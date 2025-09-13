Tiene 28 años, se cansó de alquilar y así pudo comprar su primera casa en Nueva York: “Fue más fácil de lo que esperaba”

Luego de que el propietario de la casa donde vivía aumentara la renta al máximo permitido en Nueva York, la periodista Juliana Kaplan, de 28 años, decidió buscar una alternativa para mudarse en la Gran Manzana. Casi por casualidad encontró un departamento perfecto en Manhattan y logró comprar su primera vivienda. “Fue más fácil de lo que esperaba”, expresó.

Tiene 28 años y compró su primer departamento en Manhattan

Kaplan, oriunda de Boston, Massachusetts, creía que su destino era arreglar paredes de propiedades que no le pertenecían y despedirse de los perros y vecinos de diferentes ciudades de Nueva York en las que se instalaba momentáneamente. Sin embargo, su vida cambió por completo, casi sin buscarlo. “Ahora estoy analizando las infinitas posibilidades de convertir mi apartamento y crear una comunidad más permanente”, afirmó Kaplan.

La joven periodista Juliana Kaplan logró comprar su primer departamento en Nueva York a sus 28 años Instagram: @julianakaplan

En un artículo que escribió para Business Insider, la joven describió el paso de ser inquilina a propietaria como un cambio “emocionante y a la vez aterrador”. “Cuando los caseros de mi último apartamento me subieron el alquiler al máximo permitido legalmente, empecé a buscar una salida”, recordó.

Aunque en un principio creyó que se trataba de desafío imposible, se encontró frente a un escenario alentador. “La oportunidad de comprar una propiedad con restricciones de ingresos prácticamente me cayó en las manos: un amigo de un amigo tuvo que mudarse de estado y vendía un departamento con algunas restricciones más que un apartamento estándar”, dijo.

Para poder comprar la vivienda se requería poseer ingresos de clase media y abonar una entrada alta. “Resultó que ese era precisamente mi caso”, señaló.

Ahorros: la clave para lograr adquirir su primera propiedad en Nueva York

La periodista comentó que ciertos factores económicos y el haber podido ahorrar durante la pandemia le jugaron a favor para poder comprar el departamento y mudarse con su gato. “Me gradué de la universidad en 2019, tenía un empleo remunerado antes de la pandemia y tuve la suerte de conservar mi puesto durante la crisis. Luego recibí un aumento y un ascenso”, indicó.

Durante la cuarentena, redujo al máximo sus gastos, especialmente en actividades como salir a comer o ir a conciertos. “Eso me permitió ahorrar”, señaló.

Juliana Kaplan remarcó que pudo comprar la propiedad gracias a ciertos factores socioeconómicos y porque tenía ahorros Instagram: @julianakaplan

Así, Kaplan pudo abonar la entrada y solicitó la ayuda de su familia para pagar la tasación. “Asumí la carga de ingreso, contratar a un abogado y otros gastos de forma completamente independiente”, explicó.

En tanto, subrayó sus ventajas respecto a otros jóvenes en el mercado inmobiliario:

Encontró la vivienda a través de un conocido y no necesitó contratar un agente inmobiliario, lo que la ayudó a reducir bastante los costos.

No tuvo que participar de una guerra de ofertas con otros compradores ni comparar precios.

Logró conseguir una buena tasa de interés para su hipoteca porque era la primera vez que compraba una vivienda en Nueva York

Los miedos y la reacción de su familia tras comprar un departamento en Nueva York

Respecto de su decisión de dejar de ser inquilina para comprar su primera propiedad, explicó: “Estaba gastando mucho dinero en el alquiler para mi gato y para mí. Cada vez sentía más que no valía la pena vivir en una situación en la que un aumento del alquiler podría dejarme fuera de mi casa".

Juliana Kaplan temía que un aumento de alquiler la dejarán a ella y a su gato sin hogar Instagram: @julianakaplan

En ese contexto, admitió que, al no tener pareja, temía que comprar una casa pudiera dar la impresión de que estaba “abrazando la soltería”. “En cambio, mis padres y abuelos estaban impresionados y emocionados”, remarcó.

“Todos ellos también habían recibido llamadas mías con lágrimas en los ojos sobre el alquiler en Nueva York y el capricho de los propietarios, así que creo que la idea de dejar de alquilar fue positiva”, cerró.