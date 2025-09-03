El truco para comer con descuentos en Nueva York en septiembre 2025: cómo funciona la “Semana Gastronómica”

La ciudad de Nueva York tendrá su primera “Semana Gastronómica” al aire libre en septiembre. Se trata de un evento en el que los residentes y turistas podrán disfrutar de grandes descuentos en comida y ofertas especiales en locales en las calles de la Gran Manzana.

Qué promociones habrá durante la primera “Semana Gastronómica” en Nueva York

Desde este viernes 5 al viernes 12 de septiembre se llevará a cabo una Semana Gastronómica al aire libre en la ciudad de Nueva York. Los neoyorquinos y sus visitantes podrán disfrutar de comidas con grandes descuentos, menús con precios fijos y regalos en diferentes restaurantes y bares de Brooklyn, Manhattan, Queens y El Bronx.

El evento es organizado por OpenPlans, junto al grupo de visitas guiadas Untapped New York. “Los neoyorquinos anhelan un espacio público vibrante; el éxito inmediato de la comida en la acera lo demostró. Pero hoy en día, el programa se tambalea. Nuestra semana de restaurantes es una demostración y celebración de cómo el espacio en la acera puede servir a las personas, no solo a los autos estacionados”, explicó Sara Lind, codirectora ejecutiva de Open Plans, de acuerdo a un comunicado.

Algunos de los grandes descuentos disponibles son:

20% de descuento en The Mansion, York Avenue del Upper East Side.

15% de descuento Ray’s en Chrystie Street, Lower East Side.

10% de descuento en Bar Italia en Madison Avenue.

Menú de precio fijo en U$35 en Sean Og’s Tavern en Woodside Avenue, Queens.

Además, algunos lugares ofrecerán tragos o platos de cortesía con ciertos pedidos, como:

Margarita gratis con la compra de guacamole en el bar mexicano Atlas, sobre Lafayette Street.

Limoncello casero de cortesía en Osteria Radisa en Smith Street, Carroll Gardens, Brooklyn.

Papas fritas de cortesía en Añejo Tribeca en Walker Street.

La lista completa de promociones y lugares que participan se puede encontrar en el sitio oficial de OpenPlans.

Semana de restaurantes al aire libre en NYC: qué buscan

El evento gastronómico busca demostrar que a los residentes les gusta comer al aire libre y minimizar las restricciones implementadas por el Ayuntamiento local.

“Los neoyorquinos se han dedicado en cuerpo y alma a activar este espacio público y alimentar a la ciudad. Demuestra tu pasión por la comida para llevar durante toda la semana, para que quienes toman las decisiones sepan que en Nueva York adoramos las comidas al aire libre, ¡y queremos más!“, sostiene OpenPlans en su página.

De acuerdo con Newsweek, si bien durante la pandemia unos 2500 restaurantes tenían instalaciones para comer al aire libre, tras las reglas implementadas por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) el número de establecimientos que ofrecen esta posibilidad se redujo notablemente.

Entre las nuevas regulaciones, se establece, por ejemplo, que los cafés en la carretera solo pueden operar entre el 1° de abril y el 29 de noviembre de cada año. Además, solo 800 lugares están habilitados para tener instalaciones al aire libre.

Los propietarios de pequeños negocios señalan el costo, la complejidad y las limitaciones estacionales como las principales barreras para la participación. En ese sentido, desde OpenPlans le solicitaron a la ciudad de Nueva York que implemente las siguientes reformas clave:

Permitir comidas en la acera durante todo el año

Crear una estructura de tarifas simplificada y asequible

Establecer pautas de diseño flexibles y claras

Incorporar aportaciones locales sin retrasos innecesarios

sin retrasos innecesarios Agilizar el proceso de solicitud para las empresas y el DOT

para las empresas y el DOT Promover la expansión del programa en barrios desfavorecidos