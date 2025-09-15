Es dominicano y cuenta la verdad sobre por qué la gente se va de Nueva York: “La situación está mala”
Ante los altos costos en NYC, muchas personas comenzaron a buscar lugares más económicos
Nueva York se caracteriza por sus rascacielos, sus obras de teatro en Broadway y por ser “la ciudad que nunca duerme”, entre muchas cuestiones más. No obstante, pese a ser uno de los lugares más increíbles de EE.UU. y el mundo, el creador de contenido dominicano Alfy Tavarez reveló que algunos residentes decidieron mudarse a Pensilvania por el alto costo de vida en el Estado Imperial.
Por qué las personas se van de Nueva York, según un especialista
El dominicano publicó en Youtube un video con la realidad inmobiliaria del estado. Allí, Edwin Estrella, un agente de bienes raíces, le informó que muchos neoyorquinos tenían pensado mudarse de Nueva York a Pensilvania.
“Hay muchas personas que me llaman casi a diario desde Nueva York. Incluso, algunas tienen pensado mudarse a principios del año que viene a Pensilvania”, explicó el agente inmobiliario.
Estrella sostuvo que muchos de sus clientes le preguntan sobre el estilo de vida en Pensilvania y las ofertas laborales. “Andan en búsqueda de información, de cómo pueden venirse a vivir para acá, sobre los trabajos, qué área es buena, qué área es mala”, detalló.
Bajo esta base, el agente inmobiliario determinó que la calidad de vida y la situación económica actual en Nueva York son dos factores que inciden en que muchos se quieran ir y busquen lugares un poco más tranquilos. “Lo que yo le digo a los clientes es: ‘Si hay muchas personas que dicen que la situación económica en Pensilvania está mala, yo no me imagino en Nueva York’”, dijo.
Cuánto cuesta una casa en Pensilvania
Tras una breve conversación con el agente inmobiliario, Tavarez fue a visitar diferentes inmuebles en Lebanon, una ciudad de Pensilvania. Allí, Estrella le comunicó que el precio de una casa en el centro gira en torno a los US$285 mil.
“¿Por cuánto se va a ir esta cosita?“, le consultó el youtuber al agente inmobiliario. ”US$285 mil", respondió. “Está bueno el precio porque es céntrico y el departamento es de dos pisos”, afirmó.
Este precio es inferior en relación con el costo de los inmuebles en Nueva York. De acuerdo con la cadena de apartamentos Zillow, el valor promedio por vivienda en el Estado Imperial es de US$504 mil.
Nueva York vs. Pensilvania: cuánto cuesta vivir en ambos estados
Numbeo, la plataforma que ofrece estudios sobre el costo de vida en todas las ciudades del mundo, presentó un informe de los ingresos que se necesitan vivir en Nueva York y Pensilvania.
En el caso de Filadelfia, la ciudad más poblada de Pensilvania, el costo mensual para una familia de cuatro personas es de US$4935.7 sin contar alquiler. Para una persona, el precio se reduce a US$1382.4
Los alquileres tienen un rango de costo de entre US$1300 y US$3200. El valor difiere en función de la cantidad de departamentos y la ubicación del inmueble, si está en el centro de la ciudad o a las afueras.
Con este promedio de precios, se presenta una diferencia con respecto a Nueva York. El costo mensual para una familia de cuatro personas en el Estado Imperial es de US$6341.2 sin pagar alquiler. Para una persona, el costo disminuye a US$1720.5.
“Sin dudas, lo que impulsa a muchos a dejar la ciudad de Nueva York es el alto costo de vida. La ciudad se ha puesto bien difícil en los últimos tiempos”, cerró Alfy Tavarez, en la descripción del video.
