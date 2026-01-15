El guiño de Mamdani a un grupo de trabajadores latinos en Nueva York: las leyes que entran en vigor el 26 de enero

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó a los trabajadores de delivery sobre una serie de protecciones que tendrán. El demócrata recordó que a partir del 26 de enero comenzarán a regir tres leyes locales que los benefician. Además, se refirió a una demanda contra una app de repartos por incumplimientos con sus trabajadores.

Mamdani recordó las tres leyes para repartidores que entran en vigor el 26 de enero en Nueva York

Las normas que mencionó Mamdani son:

Estándar para las propinas

Según establece la Int 0737 , las apps de delivery de comidas deberán incluir una opción de propina que sea de al menos el 10% del precio de compra en cada pedido.

Momento de la solicitud de propina

La Int 0738 indica que las plataformas deberán solicitar la propina al cliente antes o durante el momento en el que realiza el pedido .

. Más allá de esto, las aplicaciones pueden permitir que los clientes agreguen o modifiquen la propina una vez realizada la orden.

Transparencia en los pagos y declaraciones detalladas

De acuerdo con la Int 0859 de Nueva York, los servicios de entrega tendrán que abonar lo correspondiente a sus trabajadores al menos una vez por periodo de pago .

de que finalice dicho periodo. Los trabajadores recibirán un desglose de su compensación bruta y neta , con el detalle del método y cálculos utilizados.

, con el detalle del utilizados. Se considerará ilegal que cualquier servicio de entrega no distribuya la totalidad de la propina que le corresponde al repartidor.

Repartidores de pedidos en Nueva York tendrán nuevas protecciones desde el 26 de enero Unsplash/Robert Anasch

Nueva York demandó a una app de delivery por incumplimiento con los trabajadores

Además de mencionar las leyes para repartidores que comenzarán a regir el 26 de enero, el alcalde demócrata dijo que su administración presentó un reclamo judicial contra MotoClick por robo de propinas y salarios.

El gobierno de la ciudad de Nueva York también hizo una presentación judicial contra el CEO de la empresa para garantizar que los trabajadores recuperen su dinero, incluso si MotoClick no tiene fondos suficientes.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que su gobierno demandó a Moto Click por robo de propinas a trabajadores Captura/Youtube

Las cifras de repartidores de delivery que dio el gobierno de Nueva York

Junto con la noticia de la demanda y el recordatorio de las leyes próximas a entrar en vigor, el gobierno del demócrata compartió números sobre la importancia de estos trabajadores para la economía de la Gran Manzana.

Concretamente, se trata de aproximadamente 80.000 repartidores (muchos de ellos latinos) que completan cerca de 2,64 millones de entregas por semana.