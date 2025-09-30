En Nueva York: cómo aplicar al programa STAR que ofrece un cheque de hasta US$1500 en octubre 2025
Esta iniciativa, orientada a los adultos mayores que poseen una vivienda, tiene como objetivo aliviar la carga de impuestos sobre la propiedad
El Programa Enhanced STAR (School Tax Relief) se mantiene como una de las principales herramientas estatales para apoyar a los dueños de casa, específicamente a los adultos mayores. Diseñado para residentes elegibles, brinda un crédito fiscal destinado a reducir la carga impositiva sobre la propiedad, con pagos de hasta 1500 dólares para octubre.
Requisitos para aplicar al programa Enhanced STAR
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habilitó para octubre el pago a la mayoría de las personas mayores propietarios de viviendas, quienes recibirán un cheque correspondiente al crédito Enhanced STAR por montos que van de US$700 a US$1500. Para acceder a este beneficio, se deben cumplir ciertos requisitos relacionados con la edad, la residencia y los ingresos:
- Residencia: la propiedad debe ser la residencia principal de al menos un propietario que cumpla con el requisito de edad.
- Edad: 65 años o más.
Todos los propietarios deben tener al menos 65 años al 31 de diciembre del año de la exención, excepto cuando la vivienda es conjunta de solo una pareja casada o solo hermanos, en cuyo caso solo uno de los dueños debe cumplir con el requisito de edad.
- Ingresos: US$250 mil o menos.
Para beneficios 2025: US$107.300 o menos
Para beneficios 2026: US$110.750 o menos
Se aplica un tope basado en la suma de lo que perciben todos los dueños, residentes y cónyuges que vivan en la propiedad.
Propiedad: debe ser del o los solicitantes elegibles.
- Una pareja casada puede recibir solo un beneficio STAR sin importar cuántas propiedades posean, a menos que estén legalmente separados.
- El o los compradores en posesión de la vivienda bajo un contrato de venta ejecutorio se consideran propietarios.
- Corporaciones, sociedades y Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLCs, por sus siglas en inglés) no son elegibles, a menos que se trate de una vivienda agrícola.
Los tipos de propiedad que pueden participar son:
- Casas
- Condominios
- Departamentos cooperativos
- Viviendas prefabricadas
- Casas de campo
Cómo funciona la elegibilidad de cónyuge sobreviviente en el programa Enhanced STAR
Los cónyuges sobrevivientes pueden mantener el beneficio Enhanced STAR. Si al momento del fallecimiento de la persona, quien sobrevive tiene al menos 62 años al 31 de diciembre, puede conservar el crédito previamente otorgado. En caso contrario, podrá solicitar el incentivo el año en que cumpla 65 años. Hasta entonces, es posible recibir el STAR Básico siempre que se cumplan los demás requisitos aplicables.
Cómo obtener el beneficio Enhanced STAR
Para acceder al crédito Enhanced STAR se debe poseer la siguiente información:
- Nombres y números de Seguro Social de todos los propietarios y de sus cónyuges
- Nombre del distrito escolar donde se encuentra la residencia principal
- Fecha aproximada de compra de la propiedad
- Nombres de los vendedores
- Última factura de impuestos escolares, si los propietarios actuales recibieron una
- Dirección de cualquier propiedad residencial que posea en otro estado
- Nombre legal del fideicomiso, si corresponde
- Información bancaria (números de ruta y de cuenta)
- Declaraciones de impuestos federales o estatales de todos los propietarios
Luego, es necesario seguir una serie de pasos a través del portal en línea del estado:
- Iniciar sesión en la cuenta de Servicios en Línea Individuales o crearse una.
- Seleccionar el menú Servicios en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego elegir Impuesto sobre la propiedad.
- En el menú desplegable, seleccionar Portal de Beneficios para Propietarios de Vivienda.
- Seleccionar Registrarse y seguir las indicaciones para inscribirse en el crédito STAR.