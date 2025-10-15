El guiño directo de Kathy Hochul a la comunidad latina en Nueva York: “Estamos orgullosos”

La gobernadora Kathy Hochul se acercó a la comunidad latina en Nueva York en el marco del Mes Nacional de la Herencia Hispana. La demócrata honró a diez profesionales de la salud que prestan servicios en inglés y español en comunidades desfavorecidas del estado.

Un homenaje a los médicos bilingües en comunidades latinas Nueva York

El reconocimiento se realizó durante la recepción de la gobernadora por el mes de la Herencia Hispana, celebrada en el Museo y Biblioteca de la Sociedad Hispánica en Manhattan. Hochul estuvo acompañada de otros senadores y asambleístas para honrar al personal médico del estado.

La mandataria homenajeó a profesionales de la salud en las comunidades hispanas @GovKathyHochul

La mandataria elogió: “Nueva York es tan vibrante gracias a nuestras comunidades hispanas, y hoy, en mi celebración anual del Mes de la Herencia Hispana, honramos sus inmensas contribuciones a nuestro estado”.

Hochul presentó el evento llamado “Unir voces, sanar mentes: celebrar a los profesionales bilingües de la salud mental”. Asimismo, valoró que el reconocimiento “fue una oportunidad importante para destacar a los trabajadores de la salud que se esfuerzan al máximo para servir a las comunidades hispanas en todo el estado”.

Por último, Hochul enfatizó que la crisis de salud mental fue una de “sus principales prioridades” y completó: “Me enorgullece especialmente reconocer a los médicos bilingües que marcan una verdadera diferencia”.

Profesionales de salud reconocidos en Nueva York

El reconocimiento a los profesionales bilingües de salud mental forma parte de los incentivos de Kathy Hochul para promover a más personal especializado en este campo, especialmente en zonas marginadas.

La gobernadora destacó a profesionales de salud mental que trabajan en comunidades latinas de Nueva York Shutterstock

Entre la lista de homenajeados se incluyó:

Servicios Astor

Carmen Torres, diputada.

Denize Da Silva-Siegel, MD, MS - Directora médica.

Obras del Bronx

Noel Concepción-LCSW.

Barbara Miliano-LMSW.

Coalición para Niños y Familias

Lewanny Vargas, Supervisora ​​Clínica.

Betty Candelier, profesional de salud conductual con licencia.

Comunilife

Lizurka Tejada - Coordinadora del Programa.

Chasity Ortiz - Coordinadora del Programa La Vida es Preciosa.

Servicios de enriquecimiento juvenil de West Islip

Maria Olsen – Directora de la Clínica Bilingüe.

Astrid Garrido – Prescriptora Bilingüe, DNP.

Senadores y asambleístas reconocieron a la comunidad latina en Nueva York

Junto con la gobernadora se presentaron integrantes del Senado y asambleístas del estado neoyorkino. Entre ellos, el presidente de la Asamblea, Carl E. Heastie, quien dijo: “Los profesionales de salud mental bilingües no solo satisfacen una necesidad apremiante, sino que también permiten que sus clientes se sientan como en casa mientras hablan su lengua materna, lo que facilita el ya difícil proceso de buscar ayuda”.

La gobernadora estuvo acompañada de asambleístas y senadores @GovKathyHochul

Por otro lado, la senadora estatal, Samra Brouk, consideró que los servicios de salud mental “deben ser accesibles para reflejar la diversidad de los residentes del estado de Nueva York”. Luego, sumó: “Aplaudo a la gobernadora Hochul por reconocer el Mes de la Herencia Hispana en nuestro estado y por honrar a los proveedores bilingües”.

Según los números compartidos por el propio gobierno, desde la asunción de la gobernadora, el estado de Nueva York añadió “985 camas psiquiátricas, incluyendo 610 camas que se reactivaron en hospitales comunitarios”. Por otro lado, en el presupuesto para el año fiscal 2026, obtuvieron fondos para establecer Espacios Seguros para Jóvenes, donde recibirán recursos de salud emocional y bienestar.