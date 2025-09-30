En Nueva York: cómo aplicar al programa STAR que ofrece un cheque de hasta US$1500 en octubre 2025

El Programa Enhanced STAR (School Tax Relief) se mantiene como una de las principales herramientas estatales para apoyar a los dueños de casa, específicamente a los adultos mayores. Diseñado para residentes elegibles, brinda un crédito fiscal destinado a reducir la carga impositiva sobre la propiedad, con pagos de hasta 1500 dólares para octubre.

Requisitos para aplicar al programa Enhanced STAR

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habilitó para octubre el pago a la mayoría de las personas mayores propietarios de viviendas, quienes recibirán un cheque correspondiente al crédito Enhanced STAR por montos que van de US$700 a US$1500. Para acceder a este beneficio, se deben cumplir ciertos requisitos relacionados con la edad, la residencia y los ingresos:

Para acceder al cheque del programa STAR, todos los propietarios deben haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre del año en que se otorga la exención Freepik

Residencia: la propiedad debe ser la residencia principal de al menos un propietario que cumpla con el requisito de edad.

la propiedad debe ser la residencia principal de al menos un propietario que cumpla con el requisito de edad. Edad: 65 años o más.

Todos los propietarios deben tener al menos 65 años al 31 de diciembre del año de la exención, excepto cuando la vivienda es conjunta de solo una pareja casada o solo hermanos, en cuyo caso solo uno de los dueños debe cumplir con el requisito de edad.

Ingresos: US$250 mil o menos.

Para beneficios 2025: US$107.300 o menos

Para beneficios 2026: US$110.750 o menos

Se aplica un tope basado en la suma de lo que perciben todos los dueños, residentes y cónyuges que vivan en la propiedad.

Se exige a los adultos mayores que los ingresos no superen los US$250.000 al año Freepik

Propiedad: debe ser del o los solicitantes elegibles.

Una pareja casada puede recibir solo un beneficio STAR sin importar cuántas propiedades posean, a menos que estén legalmente separados.

El o los compradores en posesión de la vivienda bajo un contrato de venta ejecutorio se consideran propietarios.

Corporaciones, sociedades y Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLCs, por sus siglas en inglés) no son elegibles, a menos que se trate de una vivienda agrícola.

Los tipos de propiedad que pueden participar son:

Casas

Condominios

Departamentos cooperativos

Viviendas prefabricadas

Casas de campo

Cómo funciona la elegibilidad de cónyuge sobreviviente en el programa Enhanced STAR

Los cónyuges sobrevivientes pueden mantener el beneficio Enhanced STAR. Si al momento del fallecimiento de la persona, quien sobrevive tiene al menos 62 años al 31 de diciembre, puede conservar el crédito previamente otorgado. En caso contrario, podrá solicitar el incentivo el año en que cumpla 65 años. Hasta entonces, es posible recibir el STAR Básico siempre que se cumplan los demás requisitos aplicables.

Cómo obtener el beneficio Enhanced STAR

Para acceder al crédito Enhanced STAR se debe poseer la siguiente información:

Nombres y números de Seguro Social de todos los propietarios y de sus cónyuges

Nombre del distrito escolar donde se encuentra la residencia principal

Fecha aproximada de compra de la propiedad

Nombres de los vendedores

Última factura de impuestos escolares, si los propietarios actuales recibieron una

Dirección de cualquier propiedad residencial que posea en otro estado

Nombre legal del fideicomiso, si corresponde

Información bancaria (números de ruta y de cuenta)

Declaraciones de impuestos federales o estatales de todos los propietarios

Los sobrevivientes pueden conservar el Enhanced STAR si al fallecer la persona elegible tienen al menos 62 años cumplidos al 31 de diciembre Freepik

Luego, es necesario seguir una serie de pasos a través del portal en línea del estado: