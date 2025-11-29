Atención conductores de Nueva York: el DMV endurece el sistema de puntos y extiende el historial de infracciones

El sistema con el que el estado de Nueva York sanciona a los conductores que no cumplen con la ley podría sufrir una transformación profunda en estas semanas. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) ampliará el período de análisis de infracciones, lo que afectará directamente la forma en que se detecta, penaliza y suspende a los automovilistas.

Un esquema más estricto para identificar a los conductores riesgosos en Nueva York

Aunque las modificaciones fueron aprobadas y entraron en vigencia el 6 de noviembre de 2024, todavía no se aplicaron de manera efectiva, ya que la plataforma digital del organismo vial se encuentra en período de actualización.

El DMV de Nueva York modifica el sistema de sanciones de tránsito Pexels

Cuando comiencen a aplicarse los cambios, millones de conductores se verán alcanzados por un esquema más severo y con un historial que permanecerá activo por más tiempo, destacó Newsweek.

Con la reforma, las sanciones serán más duras. La agencia ya había anticipado en septiembre de 2023 que las nuevas reglas permitirían “fortalecer la capacidad de retirar a conductores que incurren en comportamientos peligrosos”.

El eje del cambio está en la ampliación del período de análisis de infracciones: de 18 a 24 meses. Esto llevará a que un automovilista acumule puntos durante un lapso mayor, con más posibilidades de alcanzar los niveles que derivan en suspensiones automáticas del registro, tarifas estatales más altas y un aumento en las primas del seguro.

Entre las penalidades revisadas se destacan:

Cualquier condena por conducir bajo efectos de alcohol o drogas: 11 puntos.

11 puntos. Excesos de velocidad en zonas de construcción: incluso superar el límite por una o dos millas por hora tendrá una sanción más alta; todas las infracciones en estas áreas serán de ocho puntos.

incluso superar el límite por una o dos millas por hora tendrá una sanción más alta; todas las infracciones en estas áreas serán de ocho puntos. Pasar un micro escolar detenido: desde ahora implica ocho puntos, cuando antes eran cinco.

desde ahora implica ocho puntos, cuando antes eran cinco. Revocación permanente: quienes acumulen cuatro o más condenas relacionadas con alcohol o drogas perderán la licencia de forma definitiva.

Los conductores de Nueva York deben conocer las nuevas directrices del DMV local Mary Altaffer - AP Foto/Mary Altaffer, Archivo

Impacto directo en los conductores: multas, suspensión y seguros más caros

Los expertos consultados coinciden en que el efecto será inmediato, especialmente para quienes ya cargan con infracciones previas. Aaron Pam, abogado de Tully Rinckey, advirtió a News 10: “Cada condena permanecerá más tiempo en su historial, y eso va a tener impacto de muchas maneras”.

El abogado describió un escenario más estricto para quienes buscan alternativas: “Muchas más personas estarán dispuestas a pagar multas más altas para conseguir un acuerdo sin puntos o para evitar una condena de ocho puntos, porque incluso una sola de ese tipo va a afectar seriamente su futuro. Su póliza puede ser cancelada, y las primas pueden aumentar por un mal historial de manejo”.

Por su parte, Dave Werner, del Franklin County Traffic Safety Board, señaló en un artículo publicado en Adirondack Daily Enterprise que es “evidente que el Estado de Nueva York se está poniendo serio con los conductores que continúan mostrando hábitos peligrosos”.

Cambiará el sistema de infracción y quita de puntos para los conductores de Nueva York Reuters

De acuerdo al especialista, los automovilistas responsables que respetan las normas no tienen nada de que preocuparse. “Si es un infractor flagrante, ya fue advertido”, remarcó.

Además de las sanciones más duras, el nuevo paquete contempla medidas administrativas: cursos obligatorios de mejora de conducción para quienes acumulen entre 7 y 10 puntos en 24 meses, y cartas de advertencia tempranas para quienes alcancen entre 4 y 6 puntos.

Cuándo comenzará el nuevo sistema de infracciones y puntos para conductores de Nueva York

Como se mencionó, el sistema actualizado está en vigor desde noviembre de 2024, aunque el DMV aún trabaja en adaptar su plataforma informática.

La agencia prevé aplicar el nuevo esquema a partir de febrero de 2026, cuando se lance oficialmente la nueva plataforma.