El hallazgo científico en Texas que demuestra cómo el café puede combatir el envejecimiento

Un estudio desarrollado por investigadores de la Texas A&M University identificó un mecanismo biológico mediante el cual el café podría combatir el envejecimiento y enfermedades asociadas con la edad, entre ellas afecciones cardiovasculares, diabetes, Parkinson y demencia. Además, la investigación observó que algunos compuestos presentes en esta infusión podrían ayudar a reducir la expansión de células cancerígenas.

Los beneficios de salud del café, según la investigación

El estudio, publicado en marzo de 2026 en la revista Nutrients, determinó que el café preparado y varios de sus compuestos interactúan con el receptor nuclear huérfano 4A1 (NR4A1), también denominado Nur77.

Los autores destacaron propiedades antioxidantes y antiinflamatorias presentes en el café Magnific

Esta proteína actúa como un “sensor de nutrientes” capaz de proteger tejidos y órganos frente a daños asociados con la edad. Los autores señalaron que el gen responde al estrés y a los procesos inflamatorios, además de ayudar a mantener la homeostasis celular, es decir, el equilibrio interno necesario para el correcto funcionamiento de las células.

El equipo científico también observó que, en experimentos con ratones, los animales que presentaban NR4A1 vivieron aproximadamente cuatro meses más que aquellos que carecían de esa proteína. Según el estudio, su presencia funcionaría como un factor de protección frente al deterioro celular y orgánico vinculado con el envejecimiento, mientras que su activación podría relacionarse con procesos de longevidad.

La investigación asoció el consumo de café con menor mortalidad y menos enfermedades ligadas a la edad Magnific

A partir de este hallazgo, el equipo científico analizó cómo distintas sustancias presentes en la infusión actúan sobre esta estructura molecular. Para ello, utilizó extractos acuosos de café tostado y molido provenientes de Honduras, México, Guatemala, El Salvador y Colombia, incluidas variedades descafeinadas y espresso.

El análisis identificó varios compuestos bioactivos presentes en la bebida que son capaces de interactuar con el NR4A1 y activar sus funciones protectoras. Entre ellos aparecen polifenoles como el ácido cafeico, el ácido ferúlico, el ácido clorogénico y el ácido p-coumárico, y también se detectaron diterpenoides como kahweol y cafestrol, además de cafeína y ácido quínico.

En este sentido, el documento explicó que el café y sus componentes presentan efectos similares a los observados en dietas basadas en plantas y en poblaciones de las llamadas “Zonas Azules”, conocidas por su longevidad. Según la investigación, las personas que lo consumen muestran menores tasas de mortalidad y mayor protección frente a enfermedades relacionadas con la edad.

Los autores también atribuyeron parte de esos beneficios a la actividad antioxidante y antiinflamatoria de las sustancias presentes en el café. El documento sostuvo que estos elementos protegen a las células frente al daño y la senescencia celular.

Los efectos del café en células vinculadas con el cáncer

El equipo científico también analizó células de rabdomiosarcoma Rh30 para estudiar cómo actúan el café y sus polifenoles en tejidos cancerígenos. Allí, el NR4A1 suele presentarse en niveles elevados y estimular la multiplicación celular.

Sin embargo, los investigadores observaron que los extractos de café y los polifenoles individuales lograron disminuir ese desarrollo.

Los beneficios del café

La investigación además detectó una disminución en proteínas prooncogénicas reguladas por NR4A1, es decir, sustancias que favorecen el desarrollo y expansión del cáncer. Entre ellas aparecen PAX3-FOXO1 y G9a, vinculadas con la supervivencia y multiplicación de las células tumorales.

Para comprobar si esta proteína cumplía un papel central en el proceso, los científicos eliminaron el NR4A1 mediante interferencia de ARN, una técnica utilizada para bloquear la actividad de genes específicos dentro de las células. Tras esa prueba, la capacidad del café para frenar el avance celular disminuyó de manera significativa.

Según los autores, este resultado confirmó que el café necesita interactuar con esta proteína para reducir la expansión de las células cancerígenas.