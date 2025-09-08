Es mexicana, se enamoró en su país y eligió Nueva York para su boda por una poderosa razón

Una joven mexicana conoció a quien es hoy su marido en una ciudad de su país natal, pero sus proyectos en Estados Unidos derivaron en que su relación fuera a distancia. En agosto pasado, se dieron el “sí, quiero” en Nueva York y eligieron este destino por una poderosa razón, a pesar de que los invitados eran del país latino.

La historia de una pareja mexicana que se casó en Estados Unidos

Mariela Osorio, diseñadora de moda de 31 años, y David Gochicoa, propietario de Americas Machinery de 35 años, ambos oriundos de Monterrey, se conocieron en la ciudad en abril de 2021. Ella era amiga de la prima de él y se cruzaron en un evento en una tienda de sombreros, la especialidad de la joven.

Ambos se conocieron en Monterrey pero se dieron el "sí, quiero" en Manhattan Instagram/linaresldg

Dos meses después, tuvieron su primera cita en el Café Belmonte, pero sus caminos estaban a punto de separarse, al menos por unas semanas. Osorio viajó un día después a Nueva York para realizar unas prácticas de verano con el diseñador Fred Castleberry, según el relato publicado en The New York Times.

La relación se inició a distancia hasta que Osorio regresó a México. Pero, en noviembre de 2022, la dueña de la marca de sombreros Mains De Vapeur decidió mudarse a la ciudad estadounidense para expandir su negocio en Manhattan.

Con un vínculo ya afianzado, Gochicoa le expresó previo a su viaje: “Ve a Nueva York y yo haré todo lo posible por ir y venir”. Sus puntos de encuentro fueron la Gran Manzana, el rancho familiar en Monterrey y la playa de Tampico.

David Gochicoa vive en México en la actualidad Instagram/marielaaor

La pedida de mano era de esperar y tuvo lugar en abril de 2024 junto al río Hudson. El 23 de agosto pasado, se celebró la ceremonia en la Basílica de la Antigua Catedral de San Patricio, en el barrio de Nolita en Manhattan.

Por qué una pareja mexicana eligió Nueva York para casarse

La decisión de celebrar la boda en la ciudad estadounidense fue un acuerdo entre ambos. Nueva York se convirtió en su espacio predilecto. “Es donde podemos estar solos y crear nuestras propias tradiciones”, expresó Gochicoa al medio mencionado, quien en la actualidad continúa su residencia en México. Por su parte, Osorio tiene su hogar en el Upper West Side.

“Pudimos haber hecho una boda tradicionalmente grande en México, pero queríamos mostrarles a nuestros amigos y familiares que realmente nos hemos convertido en un equipo aquí”, señaló. Y advirtió: “La ciudad de Nueva York nos ha dado forma a quienes somos como pareja”.

Mariela Osorio tiene un emprendimiento de moda de sombreros Instagram/marielaaor

La ceremonia, liderada por el reverendo católico Jorge Obregón, contó con 59 invitados, quienes volaron de México a Estados Unidos en su mayoría.

El detalle en la boda de dos mexicanos en Nueva York

Osorio tuvo una idea para darle un toque personal a la unión oficial junto a Gochicoa en su día especial. La joven decidió otorgar a cada invitada un sombrero diseñado por su propia marca. “Fue mi manera de honrarlas y de aportar algo de lo que me apasiona a la celebración”, expresó.

En el marco de su profesión, todo el evento presentó un cuidado diseño detallado para hacer de la jornada un día memorable.