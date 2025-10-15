Elecciones en Nueva York: ¿tengo que estar afiliado a un partido político para poder votar?
La inscripción a un frente político habilita un tipo de sufragio especial, pero no condiciona la decisión durante las generales
- 4 minutos de lectura'
A menos de 20 días para las elecciones en Nueva York, reaparece una duda frecuente: ¿es obligatorio estar afiliado a un partido político para votar? Según la Junta de Elecciones de la Gran Manzana, cualquier ciudadano que se encuentre debidamente registrado puede ejercer su derecho, incluso si no está inscrito en un frente político.
Votar sin afiliación partidaria en Nueva York
La Ley Electoral del Estado de Nueva York, en su sección 5-210, permite el registro de votantes sin afiliación a ningún partido político. Estas personas, denominadas “independientes”, pueden participar en las elecciones generales y especiales, pero no en las primarias. Solo los miembros oficialmente inscritos pueden sufragar en las internas donde se eligen candidatos o autoridades de una fuerza específica.
La independencia partidaria no limita el derecho a votar en los comicios generales. Sin embargo, si un ciudadano desea participar en las primarias, debe inscribirse expresamente en la organización política correspondiente.
Quiénes pueden registrarse para votar en Nueva York
De acuerdo con la Junta de Elecciones de la Ciudad, para poder registrarse como votante de Nueva York se deben cumplir ciertos requisitos legales básicos. La persona debe ser ciudadana de los Estados Unidos, tener al menos 18 años antes del día de la elección en la que pretenda participar y residir en el estado y el condado, ciudad o pueblo correspondiente por un mínimo de 30 días previos a la votación.
Además, quienes estén en proceso de cumplir una condena en prisión por un delito grave no pueden registrarse, del mismo modo que aquellas personas declaradas mentalmente incompetentes por un tribunal. Otro requisito clave es no reclamar el derecho al voto en otro lugar.
Por otra parte, los jóvenes a partir de los 16 años pueden preinscribirse para votar y quedarán automáticamente registrados cuando alcancen la edad requerida. Esta medida busca facilitar el acceso temprano al proceso electoral y fomentar la participación cívica entre los más jóvenes.
Cómo registrarse para votar en Nueva York
Los residentes tienen múltiples opciones para registrarse. Pueden solicitar un formulario de registro por correo electrónico. También es posible solicitarlo telefónicamente al número gratuito 1-866-VOTE-NYC o, fuera de la ciudad, al (212)-VOTE-NYC. Los formularios están disponibles en oficinas de correos, bibliotecas públicas y oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados.
Quienes prefieran hacerlo de forma presencial pueden acudir a las oficinas de la Junta de Elecciones en cualquiera de los cinco condados —Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens o Staten Island— de lunes a viernes entre las 9 y las 17 hs.
Si tras completar la solicitud el ciudadano no recibe su tarjeta de registro en un plazo de cuatro a seis semanas, se recomienda comunicarse con la Junta para confirmar el procesamiento de su solicitud.
Fechas importantes para las elecciones generales de la alcaldía de Nueva York
- Registro de votantes: último día para registrarse en persona o por correo es el sábado 25 de octubre de 2025. Ese mismo día aplica como límite para que el formulario por correo sea recibido por la Junta Electoral.
- Registro en línea: también rige el 25 de octubre de 2025 como fecha tope para registrarse o actualizar datos.
- Voto por correo / early mail (solicitud): último día para solicitar por internet o por correo que se envíe la boleta por correo es el 25 de octubre de 2025. El pedido en persona puede hacerse hasta el lunes 3 de noviembre de 2025
- Devolución de la boleta por correo: debe tener matasellos del 4 de noviembre como máximo y ser recibida por la Junta Electoral del condado a más tardar el 12 de noviembre.
- Entrega en mano de la boleta: se puede entregar en la Junta Electoral del condado hasta el 4 de noviembre a las 21 hs, en un centro de votación anticipada entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, o en el lugar de votación el día de la elección hasta las 21 hs.
- Votación anticipada (en persona): del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en los sitios asignados por la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York.
Otras noticias de Elecciones en NYC y NJ
- 1
Un presidente como nunca se vio
- 2
Melconian cuestionó la ayuda de Estados Unidos al Gobierno y analizó la reunión Trump-Milei
- 3
Luego del giro de la cumbre Milei-Trump, los “celestiales” redoblan la ofensiva contra Werthein por su “cercanía” con los demócratas
- 4
Leticia Brédice reflexionó sobre la delgadez impuesta en los 90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”