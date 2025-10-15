Elecciones en Nueva York 2025: ¿puedo votar si soy militar, pero vivo fuera de EE.UU.?
Tanto los agentes apostados fuera del territorio norteamericano como sus cónyuges y dependientes tienen derecho al sufragio, pero bajo un régimen especial
Los ciudadanos que viven fuera de Estados Unidos y forman parte de las Fuerzas Armadas, así como también los familiares directos de un militar que residen fuera de ese país, pueden participar en las elecciones de la ciudad de Nueva York 2025, que se celebrarán el próximo martes 4 de noviembre y que definirán al sucesor de Eric Adams.
El derecho de los militares y sus familias a votar en Nueva York desde el exterior
El derecho al voto de los militares y ciudadanos estadounidenses en el extranjero se garantiza por la Ley de Votación Ausente de Ciudadanos Uniformados y Extranjeros (UOCAVA, por sus siglas en inglés).
Esta norma federal, según detalla la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York, otorga la posibilidad de sufragar a:
- Miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas.
- Integrantes de la Marina Mercante
- Oficiales comisionados de los cuerpos de Salud Pública y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
Para todas las personas comprendidas en alguna de estas categorías, el beneficio también alcanza a sus cónyuges y dependientes.
Gracias a esta legislación, quienes cumplen funciones militares o viven fuera de Estados Unidos pueden emitir su voto por correspondencia en elecciones federales, estatales y locales. En el caso de la ciudad de Nueva York, esto incluye todas las contiendas electorales a las que un residente tendría derecho si estuviera físicamente en ese territorio.
Quiénes son los militares que pueden registrarse y cómo votar en Nueva York desde el extranjero
Para poder votar desde el exterior como militar o familiar directo, es necesario cumplir con los mismos criterios generales que rigen para cualquier votante en Nueva York: tener ciudadanía estadounidense, haber cumplido 18 años, no estar inhabilitado por condena grave y mantener una residencia electoral en la ciudad. Esa residencia se define como el último domicilio en Nueva York antes de salir del país norteamericano o ser destinado al servicio.
En lugar de usar la solicitud de boleta ausente común, quienes se encuentren en el extranjero deben completar el formulario Federal Post Card Application (FPCA, por sus siglas en inglés), un documento único que sirve tanto para registrarse como para solicitar la boleta de voto ausente. Este, una vez que se envía, permanece válido durante dos ciclos electorales federales consecutivos, lo que simplifica la participación en elecciones futuras.
La Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York subraya que este trámite puede hacerse por diversos medios, para adaptarse a las necesidades del votante en el exterior.
Pasos principales para registrarse y solicitar la boleta:
- Completar el FPCA: el formulario puede descargarse en línea y debe enviarse a la oficina electoral del condado correspondiente dentro de la ciudad (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens o Staten Island).
- Enviar la solicitud: se permite remitirla por correo postal, fax, correo electrónico o a través del portal electrónico del Estado de Nueva York.
- Confirmar la recepción: el sistema estatal ofrece un servicio de rastreo para verificar cuándo fue recibida y procesada la solicitud.
Cómo se recibe, completa y devuelve la boleta de votación para militares fuera de Nueva York
Una vez procesado el registro, el votante puede elegir el modo de recibir su boleta: por correo físico, fax o correo electrónico. Si se opta por la entrega electrónica, la Junta enviará un aviso con un enlace directo al portal estatal para descargar e imprimir. Este sistema busca garantizar rapidez, especialmente para quienes están desplegados en zonas donde el correo postal puede tardar más tiempo en llegar.
No importa cómo se haya recibido el documento, todas las boletas deben ser devueltas por correo postal a la oficina electoral del condado correspondiente en Nueva York. La fecha límite de recepción es el 18 de noviembre de 2025.
La Ley MOVE (Military and Overseas Voter Empowerment Act), que modificó la UOCAVA, obliga a los estados a enviar las boletas al menos 45 días antes de las elecciones federales, justamente para asegurar que los votantes en el extranjero tengan tiempo suficiente para emitir y devolver su voto.
