Elecciones en Nueva York: cuándo arranca el voto anticipado y quiénes son los candidatos

Las elecciones generales en Nueva York se celebran el martes 4 de noviembre y los votantes eligen al alcalde de la ciudad, entre un total de cinco candidatos, además de otros cargos locales. En tanto, los electores pueden optar al voto anticipado en un período limitado.

Elecciones en Nueva York: en qué fechas se puede votar por anticipado

Antes de los comicios de noviembre, los electores pueden votar de forma anticipada a partir del 25 de octubre en Nueva York. Para este proceso, existen dos formas: por correo y en persona.

A partir del 25 de octubre, se puede votar de forma anticipada en los centros presenciales o por correo Freepik

Los votantes que deseen ejercer su derecho antes del día oficial de las elecciones de manera presencial pueden acudir al centro de votación designado (puede ser diferente al del 4 de noviembre) hasta el 2 de noviembre.

El 25 de octubre también finaliza el plazo para registrarse como votante para las elecciones de Nueva York, así como para solicitar la papeleta del voto por correo.

Cómo se puede votar por correo en las elecciones de Nueva York

Desde NYC Votes detallaron el paso a paso para ejercer el derecho en los comicios de forma anticipada a través del correo. Una vez se solicita la boleta, se debe:

Elegir a los candidatos para cada cargo y marcarlos con un círculo en la papeleta.

Colocar la boleta en un sobre de seguridad que se proporciona.

Indicar la fecha y la firma en el exterior del sobre y sellarlo firmemente.

Incluir el sobre en el otro de devolución que incluye la dirección de la Junta Electoral correspondiente junto a la indicación “Official Election Mail”.

Enviarlo por correo en un buzón, sin abonar gastos de envío.

El voto anticipado finaliza el 2 de noviembre, dos días antes de las elecciones Freepik - Freepik

Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Nueva York

Además de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, los votantes elegirán contralor, defensor público, presidentes del condado correspondiente y representantes del Concejo Municipal. Los cinco candidatos para suceder a Eric Adams son:

Zohran Mamdani (demócrata)

Las últimas encuestas dieron como favorito al oriundo de Uganda, que presenta una agenda económica progresista centrada en el costo de vida de los neoyorquinos. Una de sus principales propuestas son los servicios públicos gratuitos y congelar los alquileres.

Andrew Cuomo (independiente)

Fue gobernador del estado de Nueva York y le sigue la carrera a Mamdani, con la iniciativa de incrementar la oferta de la vivienda en la ciudad.

Cuomo y Mamdani se enfrentan por la alcaldía en las elecciones en Nueva York Archivo

Curtis Sliwa (republicano)

En 1979, lideró Guardian Angels, un grupo de voluntarios para patrullar los subtes y calles de Nueva York y por el que porta la boina roja a modo de simbolismo. Sus focos principales se ubican en la seguridad y las escuelas públicas.

Irene Estrada (conservadora)

La seguridad y la disciplina fiscal son de las principales propuestas de la candidata del Partido Conservador, que además posicionó como ejes los “problemas urgentes” de la crisis migratoria, la vivienda asequible y la lucha contra la delincuencia.

Joseph Hernández (independiente)

Oriundo de Cuba, el empresario candidato a la alcaldía pretende implementar la contratación de 10.000 agentes adicionales en la ciudad para la policía local, reforzar la vigilancia en el transporte y en las calles, con el objetivo de potenciar la seguridad pública.

Cómo es la boleta para la alcaldía de Nueva York

Aunque en la boleta de Nueva York aparecen siete aspirantes, solo cinco compiten por la alcaldía de la Gran Manzana:

Zohran Mamdani (demócrata)

Curtis Sliwa (republicano)

Irene Estrada (conservadora)

Andrew Cuomo (independiente)

Joseph Hernández (independiente)

Así quedó compuesta la boleta para las elecciones de Nueva York este 4 de noviembre X: @hernandezfornyc

El actual alcalde, Eric Adams, y el independiente Jim Walden declinaron sus candidaturas para competir en los comicios. Sus nombres se mantendrán en las boletas, dado que renunciaron pasado el tiempo límite establecido por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York, el pasado 30 de mayo.