En Nueva York: con quién comparte cárcel Nicolás Maduro

Al arribar a Estados Unidos bajo la custodia de las autoridades, el venezolano Nicolás Maduro fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de la Ciudad de Nueva York. Allí, varias figuras públicas, como Luigi Mangione, permanecen detenidas actualmente. El recinto fue denunciado en el pasado por “condiciones inhumanas”, pero el gobierno asegura que la situación cambió.

Con quién comparte cárcel Nicolás Maduro en Nueva York

Capturado en su casa en Caracas, el venezolano fue trasladado a Estados Unidos en un operativo que centró a Venezuela en el ojo del mundo. Posteriormente, las autoridades lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Brooklyn. El recinto es conocido por su estricta seguridad.

Nicolás Maduro fue capturado en Caracas y trasladado a Nueva York Collage

El nombre de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al CEO de UnitedHealthcare, figura entre los presos en esa cárcel. El detenido espera su juicio y se declaró no culpable, aunque podría recibir la pena máxima.

Junto a Maduro y Mangione también están detenidos varios cabecillas de la pandilla internacional MS-13. Según La Prensa Gráfica, permanecen allí Fredy Iván Jandres Parada (“Lucky”) y Vladimir Antonio Arévalo Chávez (“Vampiro”), miembros acusados de terrorismo y conspiración.

Según informó Publimetro, otros delincuentes que se encuentran en el MDC son Ismael “El Mayo” Zambada, acusado de tráfico de drogas tras liderar el Cartel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Rafael Caro Quintero, fundador del Cartel de Guadalajara y acusado de secuestrar, torturar y asesinar en 1985 al agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena.

A su vez, el rapero Tekashi 6ix9ine reaccionó en su cuenta de Instagram al hecho de que compartirá cárcel con Maduro.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes“, expresó, en alusión a que en el pasado estuvo preso con el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.

El rapero fue sentenciado en diciembre de 2025 a pasar tres meses en el MDC por haber violado los términos de su libertad supervisada.

Los detenidos de alto perfil que estuvieron en la misma cárcel que Maduro en Nueva York

El año pasado, uno de los detenidos fue “Diddy” Combs, quien fue declarado culpable de transporte con fines de prostitución, y posteriormente trasladado a Fort Dix.

Otro nombre reconocido es el de Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, quien también estuvo bajo custodia en el recinto. La mujer fue condenada a 20 años de prisión por conspirar para abusar sexualmente de menores.

Nicolás Maduro permanecerá en el MDC, donde en el pasado estuvieron presos como Ghislaine Maxwell, Sean Combs, el Chapo Guzmán y otros FEDERICO PARRA - AFP

Además, en el pasado, el MDC también albergó al narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán; al exabogado del presidente Trump, Michael Cohen; a “Pharma Bro” Martin Shkreli; al cantante R. Kelly y al estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried, informó NPR.

La lista de nombres reconocidos que estuvieron en el MDC también incluye a referentes políticos. Como indicó el rapero Tekashi, Hernández fue llevado allí tras su extradición y arresto por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego en 2022.

Las denuncias sobre las condiciones en la cárcel que habita Nicolás Maduro en Nueva York

Antes de llegar a la prisión, los abogados de Combs solicitaron sin éxito que no se lo enviara allí. En una carta, denunciaron que en el pasado se registraron casos que incluían hacinamiento, problemas de personal, contaminación de alimentos, condiciones físicas peligrosas y violencia en las instalaciones.

“Ha llegado al punto en que es rutinario que los jueces federales en Manhattan y Brooklyn den sentencias reducidas a los acusados ​​​​con base en las condiciones de confinamiento en el MDC”, escribió el juez Jesse Furman del Tribunal Federal de Distrito en Manhattan en enero de 2024, citado por NPR.

El MDC de Brooklyn, en Nueva York, fue objeto de varias denuncias por condiciones "inhumanas" en el pasado BOP

Según el senador del estado de Nueva York Andrew Gounardes los problemas en el centro implicaron “confinamientos constantes, malos tratos médicos y diagnósticos fallidos de cáncer, y quejas de alimentos infestados de gusanos”.

No obstante, en una hoja informativa de septiembre de 2025, la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) indicó que había registrado una “disminución sustancial de la violencia, la limitación del tiempo programado para que los reclusos salgan de sus celdas y los intentos de introducción de contrabando” en la cárcel desde el año anterior.

Desde su lugar, el analista legal de ABC, Brian Buckmire, detalló que Maduro no podrá moverse mucho en la prisión. “Lo mantendrán en su celda y solo lo sacarán por cortos períodos de tiempo, ya sea para ir al tribunal, para comer o si tiene que ducharse”, señaló.

Luego de la primera audiencia, llevada a cabo el pasado lunes 5 de enero, Maduro comparecerá nuevamente el 17 de marzo.