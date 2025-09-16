Nueva encuesta: de cuánto es la ventaja de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo en Nueva York

Zohran Mamdani tomó impulso en la carrera por la alcaldía de Nueva York y, según un nuevo sondeo, aventajó ampliamente a Andrew Cuomo en intención de voto. La encuesta reflejó que el legislador de Queens se ubicó como el favorito entre los votantes más propensos a participar en noviembre, aunque también dejó en evidencia que su margen se redujo en un escenario mano a mano frente al exgobernador.

Encuesta Marist: Zohran Mamdani lidera la carrera por la alcaldía de Nueva York

El último estudio del Marist Institute for Public Opinion, publicado este 16 de septiembre de 2025, mostró que Mamdani lidera la contienda con un 45% de respaldo entre los votantes probables. Cuomo alcanzó un 24%, Curtis Sliwa se ubicó en 17% y el actual alcalde, Eric Adams, apenas logró un 9%. Otro 5% de los consultados se declaró indeciso.

Zohran Mamdani lidera la carrera por la alcaldía de Nueva York con un 45% de intención de voto según el último sondeo del Marist Institute Facebook Zohran Kwame Mamdani

Este resultado significó una diferencia de 21 puntos entre Mamdani y Cuomo, un margen que, de sostenerse, colocaría al legislador como favorito para suceder a Adams en el poder local. Sin embargo, el mismo estudio advirtió que la fortaleza del político de origen ugandés mostró límites en simulaciones con menos candidatos en la boleta.

Andrew Cuomo crece en intención de voto si Adams o Sliwa se retiran

El sondeo también indagó qué ocurriría si algunos de los candidatos más rezagados abandonaran la competencia. En un escenario sin Eric Adams, Mamdani se mantuvo prácticamente en el mismo nivel con 46%, pero Cuomo creció hasta el 30% y Sliwa alcanzó el 18%.

En un escenario cara a mano entre Mamdani y Cuomo, la ventaja del legislador se reduce a diez puntos (49% vs 39%) SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La encuesta planteó además un cara a cara entre Mamdani y Cuomo. En ese contexto, el legislador ganó con 49% frente al 39% de su rival, lo que redujo su ventaja a diez puntos. Otro 7% se inclinó por otro candidato y 5% se mantuvo indeciso.

Entre los votantes demócratas, Mamdani retuvo el 61% de apoyo, mientras que Cuomo logró el 66% entre los republicanos. En el grupo de no afiliados, el exgobernador logró imponerse con 50% frente al 29% del legislador, lo que muestra que ese segmento podría ser decisivo.

La percepción sobre justicia política: ¿Los electores quieren un Mamdani vs. Cuomo?

El sondeo del Marist Poll también preguntó si la salida de Adams y Sliwa haría la contienda más justa. Un 27% de los encuestados consideró que sí, un 24% dijo que sería menos justa, y casi la mitad, un 48%, opinó que no cambiaría nada.

Otra pregunta planteó qué ocurriría si Trump presionara a Adams y Sliwa para que se retiraran. En esa hipótesis, un 57% de los votantes afirmó que la principal beneficiada sería la candidatura de Cuomo, mientras que un 39% pensó que favorecería a Mamdani.

Un 57% de los votantes cree que si el presidente Donald Trump incentivara a Adams y Sliwa a renunciar, el principal beneficiado sería la candidatura de Cuomo Archivo

Mayoría de votantes cree que Mamdani será el próximo alcalde de Nueva York

Más allá de las preferencias de cada votante, el clima general pareció favorecer a Mamdani. Un 63% de los consultados aseguró que cree que el legislador ganará la elección, mientras que apenas un 20% dijo que Cuomo se impondrá. Solo un 7% mencionó a Adams y un 6% a Sliwa como posibles vencedores.

Entre el electorado demócrata, la confianza en la victoria de Mamdani subió al 73%, y en el caso de los no inscritos se ubicó en el 51%. Entre los republicanos, la percepción estuvo más dividida.

Opiniones favorables y desfavorables de los candidatos: Mamdani en un término medio

La imagen pública de los principales candidatos resultó clave para explicar la intención de voto.