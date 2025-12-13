Buenas noticias en Nueva York: la empresa de tecnología que se expande y creará más de 350 nuevos empleos

Una compañía de software de gestión de personal expandirá sus operaciones en Nueva York al trasladarse a una oficina más grande en Manhattan. El crecimiento de la empresa de tecnología significa buenas noticias para los residentes, con la creación de más de 350 nuevos empleos.

La empresa de tecnología que creará más de 350 empleos para Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que People Center, Inc., conocida comercialmente como Rippling, volverá a expandir sus operaciones y creará un total de 371 empleos a tiempo completo.

Rippling, empresa en software de gestión de personal, volverá a expandir sus operaciones en la ciudad de Nueva York

La empresa planea mudarse de su oficina actual en el 4 World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, a un espacio más amplio en el 330 West 34th Street, de casi 40.000 metros cuadrados. La compañía actualmente emplea a más de 500 personas.

Fundada en 2016, Rippling ofrece una plataforma todo en uno que ayuda a las empresas a gestionar las funciones de recursos humanos, Tecnologías de la Información y finanzas desde un único sistema.

Este anuncio se suma al apoyo previo de Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) para la expansión inicial de Rippling en la ciudad de Nueva York, cuando la compañía recibió créditos fiscales del Programa Excelsior Jobs para la creación de 391 empleos.

Dicha expansión ayudó a establecer la oficina “como un centro clave para la investigación y el desarrollo”, señaló el gobierno estatal en un comunicado.

En este reciente crecimiento, el ESD apoya la expansión de la empresa con créditos fiscales de hasta 3,4 millones de dólares a cambio de la creación de empleos y la inversión continua en Nueva York.

La expansión de Rippling se basa en una serie de inversiones en el sector tecnológico respaldadas por ESD en los últimos años

Empire State Development: inversiones en el sector tecnológico para NY

Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado.

La agencia colabora con industrias emergentes y de próxima generación, como la energía limpia y la fabricación de semiconductores, que buscan crecer en el estado de Nueva York, opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar, y promueve los destinos turísticos de la entidad.

El Programa de Empleos Excelsior de ESD ofrece créditos fiscales basados ​​en el desempeño a empresas en industrias específicas (incluidas tecnología, ciencias biológicas y manufactura avanzada) que crean empleos o realizan inversiones de capital significativas en el estado.

El panorama del sector de tecnológica en Nueva York

La oficina de la gobernadora Hochul explica que el sector tecnológico de Nueva York sigue como uno de los de mayor crecimiento del país, al generar decenas de miles de empleos y miles de millones de dólares en inversión cada año.

"Nueva York sigue siendo el lugar donde las empresas innovadoras eligen crecer, contratar e invertir", indicó la gobernadora Hochul

“Desde la pandemia, el número de empresas tecnológicas en el estado ha aumentado un 27%, alcanzando las 31.000, y el sector tecnológico de la ciudad de Nueva York ha generado empleos a un ritmo casi diez veces superior al de la economía general de la ciudad”, explican en un comunicado.

Bajo el gobierno de la demócrata, el estado ha generado más de 34.000 nuevos empleos en la industria tecnológica, y la ciudad de Nueva York alberga más de 2000 startups de inteligencia artificial.

Acerca de la reciente expansión, la gobernadora comentó: “Al expandir una vez más su presencia en Manhattan y crear cientos de nuevos empleos, Rippling fortalece la posición de la ciudad de Nueva York como centro tecnológico global y contribuye a la economía de innovación en rápido crecimiento de nuestro estado”.