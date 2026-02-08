El túnel secreto de Nueva York para huir del frío: conecta el Oculus con el ferry gratuito y tiene de todo

En medio del invierno boreal y las bajas temperaturas que azotan a Nueva York, un camino subterráneo en el sur de Manhattan permite desplazarse sin tener que salir al exterior. Se trata de la conexión conocida como West Concourse, que une el Oculus con Brookfield Place y facilita el acceso a transporte, comercios y espacios culturales bajo techo.

Un youtuber latino muestra el túnel subterráneo de Nueva York: “Mucha gente no lo conoce”

La existencia de este recorrido fue difundida recientemente por el creador de contenido peruano Henry Urrunaga, quien mostró en video cómo atravesar la zona sin salir a la superficie.

Youtuber muestra el túnel secreto de Nueva York para huir del frío

“Para todos los que están con frío en Nueva York, si están por aquí en estas fechas, está congelado; les voy a mostrar un túnel para que conozcan“, expresó Urrunaga en un video compartido en Instagram. ”Todo por abajo, todo por el subterráneo", señaló.

En el clip, el youtuber caminó bajo tierra desde el complejo del World Trade Center hasta áreas cercanas al río Hudson. Este trayecto forma parte de un sistema conocido como West Concourse, diseñado para facilitar la circulación peatonal en el bajo Manhattan.

“Yo este video lo hago porque hay mucha gente que todavía no conoce estos túneles. Incluso la gente que vive aquí“, explicó.

El Oculus es un centro de transporte y comercio en el World Trade Center, diseñado por Santiago Calatrava Explore WTC

¿Qué es el West Concourse y dónde comienza el recorrido por Manhattan?

El punto de partida del túnel se encuentra en el Oculus, el centro de transporte y espacio comercial ubicado junto al World Trade Center. Desde allí, es posible acceder a pasillos subterráneos climatizados que conectan con otros edificios del área, según detalló Urrunaga en su video.

El Oculus funciona como un nodo central. De acuerdo con la información oficial, en su interior se encuentra la estación PATH, que alberga 12 líneas de subte: algunas recorren Manhattan y otras se dirigen a Nueva Jersey. Esta concentración de transporte convierte al complejo en un punto estratégico para iniciar recorridos sin salir a la calle.

A través del West Concourse, los peatones pueden avanzar hacia Brookfield Place, un conjunto de edificios de uso mixto que incluye oficinas, comercios y áreas públicas con vista al río. Todo el trayecto puede realizarse bajo techo, con temperaturas reguladas.

“Es hermoso. Es lindo. Es tranquilo”, aseguró Urrunaga. “Esto es cine. Ahí la gente bajando y la ciudad mostrándose”, agregó al mostrar la puerta de salida que conecta con el exterior.

Su estructura neofuturista alberga la estación del PATH, 12 líneas de metro y conecta a través de un túnel con el Brookfield Place Explore WTC

Qué ofrece el West Concourse de Manhattan

Lejos de ser un simple pasillo, el recorrido subterráneo atraviesa espacios comerciales y de servicios. Dentro del complejo del World Trade Center se encuentra el shopping Westfield, con tiendas distribuidas en varios niveles.

Durante el trayecto es posible encontrar locales de tecnología, indumentaria y accesorios, además de opciones gastronómicas que van desde comidas rápidas hasta restaurantes. Esto permite hacer pausas sin abandonar el circuito interior.

El final del trayecto subterráneo conduce a Brookfield Place. Este complejo se distingue por su arquitectura de vidrio y sus espacios interiores amplios, que incluyen áreas comunes con vegetación y vistas al río Hudson.

Dentro de Brookfield Place se encuentran palmeras y un espacio cubierto con un techo de cristal que permite observar el cielo sin exponerse al frío.