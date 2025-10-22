A qué hora es el segundo debate por la alcaldía de Nueva York y cómo verlo en vivo

Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa se enfrentan a un nuevo debate el próximo 22 de octubre. Este transcurre cinco días antes de las votaciones anticipadas y a dos semanas de las elecciones generales.

Cuándo es el segundo debate y cómo verlo en vivo

El debate se realizará el 22 de octubre a partir de las 19 hs (hora del Este). El canal NY1 en colaboración con Spectrum Noticias, WNYC/Gothamist, THE CITY, el Centro de Derecho de la Ciudad y el Estado de Nueva York de la Facultad de Derecho de Nueva York, se encargará de transmitirlo en vivo.

Cuomo y Mamdani se enfrentan nuevamente el próximo 22 de octubre a pocos días de las elecciones Angelina Katsanis� - POOL AP�

Para este debate, Mamdani mantiene la delantera con el 43.2% de apoyo, seguido por el exgobernador Andrew Cuomo (28,9%) y el fundador de Guardian Angels, Curtis Sliwa (19,4%). El resto de los votantes se encuentran indecisos.

Los puntos claves del primer debate entre los candidatos

El 16 de octubre, Mamdani, Cuomo y Sliwa se enfrentaron en los estudios de WNBC, ubicados en el Rockefeller Center, durante el primer debate de la contienda electoral. El evento comenzó a las 19 hs (hora del Este) y estuvo marcado por intensos cruces entre el candidato demócrata y el exgobernador, mientras Sliwa intentaba hacerse escuchar en medio del intercambio.

Estos fueron algunos de los momentos más destacados del debate:

Cuomo asegura que Mamdani no es demócrata

En los primeros minutos del debate, Cuomo sostuvo que Mamdani no era demócrata, pese a que este le ganó las elecciones primarias internas el pasado mes de junio. “Tú no eres demócrata”.

¿Qué le dirían los candidatos a Trump en su primera conversación?

Al ser consultados sobre cómo sería su charla con el presidente de EE.UU. Mamdani dijo que estaba dispuesto a discutir con Trump sobre la reducción del costo de vida para los neoyorquinos. Luego de esto, atacó a Cuomo por una supuesta llamada telefónica que tuvo con el republicano durante la campaña.

Mamdani sostuvo en el primer debate que hablaría con Trump sobre la reducción de costos en Nueva York Mark Schiefelbein� - AP�

Por su parte, Sliwa dijo: “Me gustaría trabajar con él, creo que podemos lograr resultados juntos”, pero le advirtió que no ataque a Nueva York.

Cuomo explica por qué perdió las internas demócratas ante Mamdani

El exgobernador, quien atacó de manera frecuente a Mamdani, sostuvo en una parte del debate que perdió las elecciones primarias contra Mamdani por no utilizar las redes sociales.

Asimismo, sostuvo que Mamdani no votó por Kamala Harris en las pasadas elecciones presidenciales, algo que fue desmentido por el candidato.

Sliwa atacó a Cuomo más que a Mamdani

A lo largo de la contienda, Sliwa apuntó contra Cuomo por sus acusaciones de acoso sexual, el manejo de la pandemia durante su gobernación y el alto costo de sus honorarios legales pagados por el estado, según estipuló The New York Times.

Sliwa remarcó que las políticas de Andrew Cuomo eran contrarias a las de su padre Mario Instagram Andrew Cuomo

Incluso, en algunas ocasiones, lo comparó de manera desfavorable con su difunto padre, también exgobernador de Nueva York. “Conocí a Mario Cuomo”, dijo. “Tú no eres Mario Cuomo”.

La postura de los candidatos sobre las políticas migratorias de la administración

A pocos minutos de terminar el debate, los moderadores le consultaron a cada candidato su postura en relación con la aplicación de las leyes migratorias por parte de la administración Trump. Allí, los candidatos realzaron diferentes posiciones: