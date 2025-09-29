Adiós a la Terminal Marina de Brooklyn: el nuevo plan de Kathy Hochul, que la une con Eric Adams

Nueva York avanza hacia una de sus transformaciones urbanas más ambiciosas. La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams presentaron un plan histórico para la Terminal Marítima de Brooklyn (BMT, por sus siglas en inglés), que convertirá el espacio en un dique moderno y fomentará el desarrollo de la comunidad.

Los ejes de un plan de urbanización histórico en Nueva York

Ambos mandatarios, en conjunto con otros funcionarios electos y líderes comunitarios, presentaron una inversión histórica para convertir la deteriorada terminal.

La reestructuración, conocida como el Plan Vision, cuenta con una inversión inicial histórica de 3500 millones de dólares.

El puerto y su comunidad enfrentará grandes cambios NYCEDC

El Plan Vision no solo transformará la terminal, sino que también impulsará a la comunidad de toda la zona de Brooklyn cercana al puerto. Sus nueve puntos son:

Puerto Modernizado: transformará en un moderno, sostenible y totalmente eléctrico de 24 hectáreas. Incluirá un nuevo muelle marginal para promover el transporte entre aguas.

transformará en un moderno, sostenible y totalmente eléctrico de 24 hectáreas. Incluirá un nuevo muelle marginal para promover el transporte entre aguas. Vivienda Asequible: construirá un total de 6000 viviendas

construirá un total de 6000 viviendas Cuenca Atlántica: reurbanizará la Terminal de Cruceros de Brooklyn. Incluirá nuevos espacios públicos abiertos, espacio industrial y comercial, y un hotel de 400 habitaciones

reurbanizará la Terminal de Cruceros de Brooklyn. Incluirá nuevos espacios públicos abiertos, espacio industrial y comercial, y un hotel de 400 habitaciones Industrial y Comercial: creará más de 225 mil pies cuadrados de espacio para industria ligera e industrial. Incluye un fondo de desarrollo de US$10 millones

creará más de 225 mil pies cuadrados de espacio para industria ligera e industrial. Incluye un fondo de desarrollo de US$10 millones Educación y fuerza Laboral: promoverá la contratación comunitaria específica, y un centro de aprendizaje experiencial de clase mundial en el Muelle 11

promoverá la contratación comunitaria específica, y un centro de aprendizaje experiencial de clase mundial en el Muelle 11 Cambio climático: exigirá una estrategia integral para mejorar la resiliencia del área contra el cambio climático.

exigirá una estrategia integral para mejorar la resiliencia del área contra el cambio climático. Resiliencia: exigirá una estrategia integral de resiliencia, que incluye un terreno elevado para protegerse contra el futuro aumento del nivel del mar.

exigirá una estrategia integral de resiliencia, que incluye un terreno elevado para protegerse contra el futuro aumento del nivel del mar. Conectividad y transporte público: destinará US$50 millones para establecer un servicio de transporte eléctrico.

destinará US$50 millones para establecer un servicio de transporte eléctrico. Gobernanza e implementación: creará una nueva entidad legal denominada la Corporación de Desarrollo de la Terminal Marítima de Brooklyn.

Un proyecto que une a Hochul y Adams

El anuncio representa un punto de encuentro político entre la gobernadora y el alcalde de Nueva York.

Pese a que semanas atrás Hochul expresó su apoyo al candidato demócrata Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía, ahora se mostró alineada con Adams para sacar adelante un plan de gran magnitud.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y la gobernadora estatal, Kathy Hochul, acercaron partes con este proyecto ARchivo

Tras el anuncio del plan, la gobernadora señaló que el proyecto transformará “la Terminal Marítima de Brooklyn en un moderno centro marítimo totalmente eléctrico y un nuevo vecindario próspero, que ofrecerá empleos bien remunerados, viviendas asequibles y servicios públicos para las generaciones futuras”.

Por su parte, Adams remarco: “Nuestra ciudad dio un gran paso hacia el futuro”. Asimismo, dijo que Nueva York probó a sus críticos que “la era de las grandes ideas y las iniciativas audaces no ha terminado”.

Próximos pasos para la transformación de la Terminal

Tras la aprobación del Plan Visión por el Grupo de Trabajo de la BMT, el proyecto pasa inmediatamente a la Revisión Ambiental. En las próximas semanas, la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC, por sus siglas en inglés) guiará el plan a través de la revisión ambiental.

El proyecto incluirá grandes cambios en la comunidad de Brooklyn NYCEDC

Una vez que se completen estos procesos formales de planificación y se seleccionen los socios operadores, el proyecto podrá avanzar hacia la fase de construcción. Por ahora, no se especificó una fecha exacta para el inicio de las obras.