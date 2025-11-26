¿Nevará en Nueva York?: a cuánto llegará la temperatura ante nueva ola de frío polar en Acción de Gracias

Nueva York se enfrenta a un nuevo frente frío durante el fin de semana largo por Acción de Gracias. Las temperaturas descenderán a los 40 °F (4,4 °C) en la noche del 26 de noviembre, con ráfagas de vientos del noroeste que se mantendrán hasta las festividades.

Así será el clima durante el fin de semana largo en Nueva York

De acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la Gran Manzana se enfrenta a precipitaciones moderadas desde la noche del 25 de noviembre hasta el día siguiente.

NEW YORK CITY - FEBRUARY 13: People walk through the blowing snow in Brooklyn as a large winter storm makes its way across the area on February 13, 2024 in New York City. Much of the Northeast is experiencing snow, wind and freezing temperatures with many businesses closed and schools in New York City going remote for the day. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con esta tendencia, las temperaturas descenderán entre 50 °F (10 °C) y 40 °F (4.4 °C) con máximas de 60 °F (15.5 °C) este martes. Sin embargo, para el 26 de noviembre, las temperaturas caerán de manera brusca hasta los 30 °F (-1.1 °C).

Los vientos, por su parte, aumentarán en la noche del 26 de noviembre, con ráfagas entre 25 y 30 nudos al final del día, según consignó el organismo meteorológico.

Cómo estará el clima durante Acción de Gracias en Nueva York

La lluvia abandonará la ciudad justo a tiempo para el desfile del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, se prevén condiciones ventosas para la festividad.

La ciudad tendrán una sensación térmica de hasta 30 grados Fahrenheit (-1.1°C) durante Acción de Gracias SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras la presencia de ráfagas de hasta 56-64 km/h (35-40 mph), las temperaturas máximas estarán entre 40 y 45 grados Fahrenheit, con sensación térmica por el viento en los 30 grados Fahrenheit (-1.1 °C).

Los vientos alcanzarán su máximo el próximo 28 de noviembre, con ráfagas de 35 a 40 mph y ráfagas aisladas de hasta 45 mph. El flujo profundo de mezcla permitirá ráfagas de hasta 56-64 km/h (35-40 mph), aunque se espera que las ráfagas a nivel de advertencia sean aisladas.

Asimismo, se prevén “vientos huracanados” con ráfagas de hasta 40 nudos, y las aguas no oceánicas hasta 35 nudos. El oleaje alcanzará su máximo con alturas de 6 a 10 pies en el océano y de 5 a 7 pies en el Estrecho de Long Island central/norte.

El resto del pronóstico después de las festividades

Para el resto del fin de semana, se prevé una transición del período frío y ventoso hacia un posible aumento de temperaturas y la llegada de un nuevo sistema frontal.

Existe la posibilidad de lluvia hacia el final del fin de semana hasta principios de la próxima semana y se prevé un aumento paulatino de temperaturas.

Lugares más afectados por el clima invernal el Día de Acción de Gracias 2025

Durante la semana del feriado de Thanksgiving, se presentarán diversas condiciones climáticas en EE.UU. El noreste del país norteamericano se perfila como una de las áreas más frías durante la festividad, con temperaturas por debajo del promedio.

Minnesota, Wisconsin y partes de las Dakotas, tendrán temperaturas algo más suaves que las habituales con ráfagas de nieves esporádicas Peter Thomson - La Crosse Tribune

El Medio oeste superior, que abarca Minnesota, Wisconsin y partes de las Dakotas, tendrán temperaturas algo más suaves que las habituales, aunque con posibilidad de ráfagas de nieve esporádicas.

En el caso de California, Nevada y Oregon, recibirán lluvias constantes, con los registros más intensos sobre el sur del Pacífico noroeste. Asimismo, las temperaturas descenderán hasta los 50°F (10 °C).