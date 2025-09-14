El supermercado favorito de las celebridades de Los Ángeles llega a Nueva York, pero hay que pagar US$36.000 para entrar

Un prestigioso club de membresía de la famosa marca de ropa Kith Ivy abre sus puertas en la ciudad de Nueva York, en West Village, Manhattan. Dentro del local, incluso, habrá una tienda de productos orgánicos Erewhon.

Qué es Kith Ivy y qué ofrece en Nueva York

Kith Ivy es un concepto innovador de la marca Kith, que combina moda, deporte y experiencias de bienestar dentro de un exclusivo club de membresía en Nueva York. Promocionado como un “club de bienestar y pádel”, ofrecerá mucho más que esto: una experiencia exclusiva.

El prestigioso club tendrá su sede en Manhattan @kith

La marca de estilo, conocida por su ropa urbana, abrirá sus puertas en Manhattan. Además, planea ofrecer una tienda con productos de Kith Ivy, así como merchandising exclusivo para socios, canchas de pádel en la azotea, un gimnasio y un spa diseñado por Georgio Armani.

Dentro del club, hay un juice bar y un “market corner” de Erewhon, el famoso supermercado orgánico, algo inédito porque esta marca nunca había abierto un local fuera de California. Esto significa que los socios de Kith Ivy podrán comprar y consumir smoothies, jugos prensados y productos exclusivos de la cadena angelina sin tener que viajar a la Costa Oeste.

La exclusiva marca de jugos amada por los famosos en Estados Unidos

Erewhon es una cadena de supermercados orgánicos y de lujo nacida en California (principalmente en Los Ángeles), famosa por vender productos saludables, exclusivos y muy caros.

El local es frecuentado y respaldado por varias celebridades en sus sucursales de Los Ángeles, como Cara Delevingne, Jake Gyllenhaal, Demi Lovato, y Miley Cyrus. También realizó colaboraciones populares con Hailey Bieber, Kendall Jenner, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y Bella Hadid.

En este exclusivo supermercado venden smoothies de 20 dólares, bowls veganos, suplementos premium, jugos prensados y productos de marcas emergentes que suelen ser difíciles de conseguir en otro lado.

Membresía: cuánto cuesta acceder al club Kith Ivy

La membresía de Kith Ivy requiere una inversión inicial cercana a los US$36.000, más una cuota anual de aproximadamente US$7000. Sin embargo, un portavoz de la marca dijo a Business Insider que hay “un número extremadamente limitado” de membresías.

Estos precios actúan como un filtro automático que limita el acceso a un grupo muy reducido de personas, con un alto poder adquisitivo, lo que refuerza la imagen que tiene la marca.

El prestigioso restaurante que tendrá el club @Kith

La visión del fundador de Kith para crear el lujoso club

El fundador de Kith, Ronnie Fieg, destacó que el objetivo del club de miembros es combinar “lujo, estilo de vida y deporte, al tiempo que reúne a personas que comparten la pasión por la competición y la camaradería”.

La marca fue fundada en 2011 y comenzó como una empresa de zapatillas, pero rápidamente escaló a un lugar prestigioso.

Por otro lado, el empresario remarcó el trabajo en conjunto con Giorgio Armani para crear una experiencia de spa de primera clase, con hammam, sauna, salas de masaje y piscinas de agua fría, así como el pádel como el eje central del club, donde los socios “combinan lujo, estilo de vida y deporte”.

El pádel es un concepto central del club @Kith

Por último, destacó a Erewhon. “Uno de mis conceptos favoritos de todos los tiempos, abrirá su primer local en la Costa Este con nosotros, redefiniendo la salud y el bienestar de nuestros socios”, cerró.

Los clubes no son una novedad en Estados Unidos, aún menos en Nueva York, pero es la primera vez que Kith Ivy llevará a la marca de jugos saludables fuera de California.