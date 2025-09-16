Nueva encuesta: de cuánto es la ventaja de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo en Nueva York
Se empieza a definir la carrera electoral para noviembre en la Gran Manzana; un nuevo sondeo marcó una pauta que se repite
- 4 minutos de lectura'
Zohran Mamdani tomó impulso en la carrera por la alcaldía de Nueva York y, según un nuevo sondeo, aventajó ampliamente a Andrew Cuomo en intención de voto. La encuesta reflejó que el legislador de Queens se ubicó como el favorito entre los votantes más propensos a participar en noviembre, aunque también dejó en evidencia que su margen se redujo en un escenario mano a mano frente al exgobernador.
Encuesta Marist: Zohran Mamdani lidera la carrera por la alcaldía de Nueva York
El último estudio del Marist Institute for Public Opinion, publicado este 16 de septiembre de 2025, mostró que Mamdani lidera la contienda con un 45% de respaldo entre los votantes probables. Cuomo alcanzó un 24%, Curtis Sliwa se ubicó en 17% y el actual alcalde, Eric Adams, apenas logró un 9%. Otro 5% de los consultados se declaró indeciso.
Este resultado significó una diferencia de 21 puntos entre Mamdani y Cuomo, un margen que, de sostenerse, colocaría al legislador como favorito para suceder a Adams en el poder local. Sin embargo, el mismo estudio advirtió que la fortaleza del político de origen ugandés mostró límites en simulaciones con menos candidatos en la boleta.
Andrew Cuomo crece en intención de voto si Adams o Sliwa se retiran
El sondeo también indagó qué ocurriría si algunos de los candidatos más rezagados abandonaran la competencia. En un escenario sin Eric Adams, Mamdani se mantuvo prácticamente en el mismo nivel con 46%, pero Cuomo creció hasta el 30% y Sliwa alcanzó el 18%.
La encuesta planteó además un cara a cara entre Mamdani y Cuomo. En ese contexto, el legislador ganó con 49% frente al 39% de su rival, lo que redujo su ventaja a diez puntos. Otro 7% se inclinó por otro candidato y 5% se mantuvo indeciso.
Entre los votantes demócratas, Mamdani retuvo el 61% de apoyo, mientras que Cuomo logró el 66% entre los republicanos. En el grupo de no afiliados, el exgobernador logró imponerse con 50% frente al 29% del legislador, lo que muestra que ese segmento podría ser decisivo.
La percepción sobre justicia política: ¿Los electores quieren un Mamdani vs. Cuomo?
El sondeo del Marist Poll también preguntó si la salida de Adams y Sliwa haría la contienda más justa. Un 27% de los encuestados consideró que sí, un 24% dijo que sería menos justa, y casi la mitad, un 48%, opinó que no cambiaría nada.
Otra pregunta planteó qué ocurriría si Trump presionara a Adams y Sliwa para que se retiraran. En esa hipótesis, un 57% de los votantes afirmó que la principal beneficiada sería la candidatura de Cuomo, mientras que un 39% pensó que favorecería a Mamdani.
Mayoría de votantes cree que Mamdani será el próximo alcalde de Nueva York
Más allá de las preferencias de cada votante, el clima general pareció favorecer a Mamdani. Un 63% de los consultados aseguró que cree que el legislador ganará la elección, mientras que apenas un 20% dijo que Cuomo se impondrá. Solo un 7% mencionó a Adams y un 6% a Sliwa como posibles vencedores.
Entre el electorado demócrata, la confianza en la victoria de Mamdani subió al 73%, y en el caso de los no inscritos se ubicó en el 51%. Entre los republicanos, la percepción estuvo más dividida.
Opiniones favorables y desfavorables de los candidatos: Mamdani en un término medio
La imagen pública de los principales candidatos resultó clave para explicar la intención de voto.
- Zohran Mamdani: 52% de los votantes lo valoró de manera positiva (33% muy favorable y 19% algo favorable). El 40% expresó opiniones negativas, aunque entre los demócratas el respaldo creció hasta el 64%.
- Andrew Cuomo: Apenas un 39% tuvo una imagen favorable de él, mientras que un 44% de los demócratas lo calificó de manera muy negativa.
- Curtis Sliwa: Poco más de un tercio del electorado lo apoyó en términos de opinión, con mayor fuerza entre republicanos, donde el 73% lo vio de forma positiva.
- Eric Adams: Fue el peor evaluado, con menos de tres de cada diez votantes con opinión favorable y un 48% que lo calificó de manera muy negativa, cifra que ascendió a 56% entre los demócratas.
