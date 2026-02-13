Elecciones en Nueva York: Bruce Blakeman competirá contra Kathy Hochul por la gobernación

Las elecciones en Nueva York del 3 de noviembre de 2026 suman un nuevo capítulo con la confirmación de Bruce Blakeman como candidato del Partido Republicano a gobernador. El actual ejecutivo del condado de Nassau enfrentará en las urnas a la actual mandataria Kathy Hochul, en una contienda que previamente contará con primarias, el 23 de junio.

Bruce Blakeman confirma candidatura republicana a gobernador de Nueva York

Durante su campaña, Blakeman afirmó que su objetivo es modificar el rumbo del estado en materia económica y de seguridad. En un mensaje difundido al anunciar su postulación, sostuvo que buscará reducir el costo de vida y reforzar la protección en comunidades locales.

Bruce Blakeman competirá contra Kathy Hochul por la gobernación

“Podemos hacer que Nueva York vuelva a ser asequible y podemos hacer que sea seguro de nuevo”, dijo el ejecutivo del condado de Nassau. “Pero no sucederá por sí solo. Requerirá un liderazgo que ponga a los neoyorquinos primero", agregó.

El candidato republicano manifestó que se propone implementar un liderazgo centrado en los residentes del estado. También señaló que aspira a generar cambios a partir del 1° de enero de 2027, fecha en la que asumiría el próximo gobernador.

“Tengan la seguridad de que estoy listo para luchar por sus hijos y sus nietos para que puedan tener lo mismo. Los haremos sentir más seguros en sus hogares y en sus comunidades, y continuaremos luchando por sus familias", aseguró.

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por la Junta de Elecciones de Nueva York, la etapa de primarias será un punto decisivo para definir las candidaturas definitivas. En ese contexto, la competencia por la gobernación suma un nuevo escenario político en el estado.

Blakeman asegura que todo cambiará si se convierte en gobernador de Nueva York

Blakeman critica a Hochul y promete bajar impuestos y reforzar seguridad

La estrategia electoral de Blakeman se apoya en cuestionamientos a la administración de Kathy Hochul. El actual ejecutivo de Nassau sostiene que el Estado Imperial atraviesa problemas vinculados al costo de vida y a la seguridad pública, y atribuye esa situación a decisiones impulsadas por la mayoría demócrata.

“La izquierda lunática está dirigiendo el estado”, dijo el republicano, según lo retomado por CBS News.

Entre los ejes centrales de su campaña, según se detalla en su sitio web oficial, figuran:

Políticas migratorias y la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): Blakeman expresó su desacuerdo con iniciativas que limiten la colaboración entre fuerzas de seguridad locales y autoridades federales en esa materia. “Rechazó las políticas de santuario de Kathy Hochul y colaboró ​​con el ICE para erradicar a los delincuentes de nuestras calles", se lee en su sitio de campaña.

Agenda orientada a la reducción de impuestos y al alivio fiscal: en el condado de Nassau, su administración eliminó aumentos programados en el impuesto a la propiedad y mantuvo sin cambios el impuesto a las ventas. “Como gobernador, brindará un alivio real a propietarios e inquilinos, tal como lo hizo como Ejecutivo del Condado”, aseguran sobre su candidatura.

Más policías y agentes del orden público: Blakeman también hizo referencia a la contratación de más de 600 oficiales de policía en Nassau como parte de su gestión. Según su planteo, ese enfoque permitió fortalecer la presencia policial y mejorar indicadores de seguridad en el condado.

En materia educativa, Blakeman señaló que buscará restablecer programas de becas orientados a tutorías y apoyo escolar. Asimismo, expresó su respaldo a esquemas de admisión basados en el mérito académico y cuestionó lineamientos actuales que, a su entender, afectan oportunidades para determinados grupos.

Dentro de sus definiciones políticas, el candidato adoptó el lema “Nueva York Primero”, con el que propone fortalecer la autonomía de gobiernos locales frente a decisiones estatales. En ese marco, manifestó su oposición a proyectos industriales impulsados sin consentimiento de comunidades locales.

Bruce Blakeman confirmó su candidatura a gobernador de Nueva York en las elecciones de 2026 Sitio web de campaña Bruce Blakeman

Donald Trump respalda a Bruce Blakeman en la carrera por Nueva York

Bruce Blakeman cuenta con el respaldo explícito del presidente de EE.UU. y ha declarado públicamente su apoyo. “Quiero que quede muy claro para todos que, cuando se trata de Donald Trump, siempre lo respaldaré”, dijo, según lo retomado por CBS News.

En una publicación en su red social Truth Social, del 20 de diciembre de 2025, Trump señaló que el candidato busca “hacer que EE.UU. vuelva a ser grande” y que es uno de quienes lo acompañaron desde el principio.

“Como su próximo gobernador, Bruce continuará luchando arduamente para impulsar la economía, reducir impuestos y regulaciones, promover el “Hecho en EE.UU.”, defender el dominio energético estadounidense, fortalecer a nuestros militares y veteranos, promover la integridad electoral y proteger nuestra, siempre bajo asedio, Segunda Enmienda", dijo.

El presidente aseguró que Blakeman ganará las elecciones de noviembre y se convertirá en el gobernador de Nueva York. El último mandatario republicano dejó el cargo en 2006, tras la salida de George Pataki. Posteriormente, los representantes fueron todos demócratas.

Calendario oficial de las elecciones en Nueva York 2026

La Junta de Elecciones estableció que las primarias se celebrarán el 23 de junio de 2026. El período de votación anticipada para esa instancia se desarrollará entre el 13 y el 21 de junio. Además, la fecha límite para registrarse en un partido político y participar en la primaria será el 14 de febrero de 2026.

La elección general para gobernador tendrá lugar el 3 de noviembre de 2026. En este caso, la votación anticipada se extenderá desde el 24 de octubre hasta el 1° de noviembre. Las autoridades electorales indicaron que cualquier modificación en la afiliación partidaria posterior al 14 de febrero no tendrá efecto hasta el 30 de junio de ese año.