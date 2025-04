Eric Adams habló de su vínculo con Donald Trump y reveló cómo quedó su relación con los demócratas: “Nadie escuchaba”

Eric Adams rechazó las acusaciones de haber pactado con el presidente Donald Trump y se desmarcó del ala más radical del Partido Demócrata. En una reciente entrevista con Lara Trump, calificó de “tontería” los señalamientos en su contra por su acercamiento al mandatario republicano y reafirmó su compromiso con la gestión por encima de las disputas partidarias.

Eric Adams se distanció del Partido Demócrata y confirmó su candidatura como independiente

Adams afirmó que las acusaciones de corrupción en su contra obstaculizaron su precampaña y lo obligaron a modificar su estrategia. Por eso se presentará como independiente en las elecciones para la alcaldía de Nueva York.

El alcalde insistió en que su salida del partido no responde a un acercamiento con Trump. En My View, el programa de Fox News que conduce Lara Trump en Fox News, explicó: “Fue una decisión difícil, pero necesitábamos un mayor margen para comunicarnos con los votantes”.

Adams también apuntó contra la lógica binaria de la política estadounidense. Según relató, los cuestionamientos tras la desestimación de la causa por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) reflejan “una tontería” por parte de quienes buscan etiquetarlo.

“Soy el mismo de siempre. Si hubieras escuchado lo que decía antes de las elecciones, es lo mismo que estoy diciendo ahora. La diferencia es que antes nadie escuchaba”, sentenció.

La seguridad, el subte y los migrantes: los ejes del plan de Adams

Durante la entrevista, Adams destacó la reducción del delito como uno de los logros centrales de su administración. Además, indicó que Nueva York registró cinco trimestres consecutivos de caída en los indicadores criminales.

Adams destacó que, por primera vez en años, el subte neoyorquino transporta a 4,6 millones de pasajeros diarios con apenas 5,5 delitos por día TIMOTHY A. CLARY - AFP

En cuanto al transporte, el alcalde defendió su gestión del subte y de la crisis migratoria como una muestra de eficiencia por fuera de banderas partidarias. De acuerdo los números de Adams:

El sistema de subte transporta a 4,6 millones de personas por día , con un promedio de 5,5 delitos diarios .

, con un promedio de . El municipio invirtió US$7500 millones para asistir a unas 240 mil personas, entre migrantes y solicitantes de asilo.

Críticas a la falta de apoyo federal y al concepto de “ciudad santuario” en Nueva York

Por otro lado, el alcalde cuestionó el funcionamiento del sistema migratorio y reclamó mayor responsabilidad al gobierno federal. “No existe una ley de ciudad santuario. Eso no es una ley, es un concepto. Y esto es lo que significa para mí: yo no controlo las fronteras“, comentó.

Adams considera que sus políticos van más allá del debate ideológico sobre la inmigración. “Cuando alguien ya está en la ciudad, necesitamos asegurarnos de que todo ocurra de forma segura y organizada. Debe haber un sistema en la ciudad, de lo contrario lo único que hay es caos desordenado”, explicó.

Sin embargo, también aclaró su voluntad de seguir colaborando con agencias estatales y federales de migración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Debemos sacar de las calles a personas peligrosas”, comentó Adams.

En una reciente entrevista, Adams defendió sus políticas de inmigración: “Debemos proteger a los niños y garantizar orden en las calles” X (@NYCMayor)

Acusaciones de “quid pro quo” y tensiones con los demócratas

El cierre del proceso judicial que enfrentaba Adams por supuestos aportes ilegales a su campaña reactivó las sospechas dentro del Partido Demócrata. Varios dirigentes lo acusaron de haber negociado el archivo de la causa con la administración de Trump, lo que generó un nuevo foco de tensión con su exespacio político.

Adams negó cualquier arreglo y reiteró que su prioridad es el bienestar de los ciudadanos. “Muchos quieren convertir esto en una agenda partidaria, pero yo sigo haciendo lo mismo: gobernar para la gente”, afirmó. También advirtió que las críticas internas lo fortalecen como figura independiente y lo animan a continuar su proyecto.

La decisión de competir fuera del Partido Demócrata cambia el mapa político de Nueva York. En un escenario con actores como Andrew Cuomo y Alexandria Ocasio-Cortez, el alcalde busca consolidarse.