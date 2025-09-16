El mensaje de Eric Adams a los migrantes mexicanos de Nueva York por el Día de la Independencia

El alcalde de la ciudad Nueva York, Eric Adams, compartió un mensaje por el Día de la Independencia de México, que se conmemora cada 16 de septiembre. Se trata de un claro respaldo a la comunidad migrante de la Gran Manzana. “¡Que viva México!“, sostuvo el mandatario local en redes sociales.

El mensaje de Eric Adams a los mexicanos que residen en Nueva York por el Día de la Independencia

Eric Adams compartió en su cuenta de X una publicación este martes 16 de septiembre a propósito por el Día de la Independencia mexicana. “¡Feliz Día de la Independencia de México a todos los neoyorquinos mexicanos de nuestra ciudad!“, sostuvo.

El alcalde Eric Adams le envió un mensaje a la comunidad mexicana de NYC por el Día de la Independencia de México X: @NYCMayor

“Hoy celebramos la resiliencia y el arduo trabajo de las más de 300 mil personas de ascendencia mexicana que consideran la ciudad de Nueva York su hogar”, recordó el alcalde y manifestó: “Les deseamos un día maravilloso con sus seres queridos. ¡Viva México!"

En su posteo, Adams añadió fotos de su participación en las celebraciones mexicanas que se realizaron durante la tarde del lunes 15 de septiembre. Organizado por el Consulado General de México en Nueva York, hubo un desfile con banderas y muestras culturales. El funcionario se mostró rodeado de los colores mexicanos y los extranjeros presentes.

El alcalde participó de las celebraciones por el Día de la Independencia de México en la ciudad de Nueva York X: @NYCMayor

Recientemente, el alcalde había enviado un mensaje de apoyo a la comunidad migrante en el Día de la Herencia Hispana y también había participado de las celebraciones en Nueva York.

“Desde el sur del Bronx hasta Jackson Heights, nuestra ciudad no sería la misma sin el arduo trabajo y la dedicación de los más de dos millones de latinos que llaman a esta ciudad su hogar”, sostuvo en una publicación de X el 15 de septiembre, horas antes de un mensaje parecido por la Independencia mexicana.

Cómo Nueva York celebró la Independencia de México

El Consulado de México en Nueva York organizó un evento oficial en Sunset Park, Brooklyn, para celebrar la independencia mexicana junto a los residentes migrantes de la ciudad. Se trata de uno de los barrios con mayor presencia mexicana en la ciudad.

La celebración comenzó a las 16 hs (horario local). Cientos de familias se reunieron en el tramo entre las calles 41 y 44, y las avenidas quinta y séptima para celebrar sus raíces y la independencia de su país de origen.

El Consulado de México en Nueva York realizó un evento con música en vivo y comida típica para celebrar la independencia mexicana Consulmex Nueva York

“¡El Grito de Independencia resonó con fuerza en Brooklyn! Entre mariachi, bailes y un mar de banderas, Sunset Park se convirtió en un pedacito de México en Nueva York. Una noche que nos recordó que nuestras raíces laten más fuerte que nunca, sin importar la distancia", sostuvieron en las redes sociales del consulado mexicano, tras la celebración, que contó con un nivel alto de participación.

En detalle, el evento contó con música en vivo, bailes folclóricos, carritos con ropa y banderas mexicanas, además de una gran variedad de platos típicos.

Se trató de una reafirmación del orgullo mexicano en Estados Unidos que se replicó en otras ciudades y estados del país, a pesar del temor inicial de los migrantes ante posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).