En Nueva York: trabajó 20 años para pagar su casa y descubrió que fue subastada por una deuda que no sabía que tenía

Un hombre de Nueva York descubrió en medio de la noche que su casa había sido vendida sin su conocimiento, pero no se trató de un fraude. Las autoridades del estado fueron las que vendieron el inmueble debido a una deuda de agua impaga. El propietario, sin embargo, aseguró que tampoco estaba al tanto de ese pendiente.

Hombre descubrió que su casa fue subastada sin que él lo supiera

Una noche, la familia Brown fue despertada por el sonido de herramientas eléctricas en la puerta de su casa. Al revisar la cámara de seguridad, vieron a unos desconocidos intentando entrar. El incidente, reportado por ABC7 el pasado 14 de agosto de 2025, fue el inicio de un insólito desalojo.

Filmore Brown, el dueño de la propiedad en Brooklyn, Nueva York, descubrió ese día que esas personas sí estaban respaldadas por la ley y que su casa fue vendida sin que él lo supiera.

Brown compró su hogar de US$800 mil en 1996 y trabajó siete días a la semana durante 20 años para pagar la hipoteca. Según ABC7, en 2019 el hombre de Brooklyn terminó de pagar su deuda.

Filmore Brown, el dueño de la casa, no estaba al tanto de que tenía una cuenta de agua sin pagar por un valor de 5.000 dólares. Brown aseguró que la hubiera liquidado sin problemas si alguien se lo hubiera informado.

Según ABC7, el Departamento de Finanzas de Nueva York le envió múltiples avisos sobre la situación. Los documentos oficiales del caso señalan que una persona sí recibió un anuncio sobre el inicio del juicio hipotecario en noviembre de 2020. Brown dijo que vive en el último piso de una casa con tres unidades, y que la notificación podría no haberle llegado a él porque las otras dos familias rentan los pisos inferiores.

Por qué el estado de Nueva York subastó la casa

ABC7 explicó que, cuando el dueño de un inmueble tiene deudas de agua o impuestos sin pagar, la ciudad tiene el respaldo de la ley para venderle la propiedad a un fideicomiso o grupo de inversionistas.

La abogada Alice Nicholson instó al gobierno de Nueva York a proteger con más ahínco a los ciudadanos trabajadores (YouTube/Eyewitness News ABC7NY)

De esta forma, los inversionistas se vuelven los responsables de cobrar el dinero con intereses. Si el propietario no liquida el adeudo, el inmueble es embargado y subastado.

“No quiero que nadie pase por lo mismo que yo. No puedo comer, no puedo beber y no puedo dormir. Era mi único sueño”, declaró Brown.

Un representante del Departamento de Finanzas le aseguró a ABC7 que el objetivo del gobierno no es que los propietarios pierdan sus inmuebles.

Las autoridades de Nueva York aseguraron que, desde 2024, se implementaron medidas para que los ciudadanos tuvieran más tiempo, información y recursos para resolver problemas como el de Filmore Brown.

Alice Nicholson, una de las abogadas que representan a Brown, argumentó que esas estrategias no eran suficientes para evitar que las personas trabajadoras, en especial los adultos mayores, perdieran sus hogares.

Según ABC7, en 2025 hay más de 6,8 mil familias en la ciudad de Nueva York que se encuentran en la misma situación y la mayoría viven en vecindarios de personas de color.

Qué pasará con el caso de Filmore Brown

Las abogadas de Filmore Brown están enfocadas en convencer al juez de que pause el caso para que su cliente tenga la oportunidad de explicar qué fue lo que sucedió.

Usuarios en redes sociales también mostraron solidaridad hacia el caso de Filmore Brown (X)

ABC7 informó que miembros del consejo municipal se reunieron afuera del hogar de Brown para exigir una audiencia pública y que se proponga una nueva ley que proteja a las familias neoyorquinas de pasar por inquietudes como esta.

Durante la reunión, activistas y líderes políticos demandaron que el gobierno de la ciudad debe cambiar su manejo de los pagos de facturas pendientes de servicios públicos.

Los aliados de Filmore Brown describieron la situación actual con expresiones como “algo está mal”, “es una profunda injusticia” y “estamos en el centro de una crisis”.

“Tengo esperanzas. Si no las tuviera, no estaría aquí hoy”, concluyó Brown.