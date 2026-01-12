Todas las nuevas órdenes ejecutivas de NYC que impactan en la vivienda y qué puede cambiar con Mamdani
El alcalde de Nueva York ya firmó cuatro medidas que buscan generar cambios para los inquilinos y acelerar la construcción de unidades
- 3 minutos de lectura'
Desde su asunción como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani ya impulsó distintas medidas. Tal como anunció en su campaña, la vivienda es uno de los ejes principales de la gestión del demócrata. En sus primeras semanas al frente de la Gran Manzana, ya publicó cuatro órdenes ejecutivas que buscan cambiar las protecciones para inquilinos.
Mamdani impulsó un área de su gobierno para proteger a los inquilinos con la orden ejecutiva N°3
De acuerdo con la publicación del documento, la medida establece nuevamente la Oficina del Alcalde para Proteger a los Inquilinos. El área estará a cargo de Cea Weaver como directora.
El gobierno de la ciudad de Nueva York indica que esta oficina tendrá la tarea de defender los derechos de los inquilinos y mejorar la calidad de las viviendas.
En ese sentido, debe impulsar políticas para luchar contra el abuso de propietarios. Más allá de eso, también funcionará como intermediario entre arrendador e inquilino.
Mamdani indicó en el decreto que todas las agencias municipales existentes deberán colaborar y estar a disposición de la nueva oficina.
La orden ejecutiva N°4 de Mamdani busca combatir la escasez de viviendas en Nueva York
La medida tomada por el alcalde demócrata tiene estas claves:
- Crea el grupo de trabajo LIFT (Land Inventory Fast Track).
- Tendrá como objetivo identificar terrenos controlados por la ciudad que sean aptos para construir al menos 25.000 viviendas en los próximos diez años.
- El grupo revisará sitios que no interrumpan servicios esenciales y debe desarrollar estrategias para facilitar su uso residencial.
- Al igual que en el caso de la nueva oficina dirigida a proteger a los inquilinos, Mamdani ordenó la colaboración de otras agencias y entidades para facilitar estas tareas.
Mamdani quiere acelerar los procesos de vivienda asequible con la orden ejecutiva N°5
Este documento crea el grupo de trabajo SPEED (Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development). Según el gobierno de Nueva York, tiene como objetivo identificar y simplificar los trámites administrativos y de permisos que retrasan la creación de vivienda asequible.
Esto aplica desde la fase de financiamiento hasta la construcción y alquiler de las unidades. El área deberá entregar a Mamdani una serie de recomendaciones en un plazo de 100 días desde que se publicó la orden ejecutiva.
Nueva York lanzó las audiencias por estafas de alquiler con la orden ejecutiva N°8
La determinación publicada por el gobierno de Mamdani presenta la realización de las “rental ripoff hearings”:
- Se realizarán audiencias públicas en los cinco condados durante los primeros 100 días de gestión para que inquilinos reporten malas condiciones de vivienda y abusos.
- Aunque no hay reglas sobre las temáticas que se tengan que denunciar, se pueden reportar prácticas como tarifas ocultas, falta de mantenimiento y cobros excesivos por servicios.
- El objetivo de la administración neoyorquina es recabar información detallada para luego poder aplicar soluciones rápidamente.
"Hoy lanzamos una ofensiva en toda la ciudad contra las estafas en el alquiler, como la negligencia de los propietarios y las tarifas exorbitantes“, indicó el propio Mamdani en X sobre la medida.
