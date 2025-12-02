Hombre de Brooklyn gana premio mayor de por vida de US$10.000 por semana, pero elige otra alternativa

Un vecino de Brooklyn, Nueva York, identificado como Marc Klein, acaba de experimentar un giro rotundo en su vida. El hombre se presentó a reclamar uno de los premios más altos de la New York Lottery: el juego instantáneo $10,000 A Week For Life. Aunque en su formato tradicional, el ganador recibe una recompensa de esa suma semanal en lo que resta de su vida, el afortunado optó por quedarse con un pago único de US$10 millones. Sin embargo, luego de los impuestos le quedó mucho menos.

¿Dónde se vendió el boleto ganador en Brooklyn?

El boleto ganador se vendió por US$20 en NO7 Grocery, un comercio ubicado en 6102 18th Avenue, según explicó la New York Lottery en su sitio oficial. Este “raspadito” garantiza US$10 millones a quienes obtienen el premio máximo.

El boleto ganador costó US$20 y fue vendido en NO7 Grocery, en 18th Avenue Google Maps

Además, la entidad señaló que todavía quedan tres premios principales en circulación que todavía no han sido reclamados.

¿Qué implica elegir un pago único en la lotería de Nueva York?

En el esquema tradicional del juego, el ganador percibe US$10.000 por semana de manera vitalicia, un formato que podría extenderse durante décadas y que en total garantiza un mínimo de US$10 millones.

Sin embargo, Klein optó por recibir el premio en modalidad lump sum, es decir, un pago único en lugar de los depósitos semanales para toda la vida. Tras aplicar las retenciones fiscales obligatorias, el hombre recibió US$4.372.060 netos.

¿Cómo se juega $10,000 A Week For Life?

En este juego, los participantes deben raspar el área del boleto y comparar sus números con los llamados Winning Numbers. Si alguno coincide, se obtiene el premio que aparece señalado junto a ese número.

El ticket también incluye símbolos que otorgan beneficios adicionales. Si aparece “COIN” se gana automáticamente el monto indicado. Cuando surge “20X” el pozo revelado se multiplica por veinte, mientras que con “50X” el valor se multiplica por cincuenta.

El símbolo COIN otorga el premio directo, 20X multiplica por veinte y 50X por cincuenta Reddit r/Lottery

El símbolo más valioso es el de “LIFE” porque, cuando el premio revelado corresponde a esta palabra, el jugador accede a recibir los US$10.000 por semana de por vida.

¿Cómo se cobra un premio de la New York Lottery?

Para reclamar un premio de la lotería de Nueva York es fundamental conservar el ticket original y firmarlo en el dorso para mantenerlo seguro ante cualquier extravío. Esto es porque, al ser un documento al portador, quien lo tenga puede cobrarlo, explican en el sitio oficial.

Si la ganancia es menor a US$600, el proceso es sencillo porque se los puede cobrar en un retailer autorizado o, si resulta más cómodo, enviarlo por correo.

Cuando el premio supera los US$600, el cobro debe gestionarse en centros oficiales de la New York Lottery, ya sea en un Customer Service Center o en un Prize Claim Center.

Allí se exige presentar el ticket junto con el Winner Claim Form, una identificación válida —como pasaporte, licencia de conducir o Green Card— y el número de Seguro Social o FEIN.

Aún quedan tres premios mayores disponibles dentro de esta modalidad Captura de Get Rich or Die Scratching

Algunas oficinas solo atienden con cita previa, pero la sede de Schenectady, donde se ubica el centro principal de procesamiento, recibe a los jugadores sin exigirles un turno.

Los premios mayores, incluidos los jackpots o montos elevados de Powerball y Mega Millions, son verificados y validados específicamente en esta oficina central.

Un punto clave a tener en cuenta es el vencimiento. Los premios de sorteo pueden cobrarse hasta un año después de la publicación del resultado oficial, mientras que en los Scratch-Off el plazo comienza a contar desde el cierre oficial del juego.