Eric Adams vs. la Junta Electoral de Nueva York: qué les reclama para las próximas elecciones

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, lanzó una ofensiva legal contra la Junta Electoral de la ciudad. El precandidato busca figurar en dos líneas electorales separadas que fueron creadas por su campaña —EndAntiSemitism y Safe&Affordable—, algo que la normativa actual no permite. El reglamento establece que los candidatos independientes solo pueden presentarse en una línea de votación, algo que el político considera injusto. Su equipo legal estudia si esta restricción viola derechos constitucionales.

Nueva York: en qué consiste la demanda que presentará Adams a la Junta Electoral

Después del escándalo que desataron las acusaciones por un presunto caso de soborno del alcalde y las sospechas que provocó la decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) de archivar la investigación, Eric Adams optó por evitar las primarias demócratas y anunció su candidatura independiente de cara a las elecciones generales en la ciudad.

Adams busca que la justicia le conceda la posibilidad de presentar dos líneas de votación separadas en las elecciones generales X (@melissadderosa)

En tanto, el mandatario reunió firmas para habilitar dos boletas: EndAntiSemitism, orientada a captar el voto judío ortodoxo, y Safe&Affordable, vinculada a sus propuestas sobre seguridad y vivienda.

Sin embargo, según el reglamento vigente, un postulante que no participa por un partido mayoritario solo puede presentarse en una línea. Según adelantó la semana pasada The New York Times, el equipo del alcalde sostiene que esa restricción vulnera principios de equidad electoral y prepara una ofensiva judicial contra la Junta Electoral neoyorquina.

Luego, sus declaraciones de este martes en una conferencia de prensa realizada este martes en el Ayuntamiento de la ciudad confirmaron el inicio de un nuevo frente judicial. Allí, Adams manifestó su desacuerdo con las normas actuales. “Creo que las reglas deberían ser las mismas para todos”, afirmó, informó Politico. Luego, aseguró que sus abogados están evaluando si esa limitación se ajusta a la Constitución.

Este sería el segundo litigio iniciado por Adams en el marco de su candidatura. Semanas atrás, había presentado una demanda contra la Junta de Financiamiento de Campañas, a la que acusó de negarle millones en fondos públicos de contrapartida.

“No creo que la candidatura a una elección general deba inclinarse hacia las líneas primarias de la ciudad”, sostuvo Adams en defensa de su posición. La batalla judicial por su doble postulación se perfila como uno de los capítulos centrales de una carrera que desafía las convenciones políticas neoyorquinas.

Adams apuesta al voto ortodoxo para sostener su candidatura

Mientras avanza con su candidatura independiente, Eric Adams concentró sus esfuerzos en asegurar el respaldo de un sector clave del electorado neoyorquino: la comunidad judía ortodoxa. Para lograrlo, puso en marcha una estrategia que combina gestos políticos, contactos reservados con líderes religiosos y el armado de una línea electoral especialmente diseñada para ese grupo.

Eric Adams se presentará como candidato independiente en estas elecciones en Nueva York (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Uno de sus asesores principales, Menashe Shapiro, mantuvo conversaciones con referentes ortodoxos en Brooklyn y Queens. Según publicó The New York Times, Shapiro les pidió que no respalden a Andrew Cuomo en las primarias demócratas del 24 de junio o, al menos, que moderen su apoyo. La campaña del alcalde considera que tendría más posibilidades de imponerse en las generales si el rival demócrata termina siendo Zohran Mamdani, actual segundo en las encuestas.

En paralelo, Adams firmó una orden ejecutiva que reconoce la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y anunció la creación de la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo. También reunió firmas para habilitar la boleta EndAntiSemitism, con la que busca captar el voto ortodoxo, un bloque que suele votar en forma cohesionada.