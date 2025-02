En Nueva York: los requisitos para ingresar a los nuevos refugios de migrantes

La administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, abrió un nuevo refugio para migrantes en El Bronx. Las instalaciones recibirán hasta 2200 personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de reubicar a solicitantes de asilo tras el cierre de otros centros de la ciudad, como el de Randall’s Island y el Roosevelt Hotel en Manhattan. Sin embargo, existen requisitos específicos para alojarse allí.

Los requisitos para ingresar al nuevo refugio para migrantes en Nueva York

Según comunicó el gobierno local, el refugio solo estará disponible para hombres solteros, especialmente aquellos provenientes del refugio de Randall’s Island, cerrado recientemente. La medida busca priorizar a quienes se vivían en carpas y en condiciones de extrema precariedad.

El nuevo albergue para migrantes, ubicado en El Bronx, cuenta con requisitos específicos para el ingreso Google Maps

Para acceder al albergue, los migrantes deben presentar un documento que acredite su identidad, aunque no es necesario que sea un pasaporte o una visa estadounidense. También deben demostrar que no tienen un lugar alternativo para alojarse en la ciudad.

Este refugio no admite a familias ni a mujeres, ya que está destinado exclusivamente a hombres adultos. Las autoridades explicaron que otros centros en Nueva York están destinados a grupos familiares y mujeres solas.

Refugió en El Bronx: límites de tiempo y condiciones de estadía

Los migrantes pueden permanecer en el refugio de Bruckner Boulevard por un máximo de 30 días, según señaló el Bronx Times. Este límite de tiempo tiene como objetivo mantener la rotación de residentes y permitir que más solicitantes de asilo puedan acceder al lugar.

Los migrantes podrán permanecer en el refugio de Bruckner Boulevard por un máximo de 30 días (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)

Durante su estadía, los migrantes recibirán alimentación, acceso a servicios médicos básicos y asistencia legal para sus trámites de asilo. Sin embargo, deberán cumplir con las normas del centro, que incluyen un horario de entrada y salida, así como la prohibición de consumo de alcohol y sustancias ilegales.

Descenso en las solicitudes de asilo en Nueva York

El alcalde Adams decidió abrir este refugio en respuesta al cierre de varios albergues en Nueva York, como parte de un plan para reorganizar el sistema de acogida. El centro en Bruckner Boulevard busca reemplazar a las instalaciones cerradas en Randall’s Island, Floyd Bennett Field y el Roosevelt Hotel, en medio de una disminución en el número de solicitudes de asilo.

Las solicitudes de asilo en Nueva York cayeron de forma drástica (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) Mary Altaffer - AP

De acuerdo con The New York Post, estos pedidos en Nueva York cayeron a 350 por semana, un descenso significativo respecto a las 4000 semanales que se registraron en el pico de la crisis migratoria. Pese a esta reducción, unos 44.000 solicitantes de asilo continúan alojados en refugios y hoteles en los cinco distritos de la ciudad.

Repercusiones de la apertura del nuevo refugio en El Bronx

La apertura del refugio en El Bronx generó preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona. Algunos temen un impacto en la seguridad y la economía local, mientras que otros criticaron la falta de consulta pública antes de la inauguración.

De acuerdo al The New York Post, la llegada de los primeros migrantes el pasado fin de semana, provocó rechazo en el vecindario. “Podría volverse peligroso, esa es mi mayor preocupación. No sé si será así, pero 2200 hombres juntos sin nada que hacer no es una buena idea”, consideró Judy Kudlow, propietaria de un estudio de arte en la zona.