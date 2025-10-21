¿Buenas noticias para Andrew Cuomo?: el grupo de votantes que podría definir la elección a la alcaldía de Nueva York

Una encuesta realizada por AARP y Gotham Polling & Analytics realza a Zohran Mamdani como líder de la contienda con el 43.2% de los votos. Andrew Cuomo se mantiene en el segundo lugar con el 28.9%. Estos valores podrían cambiar por una comunidad de votantes que se encuentran indecisos.

Los votantes decisivos en la contienda por la alcaldía

Los votantes indecisos de 50 años o más son la clave para la recta final de la carrera. Según estipuló el sondeo, este grupo están indecisos a tasas mucho más altas que los votantes más jóvenes, con un 49% de los votantes mayores de 65 años aún indecisos.

En ese sentido, si bien Mamdani mantiene una ventaja constante, la encuesta revela que casi ocho de cada diez votantes indecisos (78%) tienen 50 años o más, lo que convierte a este grupo en un bloque decisivo para las elecciones.

Pese a que Mamdani tiene una ventaja constante, ocho de cada diez personas mayores de 60 años están indecisos Angelina Katsanis� - POOL AP�

En un escenario de enfrentamiento directo entre Mamdani y Cuomo, el demócrata lidera con un 44,6% frente a un 40,7%. De este porcentaje, casi un 15% se encuentran sin un voto claro. El apoyo al exgobernador entre estos votantes de mayor edad aumentó nueve puntos desde agosto, lo que indica una creciente competitividad en una posible contienda directa.

“El factor decisivo en esta carrera puede ser los votantes mayores que aún no se han decidido”, dijo Stephen Graves, presidente de Gotham Polling & Analytics. “Si la contienda se reduce a dos candidatos principales, el electorado de más de 50 años, por mucho el bloque de votación más confiable, probablemente determinará quién se convierte en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York”.

Las probabilidades de cambio de voto entre los candidatos

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac también presentó un análisis exhaustivo a pocos días de la contienda. Desde este punto, realzó que el 87% de los votantes que apoyan a Mamdani no cambiarían de opinión frente al 12% que podría cambiar de postura.

Un sondeo estipuló que el 83% de los votantes de Sliwa no cambiarían su voto por el candidato republicano ANGELINA KATSANIS� - POOL�

En el caso de Curtis Sliwa, el 81% dice que no es tan probable (24%) o nada probable (57%) que cambien de opinión, mientras que en el caso de Cuomo, se reduce a un 73%.

Con estos valores, se clasificó a los candidatos en función de su aprobación:

Zohran Mamdani : 43% favorable, 35% desfavorable, 19% no ha oído lo suficiente sobre él.

: 43% favorable, 35% desfavorable, 19% no ha oído lo suficiente sobre él. Andrew Cuomo : 37% favorable, 52% desfavorable, 7% no ha oído lo suficiente sobre él.

: 37% favorable, 52% desfavorable, 7% no ha oído lo suficiente sobre él. Curtis Sliwa: 27% favorable, 40% desfavorable, 30% no ha oído lo suficiente sobre él.

Cuándo es el segundo debate por la alcaldía de Nueva York

El 22 de octubre a las 19 hs (hora del Este) se celebra el segundo debate por la alcaldía de Nueva York. Se va a transmitir a través de NY1 en asociación con Spectrum Noticias y WNYC/Gothamist.