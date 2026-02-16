Grandes noticias en NYC: el plan de Mamdani para potenciar y proteger los negocios de Coney Island antes del verano

La alcaldía de Nueva York confirmó la constitución de un nuevo Distrito de Mejoramiento Comercial (BID, por sus siglas en inglés) en Coney Island, un área costera del distrito de Brooklyn que recibe millones de personas cada año. La medida fue oficializada tras la firma del certificado de incorporación el 15 de febrero de 2026 por el alcalde Zohran Mamdani.

Cómo funcionará el nuevo BID de Coney Island

Según el comunicado oficial, el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la ciudad, conocido como NYC Department of Small Business Services (SBS), será el organismo encargado de supervisar el funcionamiento del distrito.

Su rol consiste en garantizar que las actividades del BID se desarrollen conforme a la normativa vigente y que los recursos se utilicen para fortalecer la actividad económica.

El plan de Mamdani para potenciar los negocios de Coney Island antes del verano

De acuerdo con el plan operativo, los fondos iniciales de US$1 millón se destinarán a servicios adicionales a los que ya presta la ciudad. Entre ellos, se incluyen:

Limpieza y mantenimiento de calles.

Seguridad pública y hospitalidad.

Marketing y eventos.

Mejoras de capital.

Embellecimiento.

Defensa.

Desarrollo de negocios.

Además, durante el verano boreal, la recolección de basura se realizará cinco días por semana, mientras que el resto del año se reducirá a tres jornadas semanales.

“Al fortalecer el saneamiento, el espacio público y el apoyo a las empresas a lo largo de las avenidas Mermaid y Surf, estamos construyendo un Coney Island donde el comercio local prospera, los corredores son más limpios y seguros, y las oportunidades económicas se arraigan en la comunidad”, señaló Zohran Mamdani.

El programa también contempla acciones vinculadas a la seguridad y a la atención de visitantes. Se prevé la presencia de personal de apoyo en espacios públicos, así como actividades destinadas a mejorar la circulación peatonal y el uso de plazas y avenidas comerciales.

Estas medidas buscan sostener la actividad económica durante todo el año y no solo en los meses de mayor afluencia.

Coney Island es una icónica península y barrio en el sur de Brooklyn, Nueva York NYC

Según el cronograma difundido por la administración, la entidad comenzará a operar en julio, lo que coincidirá con el inicio del período de mayor actividad turística.

Apoyo directo a comercios y propietarios locales en el área costera del distrito de Brooklyn

Además del mantenimiento urbano, el BID ofrecerá asistencia técnica a pequeñas empresas, campañas de promoción y organización de eventos para atraer público.

Estas iniciativas apuntan a reforzar la competitividad de los negocios locales frente a los cambios económicos y a las nuevas construcciones residenciales registradas en el área durante los últimos años.

“El BID es el primer paso de muchos hacia una prosperidad compartida. Es un honor firmar el certificado de incorporación”, agregó.

Hasta la fecha, el SBS había destinado más de US$850 mil a programas de revitalización comercial en Coney Island, lo que incluye iniciativas de organización de comerciantes y mejora del entorno urbano.

Con la constitución formal del Distrito de Mejoramiento Comercial, esos esfuerzos se consolidan en una estructura permanente capaz de coordinar acciones a largo plazo, informaron desde NYC.

El alcalde de Nueva York firmó el certificado para incorporar el BID en Coney Island Instagram @katieg_photo

El BID, un modelo extendido en toda la ciudad de Nueva York

El distrito de Coney Island se convierte en el BID número 78 dentro de Nueva York y el vigésimo cuarto en Brooklyn. En conjunto, estas entidades invierten más de US$200 millones anuales en barrios de la ciudad mediante proyectos de limpieza, seguridad, marketing territorial y embellecimiento de espacios públicos. Por ley, sus servicios deben ser complementarios y no sustituyen las responsabilidades municipales.

Autoridades locales y representantes comunitarios señalaron que la creación del nuevo distrito es el resultado de varios años de consultas y programas piloto.

La comisionada del SBS, Dynishal Gross, indicó que el proceso incluyó investigación, reuniones con comerciantes y evaluación del impacto potencial en el desarrollo económico del área.

“Esta entidad autosuficiente consolidará la reputación global de Coney Island como el Patio de Recreo de la Gente, a la vez que generará prosperidad compartida para los pequeños negocios ubicados en las avenidas Mermaid y Surf”, afirmó.

La costanera de Coney Island es un centro de entretenimiento y turismo desde fines del siglo XIX NYC

Funcionarios electos del distrito también respaldaron la iniciativa. La concejala Kayla Santosuosso afirmó que el programa permitirá mejorar las condiciones de los corredores comerciales y sostener inversiones en infraestructura urbana.

Por su parte, referentes del sector privado, como representantes de Deno’s Wonder Wheel Amusement Park, consideraron que el financiamiento contribuirá a mantener la actividad económica y el flujo de visitantes.

“Estamos encantados de ver que el BID de Coney Island finalmente se hace realidad”, dijo Dennis Vourderis, vicepresidente del Wonder Wheel Park de Deno. “Esperamos tener calles limpias y un Coney Island más seguro y vibrante para el disfrute de todos”, señaló.