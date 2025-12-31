Ley del efectivo en Nueva York: así impactará en las tiendas del estado en 2026

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el proyecto S4153A del Senado de Nueva York, conocido como ley del efectivo. La nueva disposición legal entrará en vigor en marzo de 2026 y exigirá que los comercios minoristas alcanzados por esta ley cuenten con al menos una caja para aceptar pagos en efectivo. En el Estado Imperial, las tiendas ya se preparan para el posible impacto de la medida.

Cómo impacta la ley del efectivo en Nueva York

En la actualidad, en la que los métodos digitales han desplazado poco a poco a los pagos en efectivo, Nueva York mantiene una regulación activa. La ley promulgada por Hochul en noviembre de este año establece criterios y obligaciones específicas para las tiendas del Estado Imperial.

La ley de efectivo en Nueva York afectará a los establecimientos minoristas y a las tiendas de alimentación Freepik

En concreto, requerirá que todos los establecimientos minoristas y las tiendas de alimentación acepten pagos con dinero en efectivo, según el documento oficial de la propuesta. Como entrará en vigor 120 días después de la firma, se prevé que comenzará a regir el 20 de marzo.

Según la firma de abogados Holland & Knight, las recientes interrupciones en la distribución de centavos plantearon desafíos prácticos para las transacciones en efectivo. El estudio jurídico asegura que será más difícil de cumplir que otras leyes similares.

Esto se debe a la escasez de monedas y la falta de capacitación del personal. Como consecuencia, podría verse incrementado el tiempo de espera para cobrar un pago de manera presencial en efectivo.

Puntos más importantes de la ley de efectivo que entrará en vigor en 2026 en Nueva York

Entre las principales disposiciones de la legislación firmada por Hochul destacan los siguientes puntos:

Paridad en los pagos : prohíbe que se les cobre una suma mayor a quienes utilizan efectivo que a aquellos que pagan con transacciones digitales. También impide las prácticas de redondeo que darían como resultado que los usuarios con dinero físico abonen un precio más alto.

: a quienes utilizan efectivo que a aquellos que pagan con transacciones digitales. También impide las prácticas de redondeo que darían como resultado que los usuarios con dinero físico abonen un precio más alto. Excepciones : los comercios no están obligados a aceptar efectivo para facturas superiores a US$20 ni para transacciones realizadas por teléfono, correo postal o internet, a menos que el pago se realice en el establecimiento.

: los comercios ni para transacciones realizadas por teléfono, correo postal o internet, a menos que el pago se realice en el establecimiento. Otros detalles: la regulación no excluye explícitamente las máquinas expendedoras, los estacionamientos, los eventos deportivos en vivo ni el alquiler de bienes de consumo, lo que la distingue de estatutos similares en otras jurisdicciones.

Las tiendas no están obligadas a aceptar pagos en efectivos para sumas superiores a US$20 Freepik

Posturas sobre la ley de efectivo que impacta en las tiendas de Nueva York

De acuerdo con Hudson Valley Post, los impulsores y defensores de la regulación argumentan que la ley protege a las personas mayores, a los inmigrantes y a los neoyorquinos que no tienen tarjetas bancarias.

Además, será también una importante herramienta legal para quienes no confían en los pagos digitales o simplemente prefieren el método tradicional.

La legislación no solo tuvo repercusiones positivas, sino que muchas personas manifestaron su preocupación al respecto. La mayoría de opositores son comerciantes minoristas y defensores de los pagos digitales que sostienen que obligar a las empresas a aceptar efectivo agrega costos, complica las operaciones y va en contra de las comodidades digitales modernas.

El uso del efectivo en EE.UU. en la actualidad

A mitad de este año, el 31 de julio, Federal Reserve publicó un informe en el que destacó el uso del efectivo en Estados Unidos en la actualidad. Aunque muchas personas prefieren las transacciones digitales, el dinero físico aún es relevante.

En 2024, representó el 14% de todos los pagos de consumidores estadounidenses, mientras que las tarjetas de crédito y débito representaron el 35% y el 30%, respectivamente.

En cifras totales, los consumidores estadounidenses realizaron un promedio de 17 pagos con tarjeta de crédito, 14 con tarjeta de débito, siete en efectivo, seis con la red ACH, uno con cheque y dos con otros métodos cada mes.

Durante los últimos cinco años, el efectivo ha sido el tercer instrumento de pago más utilizado en EE.UU. Unsplash

El informe remarca también que durante los últimos cinco años, el efectivo ha sido el tercer instrumento de pago más utilizado. Determinados consumidores dependen más de este método que otros: personas que viven en hogares con ingresos inferiores a US$25.000 al año y adultos mayores de 55 años.

Además, los pagos realizados con el móvil aumentaron para todos los grupos de edad. El año pasado, los consumidores estadounidenses usaron sus teléfonos móviles para un promedio de 11 pagos al mes. Esto representa el 23% de todos los gastos mensuales.