En Nueva York: la nueva ley de límite de velocidad de 20 mph que entrará en vigor antes de 2026

Nueva York avanzó de manera decisiva en la aplicación de un nuevo esquema de control de velocidad que transformará la circulación urbana en varios puntos clave de la ciudad. El Departamento de Transporte local (NYC DOT) desplegó las denominadas “zonas lentas regionales” (Regional Slow Zones), áreas delimitadas donde el límite máximo para circular se fijó en 20 millas por hora (32 km/h).

Qué son las “Regional Slow Zones” y por qué se aplican en Nueva York

La estrategia de las “Regional Slow Zones” consiste en establecer zonas geográficas claramente definidas dentro de barrios con alta circulación peatonal, donde la velocidad máxima se redujo de forma uniforme a 20 millas por hora (32 km/h).

La totalidad de City Island en el Bronx ha sido designada como una "Regional Slow Zone" NYC DOT

Según explicó el NYC DOT en un comunicado difundido en marzo pasado, estas áreas no se eligieron de manera aleatoria, sino que respondieron a criterios técnicos vinculados con seguridad vial, volúmenes de peatones y límites territoriales claros para evitar confusión entre conductores.

La implementación de estas zonas se apoyó en la evidencia de que incluso pequeñas reducciones en la velocidad de circulación pueden tener consecuencias significativas en la gravedad de los choques.

El proceso, que ya tuvo un primer antecedente en Manhattan, se expandió al resto de los distritos y quedará completamente implementado hacia finales de 2025, con el objetivo de reducir lesiones graves y muertes por siniestros viales.

Las nuevas zonas de velocidad reducida en cada distrito de Nueva York

El anuncio de marzo confirmó la creación de nuevas “Regional Slow Zones” en cuatro distritos: el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Cada una de estas áreas fue definida con precisión territorial y con antecedentes concretos de siniestros viales en los últimos cinco años.

City Island, Bronx

La zona de velocidad reducida en el Bronx abarca la totalidad de City Island. De acuerdo con los datos del NYC DOT, en ese sector se registraron cinco lesiones graves por incidentes de tránsito durante los últimos cinco años.

La decisión de incluir a toda la isla respondió a su configuración geográfica cerrada y a la circulación constante tanto de residentes como de visitantes.

En Brooklyn, la zona de 20 mph abarca el barrio de DUMBO, delimitado por Furman Street al oeste y Sands Street al sur NYC DOT

DUMBO, Brooklyn

En Brooklyn, la “Regional Slow Zone” se estableció en DUMBO, acrónimo de Down Under the Manhattan Bridge Overpass. El perímetro quedó delimitado por:

Oeste : Furman Street

: Furman Street Norte : Water Street, Plymouth Street y John Street

: Water Street, Plymouth Street y John Street Este : Navy Street y Hudson Avenue

: Navy Street y Hudson Avenue Sur: Sands Street junto con la Brooklyn-Queens Expressway

En este sector se contabilizó una muerte y diez lesiones graves relacionadas con el tránsito en el último lustro, lo que reforzó la prioridad de la intervención.

Broad Channel es la zona elegida en Queens para el nuevo límite de velocidad NYC DOT

Broad Channel, Queens

La zona designada en Queens se ubicó en Broad Channel, desde East Sixth Road hasta West 22nd Road. Según el comunicado oficial, en ese barrio se produjo una muerte y seis lesiones graves en los últimos cinco años como consecuencia de choques, un antecedente que justificó la reducción generalizada del límite de velocidad.

La comunidad de New Brighton, adyacente a la terminal del ferry, operará bajo el nuevo esquema de 20 mph en sus vías internas NYC DOT

New Brighton, Staten Island

En Staten Island, la medida se concentró en New Brighton, la comunidad más cercana a la terminal del ferry. La zona quedó delimitada por:

Oeste : Tysen Street y Clinton Avenue

: Tysen Street y Clinton Avenue Sur : Prospect Avenue al sur

: Prospect Avenue al sur Este : Jersey Street

: Jersey Street Norte: Richmond Terrace

En este caso, el NYC DOT aclaró que las velocidades se reducirán en las vías perimetrales, con la excepción de Richmond Terrace, que mantendrá un límite de 30 millas por hora (48 km/h). En los últimos cinco años, el área no registró muertes por tránsito, aunque sí acumuló 12 lesiones graves.