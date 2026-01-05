Las frases más destacadas de la declaración de Nicolás Maduro ante el juez

Nicolás Maduro fue llevado este lunes a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para la lectura de cargos por presunta conspiración narcoterrorista. La audiencia en el tribunal ocurrió tras el operativo militar que terminó con la detención del dirigente en Caracas el sábado pasado. Este acto procesal ante el magistrado Alvin K. Hellerstein permitió el primer contacto del acusado con el sistema judicial de los Estados Unidos.

Qué dijo Nicolás Maduro ante la justicia federal

El procesado pronunció palabras estratégicas para desconocer la legitimidad de su captura y reafirmar su cargo ante el tribunal. Las citas textuales del exlíder venezolano ante el magistrado incluyeron las siguientes definiciones:

“Soy el presidente de la República de Venezuela”

“Estoy secuestrado”

“No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”

“Prefiero leerlo personalmente” (en referencia al escrito de acusación)

“Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”

Maduro en Nueva York

El acusado habló en español con la asistencia de un intérprete profesional durante la sesión. Maduro intentó relatar los pormenores de su aprehensión en su residencia particular, pero el juez interrumpió su discurso de inmediato. Hellerstein aclaró que la audiencia solo requería la confirmación de su identidad.

El imputado vistió una camisa azul marino sobre un uniforme naranja de prisión y portó auriculares negros para la traducción. Al finalizar el encuentro, Maduro miró directamente a un asistente que lo increpó desde el público y reiteró su condición de detenido forzoso.

La defensa de Maduro impugnará la validez del operativo militar que permitió su traslado a Nueva York XNY/Star Max - GC Images

Cuáles son los cargos en el expediente judicial

La fiscalía federal del Distrito Sur, bajo la conducción de Jay Clayton, presentó una acusación por delitos graves relacionados con el comercio de estupefacientes. El escrito judicial menciona una conspiración narcoterrorista y la planificación para ingresar cargamentos de cocaína a los Estados Unidos. Las investigaciones vinculan al político con organizaciones como el cártel de Sinaloa, Los Zetas y las FARC.

El documento oficial detalla una asociación delictiva de larga data para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas bajo el amparo del poder político en Caracas. De recibir una sentencia condenatoria, el dirigente enfrenta penas que oscilan entre los 30 años de prisión y la cadena perpetua. Maduro negó todas las imputaciones previas y sostuvo que las denuncias representan intereses externos sobre los recursos petroleros de su país.

El traslado de Maduro a los tribunales de Nueva York

Quiénes conforman el equipo de defensa legal

La representación técnica del procesado cambió durante el desarrollo de la jornada judicial de este lunes. El penalista David Wikstrom asumió inicialmente la defensa como abogado de oficio en el tribunal de Manhattan. Wikstrom posee experiencia en casos similares por su labor con familiares de otros exmandatarios centroamericanos.

El líder chavista también concretó la contratación de Barry Pollack para liderar su equipo jurídico. Pollack representó anteriormente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en procesos penales internacionales. El letrado cuestionó de inmediato la validez del operativo militar que permitió el traslado de su cliente a Nueva York.

Barry Pollack, que se incorpora a la defensa de Nicolás Maduro, también defendió a Julián Assange YUICHI YAMAZAKI� - AFP�

La defensa presentará documentos voluminosos para impugnar la legalidad del procedimiento realizado el sábado pasado. Pollack argumentó que su representado ostenta el estatus de jefe de un estado soberano y posee privilegios legales derivados de ese cargo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.