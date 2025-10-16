Buenas noticias en Nueva York: las casas baratas que anunció Kathy Hochul en Glens Falls

La gobernadora Kathy Hochul anunció una noticia que entusiasma a los residentes del norte de Nueva York: el inicio de la construcción de un nuevo complejo de viviendas a precios asequibles en Glens Falls, el proyecto, llamado South Street Apartments, está valuado en 27 millones de dólares y ofrecerá 70 unidades destinadas a familias de ingresos mixtos y ampliará la oferta de propiedades económicas en una región que busca crecer sin perder su identidad comunitaria.

El proyecto de viviendas asequibles en Glens Falls impulsado por Kathy Hochul

South Street Apartments se levantará en el corazón de esta ciudad ubicada en el condado de Warren. Según informó la oficina de la mandataria estatal, el edificio tendrá cinco pisos y contará con gimnasio, patio exterior, área de juegos cercada y estacionamiento, además de un acuerdo municipal que permitirá a los residentes utilizar un garaje cercano.

Para el proyecto en Glens Falls se destinará una inversión de 27 millones de dólares

El desarrollo incluye un espacio satélite de SUNY Adirondack, que se enfocará en la formación de trabajadores del sector de la salud. Los costos de equipamiento e instrucción serán financiados mediante el Programa de Educación en Atención Médica y Habilidades para la Vida (HELP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés).

“South Street Apartments es un ejemplo de lo que estamos logrando en las comunidades pro-vivienda de Nueva York: crear viviendas más asequibles para la fuerza laboral actual, brindar recursos que ayudan a los residentes vulnerables en sus hogares y revitalizar nuestros centros urbanos, tanto grandes como pequeños”, expresó Hochul.

Casas baratas y apoyo estatal para familias y jóvenes en Nueva York

El complejo ofrecerá apartamentos para hogares cuyos ingresos representen entre el 30% y el 70% del ingreso medio del área.

Si bien fue anunciado como un proyecto de casas a precios asequibles, todavía no trasciende el precio que tendrán las unidades.

Cinco unidades estarán destinadas a personas con discapacidades del desarrollo, con subsidios y servicios financiados por la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo.

A partir del proyecto, 70 familias podrán acceder a viviendas asequibles en Nueva York

Además, seis departamentos estarán reservados para jóvenes sin hogar dentro de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo del Estado Imperio (Esshi, por sus siglas en inglés). La Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados de Nueva York será responsable de los subsidios de alquiler y servicios, mientras que Community, Work and Independence, Inc. y WAIT House brindarán acompañamiento directo a los residentes.

Financiación de HCR y programas de vivienda del estado de Nueva York

La División de Renovación de Viviendas y Comunidad de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) destinó una combinación de fondos y créditos fiscales para concretar el proyecto.

Entre ellos se destacan US$13,8 millones del Programa de Crédito para Viviendas de Bajos Ingresos, US$3,1 millones del Programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos del Estado, US$3,6 millones del Fondo Fiduciario para Viviendas de Bajos Ingresos, US$689.489 del Fondo de Inversión para Comunidades Rurales y Urbanas y US$385 mil del Programa de Iniciativa de Energía Limpia. La ciudad de Glens Falls también otorgó una reducción del impuesto a la propiedad.

La comisionada RuthAnne Visnauskas subrayó: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, HCR trabaja en todo Nueva York para proporcionar viviendas accesibles y asequibles donde más se necesitan. Agradecemos a Bonacio Development, al alcalde William Collins y a nuestros socios estatales y organizaciones sin fines de lucro por traer un proyecto al centro de Glens Falls que no solo brindará estabilidad a 70 familias, sino también atención de apoyo esencial y capacitación laboral”.

Apoyo político y federal al plan de vivienda en Glens Falls

El proyecto cuenta con respaldo de funcionarios estatales y locales. El senador Charles Schumer destacó la importancia de los créditos fiscales federales para impulsar este tipo de desarrollos: “Todas las familias de la Región Capital merecen un hogar seguro y asequible. Me enorgullece que el Crédito Fiscal Federal para Viviendas de Bajos Ingresos haya proporcionado millones para ayudar a construir 70 unidades en Glens Falls”.

Su compañera de bancada Kirsten Gillibrand también celebró la iniciativa: “Ampliar el acceso a propiedades asequibles es esencial para fortalecer nuestras comunidades e impulsar el crecimiento económico en todo Nueva York”.

Así es Glens Falls, la ciudad del condado de Warren donde se desarrollará el proyecto impulsado por Hochul

Por su parte, la asambleísta Carrie Woerner remarcó la necesidad de este tipo de proyectos para los trabajadores locales: “El sólido crecimiento económico de Glens Falls debe respaldarse con viviendas asequibles para maestros, enfermeras, trabajadores del comercio minorista, bomberos y personal de emergencias”.

Bonacio Development lidera la construcción del complejo en South Street

La obra está a cargo de Bonacio Development, compañía que también dirige otros proyectos en el área como el Centro de Eventos del Centro y la renovación de edificios históricos convertidos en apartamentos y locales comerciales.

Su director ejecutivo, Sonny Bonacio, afirmó: “Nos enorgullece contribuir al compromiso de la gobernadora Hochul de ofrecer viviendas abundantes y asequibles, aquí en Glens Falls y en todo el estado de Nueva York”.

El alcalde William Collins celebró la transformación del barrio: “Estas 70 nuevas propiedades asequibles y el espacio comercial asociado son una excelente incorporación a nuestro próspero centro. Complementan y refuerzan el impulso de la revitalización del barrio de South Street”.

El plan de vivienda de US$25.000 millones de Hochul para Nueva York

South Street Apartments forma parte del plan quinquenal de vivienda de US$25.000 millones impulsado por la gobernadora Hochul, que busca crear o preservar 100 mil unidades asequibles en todo Nueva York. Hasta el momento, más de 65.000 ya se construyeron o preservaron bajo esta estrategia.