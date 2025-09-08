En EE.UU.: el minorista de muebles de 90 años que cierra para siempre y ofrece una venta de liquidación en septiembre

Tras 90 años en la industria, Connecticut Home Interior cierra sus puertas para siempre. Fundada en 1932 y ubicada actualmente en la localidad de West Hartford, la tienda ahora ofrece una venta de liquidación en septiembre, con artículos como sofás, alfombras y juegos de comedor a un precio menor y con entrega inmediata.

Connecticut Home Interior cierra sus puertas tras más de nueve décadas

El minorista Connecticut Home Interior anunció la semana pasada en su cuenta de Facebook que cerrará su local. En este panorama, adelantó que durante septiembre realizará una gran liquidación para vender sus últimos artículos. Los clientes podrán encontrar muebles para el hogar, de marcas nacionales e internacionales, artículos de iluminación, obras de arte y accesorios hechos a mano, todo con descuentos.

La tienda Connecticut Home Interior anunció que cierra sus puertas para siempre Facebook: Connecticut Home Interiors

La tienda comenzó a funcionar en 1932 en Hartford, Connecticut, donde vendía muebles, electrodomésticos, bicicletas, juguetes y una gran variedad de productos para el hogar. De acuerdo a su página web, con los años comenzó a evolucionar. En 1984, se trasladó al local central en West Hartford, donde se convirtió exclusivamente en una tienda minorista de muebles para el hogar.

La empresa sorprendió a sus clientes con la noticia en redes sociales: “Después de 41 años increíbles (por esa tienda puntualmente), estamos cerrando nuestras puertas, pero no sin decir gracias. Para nuestros fieles clientes, comunidad solidaria y todas las familias que hemos amueblado a lo largo de las décadas: fueron el corazón de todo lo que hemos hecho“.

“Desde ayudarlos a elegir su primer sofá hasta encontrar la mesa de comedor perfecta para generaciones de recuerdos, ha sido un honor para nosotros ser parte de sus hogares y de sus vidas. Aunque las luces de la sala de exposición puedan estar atenuándose, la gratitud que sentimos nunca desaparecerá”, agregó.

La tienda minoristas de muebles realizará una gran liquidación por cierre durante septiembre Facebook: Connecticut Home Interiors

Además, aclararon que los productos que fueron ordenados con anterioridad serán entregados con normalidad: “Si tiene artículos pedidos con nosotros, tenga la seguridad de que nuestro equipo estará disponible para ayudarlo a completar cualquier pedido pendiente u otros problemas”.

De acuerdo a CT Insider, Thomas “Tom” Hall, el dueño del local desde 1997, se jubilará tras el cierre. “Estoy profundamente agradecido por el apoyo que esta comunidad me ha brindado a lo largo de los años y por las muchas amistades que surgieron de la tienda”, manifestó.

Connecticut Home Interior realiza una gran liquidación por su cierre en septiembre de 2025

La tienda Connecticut Home Interior comenzó su liquidación por cierre el pasado 4 de septiembre, a través su página web. Al ingresar al sitio, se encuentra una publicación sobre sus ofertas. Entre las ofertas, las alfombras se venden hasta un 65% por debajo del precio normal.

“Debemos vender todo el inventario restante lo antes posible. Eso significa disponibilidad inmediata de todo el inventario ¡Sin esperas! ¡Cómprelo y llévelo a casa el mismo día! También podemos coordinar la entrega inmediata. Date prisa y consigue la mejor selección, antes de agotar. Podrías ahorrar cientos e incluso miles de dólares en las mejores marcas que nos son conocidas“, alientan en el portal.

Entre las ofertas, las alfombras tienen descuentos de hasta el 65% Facebook: Connecticut Home Interiors

Entre sus diferentes proveedores de muebles, trabajan con Baker, Bernhardt, Century, Caracole y Hancock & Moore, entre otras.

Ubicada en 830 Farmington Ave, estos son los horarios de la tienda:

Lunes : 10 a 19 hs

: 10 a 19 hs Martes y miércoles : 10 a 17 hs

: 10 a 17 hs Jueves y viernes : cerrado

: cerrado Sábado : 10 a 19 hs

: 10 a 19 hs Domingo: 12 a 17 hs