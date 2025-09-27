Elecciones en Nueva York 2025: ¿cómo saber si estoy registrado para votar?

Las elecciones generales de la ciudad de Nueva York se celebran el martes 4 de noviembre de 2025 y el calendario electoral fija los plazos para cada paso en los comicios. Los potenciales votantes que deseen ejercer este derecho deben registrarse antes del 25 de octubre y, para comprobar que se completó esta instancia, se puede verificar con la Junta Electoral.

Dónde revisar si se realizó el registro para votar en las elecciones en Nueva York

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden comprobar si se encuentran registrados para votar en la página web de la Junta Electoral, a través del “buscador de votantes registrados”. Al ingresar, tienen que completar una serie de datos: nombre completo, apellido, fecha de nacimiento, ciudad y código postal.

La página web de la Junta Electoral arroja información a completar para verificar el registro Sitio web: vote.nyc

Si el sitio web ofrece un resultado de “registro no encontrado”, puede deberse a que el solicitante no realizó el proceso o que los datos incluidos en la verificación no coinciden con la información exacta que aparece en el registro de votante.

Para completar la inscripción de cara a los comicios de noviembre, existen diversas vías: en línea a través del formulario online, por correo o de forma presencial (con el mismo formulario, que se debe imprimir y enviar).

Cómo registrarse para votar en la ciudad de Nueva York

El plazo de inscripción de votantes finaliza el sábado 25 de octubre, mientras que quienes necesiten actualizar su dirección deben hacerlo antes del lunes 20. Para hacer el registro, los residentes de la ciudad de Nueva York tienen que completar un formulario con los datos:

Información personal : nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio de residencia.

: nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio de residencia. Identificación : el número de DMV (de la licencia de conducir) o los cuatro últimos dígitos del número de la Seguridad Social. Si no se posee ninguna de estas documentaciones, la solicitud se marca como pendiente y se pedirá que se aporte otro método de identificación adicional.

: el número de DMV (de la licencia de conducir) o los cuatro últimos dígitos del número de la Seguridad Social. Si no se posee ninguna de estas documentaciones, la solicitud se marca como pendiente y se pedirá que se aporte otro método de identificación adicional. Datos electorales: indicar cuándo fue la última vez que la persona votó.

Los votantes que deseen participar en los comicios de noviembre tienen que aportar una serie de datos Freepik

Cuáles son los requisitos para votar en las elecciones en Nueva York

Los interesados en registrarse para votar en los comicios de la ciudad de Nueva York tienen que cumplir una serie de criterios esenciales. Entre ellos, se encuentran:

Ser ciudadano estadounidense.

Tener 18 años o más. Las personas de 16 y 17 años pueden hacer la preinscripción, pero deberán esperar a cumplir esa edad para poder votar.

No reclamar el derecho al voto en otro lugar.

No poseer una incapacidad emitida por un tribunal para ejercer el derecho al voto.

No encontrarse en prisión por un delito grave. Sí pueden votar quienes están en libertad condicional o bajo palabra.

Los inmigrantes que quieran votar en las próximas elecciones de Nueva York deben cumplir con una serie de requisitos indispensables Freepik

La votación anticipada tiene lugar del 25 de octubre hasta el 2 de noviembre, mientras que aquellos electores que deseen emitir su voto por correo deben solicitarlo antes del último sábado de octubre.

El 4 de noviembre, las urnas estarán abiertas de las 6 (hora del Este) hasta las 21 hs. Los electores votan por alcalde de la ciudad de Nueva York, defensor público, presidente del condado y otros cargos locales.