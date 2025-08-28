El gesto de Eric Adams en Nueva York tras el tiroteo en Minneapolis: “Mi corazón está con ustedes”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó su apoyo a las familias de las víctimas del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, en Minnesota. Dos niños de ocho y diez años murieron y otras 17 personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico.

Qué hizo Eric Adams en solidaridad con las familias víctimas del tiroteo

Alrededor de las 8.45 (hora local) del miércoles 27 de agosto, un hombre de 23 años emitió varios disparos contra la Escuela Católica de la Anunciación, en el sur del estado, media hora después de que se iniciara una misa. Posteriormente, el atacante, identificado como Robin Westman, se quitó la vida en el estacionamiento de la institución.

El mensaje del alcalde de Nueva York por le tiroteo en Minneapolis X/@NYCMayor

El suceso conmocionó a la población de Minneapolis y se extendió al resto del país. En Estados Unidos, se registraron 503 tiroteos en 2024.

Adams utilizó su perfil de X para expresar sus condolencias a las familias y detalló un gesto desde la ciudad de Nueva York, donde recientemente también se sufrió un tiroteo masivo.

“En señal de duelo y reconocimiento por el trágico tiroteo en la escuela de Minneapolis, todas las banderas de los edificios de la ciudad y las astas fijas en los cinco distritos se están bajando a media asta”, expresó el alcalde.

Las banderas de la ciudad permanecerán a media asta en señal de luto X /@NYCMayor

“Nuestros corazones y oraciones están con todos aquellos afectados por esta violencia sin sentido”, continuó.

Cuántos heridos hubo en el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis

Las autoridades reportaron que fallecieron dos niños, además del atacante, y que otras 17 personas, 14 de ellas niños y los otros tres adultos mayores, de alrededor de entre 80 y 90 años, fueron heridas. Según los comunicados, dos de ellas permanecen en estado crítico.

El atacante se presentó en las inmediaciones del centro educativo con un rifle, una escopeta y una pistola, y disparó en reiteradas ocasiones a través de las ventanas donde se encontraban los niños en las bancas durante la misa.

El autor del tiroteo en Minneapolis tenía vínculos con la escuela

El caso se investiga como un acto de terrorismo interno y un crimen de odio contra la comunidad católica, señaló el director del FBI, Kash Patel, a través de su perfil de X la tarde del miércoles.

El suceso culminó con dos niños fallecidos y el atacante se suicidó Archivo

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló en un comunicado que se conoció que Westman escribió mensajes incendiarios en cargadores de armas. Algunos de ellos decían “Maten a Donald Trump”, “Por los niños” y “¿Dónde está tu Dios?”.

“Este nivel de violencia es inconcebible”, expresó la funcionaria del gobierno federal. Y siguió: “Nuestras oraciones más profundas están con los niños, padres, familias, educadores y cristianos de todo el mundo. Los acompañamos en el duelo, oramos por su sanación y nunca los olvidaremos”.

En tanto, desde The Minnesota Star Tribune, señalaron que un anuario de la institución católica que data de 2017 evidenció que el autor del tiroteo en la escuela asistió durante al menos un año al centro y que su madre trabajó allí entre 2016 y 2021.