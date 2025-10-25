En Nueva York: calendario de pagos del Seguro Social en noviembre de 2025

Los programas del Seguro Social le brindan asistencia económica a los sectores que más lo requieren para que cubran sus necesidades básicas. En Nueva York, millones de personas reciben un depósito mensual que, en promedio, supera los US$2000. A continuación, se expondrá el calendario de pagos para noviembre de 2025.

Fechas de pago del Seguro Social en noviembre 2025 en Nueva York

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de los distintos programas del Seguro Social en Estados Unidos. Cada año, la SSA publica el calendario completo de pagos para que sus beneficiarios sepan en qué fechas esperar sus respectivos depósitos.

La Administración del Seguro Social es quien publicó el calendario de pagos correspondientes a noviembre de 2025 (Social Security Administration)

Para saber qué día recibirán los beneficios, las personas fueron clasificadas según su fecha de nacimiento. De acuerdo con la SSA, los pagos serán enviados en las siguientes fechas:

Fecha de nacimiento del 1° al 10 : 12 de noviembre

: Fecha de nacimiento del 11 al 20 : 19 de noviembre

: Fecha de nacimiento del 21 al 31: 26 de noviembre

Los individuos que pertenecen al programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) no recibirán un depósito en noviembre. Por esta razón, están programadas dos fechas de pago para el siguiente mes: el 1° y el 31 de diciembre.

La SSA señaló que las personas incorporadas al Seguro Social y al SSI de forma simultánea percibirán sus depósitos en dos días separados: el del Seguro Social llegará el 3 de noviembre, mientras que el del SSI lo hará el 1° de noviembre.

Por su parte, quienes están inscritos en el Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, tendrán su dinero el 3 de noviembre.

Como explicó la administración en su página oficial, los pagos solo se transfieren a la cuenta bancaria de los beneficiarios o a una tarjeta de débito Mastercard Direct Express.

Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social en Nueva York

Los programas del Seguro Social están diseñados para asistir a los grupos que necesitan apoyo económico, en especial a quienes no pueden trabajar. Kiplinger (un sitio especializado en finanzas) reportó que en Nueva York hay 2.908.411 jubilados que reciben dinero de la SSA.

Las personas pueden jubilarse a partir de los 62 años si pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años (Pexels/cottonbro studio)

El gobierno de EE.UU. indicó en su sitio web que existen cuatro tipos principales de beneficios que se otorgan a los neoyorquinos y a los estadounidenses en general:

Por jubilación : para mayores de 62 de años que laboraron y pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años.

: para que laboraron y pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años. Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI): para las personas que trabajaron durante un periodo de tiempo, pero tuvieron que detenerse por una discapacidad . La SSA define qué condiciones son aceptadas para pertenecer a este programa.

(SSDI): para las personas que trabajaron durante un periodo de tiempo, pero tuvieron que . La SSA define qué condiciones son aceptadas para pertenecer a este programa. Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): para los habitantes que perciben pocos o ningún ingreso , los mayores de 65 años y los individuos con una discapacidad.

(SSI): para los habitantes que , los mayores de 65 años y los individuos con una discapacidad. Para los cónyuges y otros sobrevivientes de un familiar que falleció: este tipo de beneficio solo aplica cuando la persona laboró y pagó impuestos del Seguro Social antes de morir.

Cómo inscribirse en el Seguro Social y cuánto dinero depositan

Para ser parte de uno de los programas del Seguro Social primero se debe aplicar en la página de la SSA. En el sitio se le preguntará primero a los interesados qué tipo de beneficios les gustaría recibir y su edad actual.

La inscripción a los programas del Seguro Social se inicia en la página oficial de la SSA (Social Security Administration)

Una vez identificado el programa adecuado, las personas deben llenar una solicitud con información personal. La agencia será la encargada de analizar cada caso y determinar si se cumplen los parámetros para recibir los pagos.

Kiplinger explicó que la cantidad de dinero que la SSA deposita cada mes es distinta para cada persona porque la agencia considera los ingresos percibidos durante el tiempo trabajado, entre otros factores. En Nueva York, el pago promedio de una persona jubilada es de US$2018,22 mensuales.