Últimas actualizaciones de la tormenta en EE.UU.: derrumbe en California, tornado en Illinois y vuelos cancelados

Una tormenta invernal avanzó con fuerza durante los últimos días sobre amplias regiones de Estados Unidos y provocó diversos accidentes y complicaciones de movilidad. En ese sentido, se registraron choques masivos, tornados destructivos, cortes de energía y miles de vuelos afectados, justo en uno de los períodos de mayor movimiento por las fiestas de fin de año.

Derrumbes y choques en California tras lluvias intensas

Las precipitaciones asociadas al temporal provocaron situaciones críticas en la costa oeste, donde el suelo saturado cedió en zonas montañosas.

En el condado de San Bernardino, el suelo saturado por lluvias persistentes provocó el desprendimiento de una roca de gran tamaño que impactó contra dos vehículos Stock en Canva

El episodio más grave ocurrió en el sur de California, cuando una roca de gran tamaño se desprendió de una ladera y cayó sobre una ruta clave del condado de San Bernardino, lo que generó un choque entre vehículos y dejó a cinco heridos.

Dos autos se vieron involucrados en el impacto, en un tramo afectado por lluvias persistentes que habían debilitado el terreno.

Equipos de emergencia atendieron a cinco personas, entre ellas dos menores. Las autoridades locales confirmaron que las lesiones fueron leves y que cuatro pacientes fueron trasladados a un hospital de la zona.

Imágenes difundidas tras el hecho mostraron que la roca alcanzó una altura similar a la de algunos de los vehículos que circulaban por la carretera.

Desde AccuWeather advirtieron que, si bien el clima de California tuvo una breve tregua, nuevas lluvias están previstas para los próximos días, con riesgo de más inundaciones, deslizamientos y complicaciones en el tránsito, especialmente en la antesala de Año Nuevo.

Choques masivos y rutas cerradas en el Medio oeste

A medida que el núcleo más frío del sistema avanzó hacia el centro del país norteamericano, la combinación de nieve, viento y visibilidad reducida provocó accidentes en cadena en varias autopistas.

En el área metropolitana de Detroit, Michigan, se produjo el lunes 29 por la mañana un choque múltiple de gran magnitud en la interestatal 75.

La interestatal 75, cerca de Detroit, fue escenario de dos choques masivos Stock en Canva

Al menos tres camiones de carga y más de 20 vehículos quedaron involucrados en el siniestro, en medio de ráfagas intensas y nevadas intermitentes.

La Policía estatal informó que no se reportaron heridos en ese episodio puntual.

En otro tramo de la misma autopista, Fox Weather reportó un choque aún mayor, con más de 50 autos y varios camiones afectados durante condiciones de tormenta invernal severa.

La situación fue similar en Iowa, donde el domingo se registró un accidente fatal en la interestatal 35, en un contexto de visibilidad casi nula.

Ese corredor vial permaneció cerrado desde Ames hasta la frontera con Minnesota, desde el domingo hasta la tarde del lunes.

En ese tramo se produjo un choque que involucró a 14 vehículos.

Minnesota también sufrió un fuerte impacto, con cientos de colisiones desde el inicio de la tormenta el domingo.

La patrulla estatal contabilizó 31 accidentes con heridos.

En la región de Minneapolis–St. Paul se acumularon cerca de seis pulgadas (15 centímetros) de nieve, acompañadas por ráfagas que superaron las 30 millas por hora (48 km/h).

Tornados en Illinois y daños estructurales

El contraste térmico generado por el frente frío también desató tormentas severas y tornados en sectores del Medio oeste, un fenómeno poco habitual para esta época del año.

El domingo 28 de diciembre se confirmaron al menos tres tornados en Illinois Stock en Canva

El domingo 28 de diciembre, intensas tormentas eléctricas atravesaron Illinois y derivaron en al menos tres tornados reportados por Fox Weather.

Uno de los eventos más destructivos se produjo cerca de Long Creek, donde viviendas sufrieron daños significativos y se observaron techos arrancados y escombros dispersos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tornado durante la tarde, cuando el fenómeno avanzaba hacia el este a unas 45 millas por hora (72 km/h).

En la zona de Groveland se confirmó un tornado EF-1, con vientos máximos de hasta 98 millas por hora (158 km/h). Destruyó construcciones auxiliares, derribó postes de energía y provocó daños en la vegetación.

Fox Weather indicó que otros tornados reportados en el estado seguían bajo evaluación, a la espera de relevamientos completos de daños.

Cortes de energía y complicaciones en los aeropuertos

La magnitud del sistema también se reflejó en la red eléctrica y en los aeropuertos, en días clave para los desplazamientos por las fiestas.

Durante la jornada del lunes se registraron 850 cancelaciones y más de 9000 demoras en aeropuertos clave como Chicago y Detroit Stock en Canva

Según Fox Weather , cerca de 300 mil clientes quedaron sin suministro eléctrico en distintas regiones, principalmente en Michigan, Nueva York y Pensilvania.

Solo en Michigan, más de 115 mil usuarios se vieron afectados por apagones debido a la caída de árboles y líneas eléctricas.

En el aire, el impacto fue igualmente significativo. El lunes se registraron más de 9000 vuelos demorados dentro de Estados Unidos, además de alrededor de 850 cancelaciones, según datos citados por CNN a partir de FlightAware.

Chicago, Detroit y Minneapolis–St. Paul figuraron entre los aeropuertos más comprometidos.

Durante el pico del fin de semana, se contabilizaron hasta 1500 vuelos cancelados en una sola jornada.

Las autoridades advirtieron que, aunque la tormenta principal comenzó a alejarse de algunas regiones, el ingreso de aire ártico mantendrá el riesgo de nieve por efecto lago y temperaturas peligrosamente bajas en amplias zonas.