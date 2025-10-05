Halloween en Nueva York: el pueblo a 40 minutos de Manhattan donde está el “Jinete sin Cabeza”

A solo 40 minutos de Manhattan se encuentra un destino inspirado en una antigua historia de terror, que luego fue llevada al cine por el excéntrico director de Hollywood Tim Burton. Se trata de Sleepy Hollow, un pueblo del condado de Westchester, Nueva York, que gracias a la Leyenda del Jinete sin cabeza se convirtió en un ícono de Halloween. Es un lugar ideal para visitar en otoño boreal y descubrir sus misterios.

La leyenda que hizo famoso a Sleepy Hollow

El viernes 31 de octubre en Estados Unidos y en otras partes del mundo se celebra Halloween, una festividad que se originó en Europa y que fue llevada al país norteamericano por los migrantes que llegaron en el siglo XIX. Arraigada en la cultura popular estadounidense, cada año los niños salen disfrazados a pedir dulces por las casas y disfrutan de una jornada donde los sustos reinan. Un plan ideal para palpitar esta festividad es visitar Sleepy Hollow, una pequeña localidad a solo un tren de distancia de Nueva York, donde se puede experimentar en vivo y en directo la Leyenda del Jinete sin cabeza.

Un paseo por Sleepy Hollow, a 40 minutos de Nueva York

Este pueblo, escenario de la popular historia creada por Washington Irving en su libro La leyenda de Sleepy Hollow, cuenta cómo un soldado decapitado vuelve cada Noche de Brujas en busca de su cabeza.

El cuento trascendió la literatura y llegó a la pantalla grande, primero en versión animada de la mano de Disney y, en 1999, bajo la particular mirada de Tim Burton.

La fascinante historia de terror se mantiene viva en Sleepy Hollow, pueblo que cada año -y principalmente en octubre- se llena de turistas que lo visitan para recorrer los escenarios vinculados al mito y disfrutar de los colores otoñales de la región, según detalló en un clip la cuenta de Tiktok Volando a Nueva York.

Cada año, en la víspera de Halloween, los turistas invaden Sleepy Hollow Margaret Fox Photography - Foto Facebook Village of Sleepy Hollow News

Cómo llegar a Sleepy Hollow desde Manhattan

Llegar a Sleepy Hollow desde Nueva York es rápido y accesible. “La forma más sencilla desde Manhattan es con el Metro-North Railroad desde Grand Central hacia Tarrytown“, se explicó en el clip. Los boletos cuestan US$11,25 por trayecto y se pueden comprar por la web o en máquinas.

El viaje dura aproximadamente 40 minutos y permite llegar al corazón del Hudson Valley sin necesidad de auto. También existe la opción de viajar en coche, lo que ofrece mayor flexibilidad para combinar la visita con otras paradas cercanas.

Washington Irving se inspiró en un soldado alemán decapitado para su cuento Foto de Tripadvisor

Qué hacer en Sleepy Hollow y Tarrytown: las recomendaciones de los expertos

En Sleepy Hollow, la fascinación por lo sobrenatural se mezcla con tradiciones locales. Cada calle, plaza y casa se decora con motivos de Halloween y sus habitantes participan para que la atmósfera sea auténtica y envolvente.

Quienes visitan estas localidades pueden realizar diferentes actividades culturales, históricas y recreativas. Entre los imperdibles figuran:

Main Street, con cafeterías y locales típicos.

Philipsburg Manor, un museo que recrea la vida colonial.

Old Dutch Church, una iglesia histórica del siglo XVII.

Sleepy Hollow Cemetery , donde descansan Irving , los Rockefeller y otras figuras históricas, con antiguas lápidas en holandés.

, donde descansan , los Rockefeller y otras figuras históricas, con antiguas lápidas en holandés. Headless Horseman Bridge , el mítico puente que atraviesa el jinete sin cabeza.

, el mítico Douglas Park, un área verde para caminar.

Old Croton Aqueduct Trail, un sendero ideal para recorrer a pie.

Rockefeller State Park Preserve, un pulmón natural con vistas panorámicas.

Kykuit, la histórica mansión de la familia Rockefeller.

Los visitantes suelen combinar este recorrido con Pumpkin Blaze, un festival de calabazas iluminadas que se convirtió en un clásico del otoño en Nueva York y muy demandado, por lo que conviene sacar las entradas con anticipación.

Los especialistas en viajes también recomiendan combinar el recorrido con el desfile que se celebra el fin de semana anterior a Halloween.