centro de baja presión al este de las Montañas Rocosas durante el sábado, que luego se desplace hacia el sureste y se interne en el Atlántico el lunes”, señaló el NWS. No obstante, los especialistas advirtieron que aún existe alta incertidumbre sobre su impacto final, que podría ser limitado o incluso nulo.

Cómo prepararse ante una tormenta invernal

Ante la posibilidad de un nuevo episodio invernal, el NWS recomienda:

Vestirse con capas de ropa liviana, abrigada y holgada, y usar gorro.

Priorizar manoplas sobre guantes, ya que conservan mejor el calor.

Se prevé una posible tormenta para el fin de semana de San Valentín AP