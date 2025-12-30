“Ice storm” en Nueva York: los lugares peligrosos para viajar por la tormenta helada

El clima invernal azota a Nueva York y algunas áreas del estado están más expuestas que otras a las severas tormentas. Ante el pronóstico de los meteorólogos, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos de ciertos condados a evitar los viajes, a menos que sean imprescindibles.

En dónde es peligroso viajar por la tormenta en Nueva York

El fin de semana, una tormenta invernal afectó al Medio oeste del país norteamericano y, desde el lunes, comenzó a moverse hacia el este. Como resultado, podría producirse una acumulación significativa de hielo en partes del noreste durante la noche de este martes.

En Nueva York, las condiciones de viaje peligrosas con nevadas continúan el martes, especialmente en el área metropolitana de Syracuse NHTSA - NHTSA

El lunes, la gobernadora Kathy Hochul emitió un comunicado de prensa en el que anunció la extensión del estado de emergencia. Según el texto, las condiciones de viaje peligrosas por nevadas continúan el martes, especialmente en el área metropolitana de Syracuse.

A su vez, también rigen las alertas para partes del oeste y centro de Nueva York. “Los neoyorquinos en las áreas afectadas deben evitar viajar y tienen que trabajar desde casa si es posible”, expresó la mandataria estatal.

Por su parte, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) señaló que podrían registrarse nevadas de hasta 30 pulgadas (7,6 cencímetros) por hora en las bandas más intensas.

Además, advirtió que es posible que se produzcan condiciones similares a una ventisca en partes de los condados de Wayne, Cayuga, Onondaga, Oneida y Madison. Por este motivo, recomendó a los neoyorquinos en estas zonas que eviten desplazamientos innecesarios.

Las autoridades de Nueva York cerraron varios caminos por la tormenta, por lo que las personas que viajen deben estar atentas a las actualizaciones Freepik

Los caminos que se encuentran cerrados en Nueva York por el clima severo

Según el comunicado, actualmente se encuentran cerrados los caminos en las siguientes áreas:

La ruta estatal 80 está cerrada en ambas direcciones entre Pickle Hill Road y Spring Street, en la ciudad de Minden, condado de Montgomery, debido a árboles en los cables.

entre Pickle Hill Road y Spring Street, en la ciudad de Minden, condado de Montgomery, debido a árboles en los cables. La ruta estatal 266 está cerrada en ambas direcciones entre Grand Island Boulevard y Sawyer Avenue en la ciudad de Tonawanda, condado de Erie, como consecuencia de las inundaciones.

entre Grand Island Boulevard y Sawyer Avenue en la ciudad de Tonawanda, condado de Erie, como consecuencia de las inundaciones. La Buffalo Skyway (ruta estatal 5) está cerrada en ambas direcciones entre la I-190 y la NY-179 en las ciudades de Buffalo y Lackawanna, condado de Erie, debido a los fuertes vientos.

La oficina de la gobernadora también detalló que está vigente una prohibición de circulación de tractocamiones y acoplados en las siguientes carreteras:

Salida 46 de la I-90 (Thruway) (Rochester – Corning – I-390) hacia la frontera estatal de Pensilvania.

I-190 (Niagara Thruway): desde la I-90 hasta el puente Grand Island.

I-190 (Niagara Expressway) desde el puente Grand Island hasta el puente Lewiston-Queenstown.

I-290: De la I-190 a la I-90.

I-990: Desde la I-290 hasta la ruta NY. Carretera Millersport 263.

Ruta 400 de Nueva York: desde la I-90 hasta la Ruta 16 de Nueva York.

Ruta estadounidense 219: desde la I-90 hasta la ruta 39 de Nueva York.

I-86: Desde la línea PA hasta la I-390.

Los ciudadanos de las zonas afectadas en Nueva York deben evitar viajes innecesarios; en caso de que deban trasladarse, pueden seguir algunos consejos Freepik

Consejos para conducir en invierno, según el gobierno de Nueva York

En el texto, la oficina de Hochul acercó las siguientes recomendaciones para los neoyorquinos que deban trasladarse en medio del frío extremo:

Monitorear el pronóstico para el área local y las zonas a las que la persona pueda viajar.

para el área local y las zonas a las que la persona pueda viajar. Mantener el teléfono celular u otro dispositivo de comunicación cargado y llevarlo siempre consigo. Si el auto se queda varado, la persona podrá pedir ayuda e informar a los rescatistas de su ubicación.

y llevarlo siempre consigo. Si el auto se queda varado, la persona podrá pedir ayuda e informar a los rescatistas de su ubicación. Asegurarse antes de manejar de que el vehículo esté libre de hielo y nieve : una buena visión es clave para una buena conducción.

: una buena visión es clave para una buena conducción. Planificar paradas .

. Mantener una mayor distancia entre los vehículos.

Estar especialmente alerta y recordar que los bancos de nieve pueden ocultar a niños pequeños.

y recordar que los bancos de nieve pueden ocultar a niños pequeños. Adaptar la velocidad a la carretera y a las condiciones meteorológicas .

. Mantenerse bastante detrás de las quitanieves , que viajan a velocidades de hasta 35 millas por hora.

, que viajan a velocidades de hasta 35 millas por hora. Tener en cuenta que los conductores de quitanieves tienen una visibilidad limitada . El tamaño y el peso de las máquinas pueden dificultar enormemente las maniobras y la detención rápida.

. El tamaño y el peso de las máquinas pueden dificultar enormemente las maniobras y la detención rápida. Evitar adelantar a las quitanieves o seguirlas demasiado de cerca.

Las personas deben seguir recomendaciones especiales para sus automóviles en medio del frío del invierno que azota a Nueva York Freepik - Freepik

El estado de emergencia declarado en Nueva York por la tormenta invernal

A causa de las condiciones extremas por la tormenta invernal que azota al este de EE.UU., la gobernadora decidió ampliar el lunes el estado de emergencia, que afecta a:

Albany.

Allegany.

Bronx.

Broome.

Cattaraugus.

Cayuga.

Chautauqua.

Chemung.

Chenango.

Clinton.

Columbia.

Cortland.

Delaware.

Dutchess.

Erie.

Essex.

Franklin.

Fulton.

Genesee.

Greene.

Hamilton.

Herkimer.

Jefferson.

Kings.

Lewis.

Livingston.

Madison.

Monroe.

Montgomery.

Nassau.

Ciudad de Nueva York.

Niagara.

Oneida.

Onondaga.

Ontario.

Orange.

Orleans.

Oswego.

Otsego.

Putnam.

Queens.

Rensselaer.

Richmond.

Rockland.

St. Lawrence.

Saratoga.

Schenectady.

Schoharie.

Schuyler.

Seneca.

Steuben.

Suffolk.

Sullivan.

Tioga.

Tompkins.

Ulster.

Warren.

Washington.

Wayne.

Westchester.

“Mientras las tormentas invernales continúan impactando varias regiones del norte del estado de Nueva York, mi mensaje a los neoyorquinos sigue siendo el mismo: estén atentos a los pronósticos locales, eviten viajar y manténganse preparados”, manifestó Hochul.