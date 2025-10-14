Hasta US$39,97 por hora en Nueva York: cuál es el sueldo de un albañil que trabaja en la construcción en octubre 2025

En el estado de Nueva York, los trabajadores que se desempeñan como albañiles perciben uno de los salarios más altos dentro del rubro de la construcción en Estados Unidos. En octubre de 2025, el promedio se ubicó en US$28 por hora, aunque el monto varía según la experiencia, la ubicación y el nivel de habilidad.

El salario promedio de los trabajadores de la construcción en Nueva York

El 1° de enero de 2025 entró en vigor el aumento para el salario mínimo en Nueva York, por lo que la suma ascendió a US$16,50 por hora en la Gran Manzana, Long Island, y el condado de Westchester; y US$15,50 por hora para el resto del estado. En este contexto, los albañiles en la región perciben un monto promedio de US$28 por hora de trabajo, según ZipRecruiter, aunque existen excepciones marcadas.

Los albañiles en Nueva York registran sueldos por hora que van desde US$13,41 hasta US$39,97 shutterstock - Shutterstock

Al margen de que el promedio supera por casi US$12 al salario mínimo, este no es el caso de todos los empleados de la construcción. El sitio mencionado registra sueldos por hora que van desde US$13,41 hasta US$39,97.

En concreto, la mayoría de los ingresos de los trabajadores del sector actualmente oscilan entre US$18,94 y US$25,53 en Nueva York. El estado cuenta con un mercado actualmente poco activo, ya que los niveles de contratación permanecen relativamente bajos.

Panorama en Nueva York: ciudades con los salarios más altos para el puesto de albañil

De acuerdo a ZipRecruiter, las siguientes zonas cuentan con los salarios más elevados para los empleados de la construcción en Nueva York:

Manorville : promedio de US$58.228 por año.

: promedio de US$58.228 por año. Manhattan : salario medio anual de US$57.756.

: salario medio anual de US$57.756. Ciudad de Nueva York en general : salario promedio anual de US$57.254.

: salario promedio anual de US$57.254. Gouverneur : sueldo medio anual de US$57.016.

: sueldo medio anual de US$57.016. Port Jefferson Station: promedio de US$56.968 por año.

Los albañiles en la región perciben un monto promedio de US$28 por hora de trabajo en Nueva York Unsplash

A su vez, los salarios para los puestos de oficina en la industria son ampliamente más elevados que el sueldo promedio de un trabajador de construcción en general, con una diferencia estimada de US$46.863 entre ambos campos.

Sueldo promedio de los trabajadores de la construcción en EE.UU.

A nivel nacional, el monto promedio que recibe un albañil empleado en el sector de la construcción es de US$19 por hora, una cifra que resalta las diferencias entre los sueldos que perciben quienes trabajan en Nueva York y quienes participan en obras en otros estados.

En ese sentido, el sitio exhibe que la mayoría de los salarios en la industria actualmente oscilan entre US$16,59 y US$21,15 por hora, aunque algunas personas aseguraron ganar hasta US$24,76.

El albañil percibe un salario promedio de US$19 en Estados Unidos

Salario promedio en el estado de Nueva York y próximos aumentos 2026

El salario promedio en Nueva York es de aproximadamente US$34 por hora, lo que supera al monto medio que perciben los albañiles y asciende a una suma de US$71.618 al año.

A partir del 1° de enero de 2026, el haber mínimo en la región incrementará US$0,50 por hora. Debido a esta modificación, las personas que residen en la Gran Manzana, Long Island y el condado de Westchester percibirán como mínimo US$17 por hora de trabajo, mientras que quienes residen en el resto del estado y perciben el monto mínimo ganarán US$16.