Intentaron ingresar con baterías fraudulentas a Nueva York, pero la CBP los descubrió
Un informe de la CPSC determinó que los artículos no cumplían la Reese’s Law, que exige sistemas seguros frente al acceso infantil en dispositivos con energía portátil
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El 26 de marzo, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron cerca de 350 mil baterías en el depósito del Peace Bridge, en Buffalo. El cargamento estaba destinado al mercado estadounidense y no cumplía con los estándares de seguridad infantiles.
Cómo la CBP detectó un cargamento ilegal de baterías en Buffalo
La intervención se inició el 9 de febrero en el puerto de entrada de Buffalo, cuando los agentes inspeccionaron un vehículo comercial que transportaba baterías para audífonos.
Tras la revisión inicial, decidieron retener la carga para una investigación más exhaustiva, informó la CBP en un comunicado difundido el 7 de abril.
Como parte del procedimiento, los oficiales enviaron muestras a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés). Los investigadores concluyeron que las baterías violaban la ley conocida como Reese’s Law, que exige que los productos con baterías tipo botón o moneda cuenten con compartimentos seguros y resistentes a la manipulación por niños.
Lo que hizo la CBP con el envío
Tras ese dictamen, la CBP avanzó con la incautación del cargamento. La agencia ejecutó la medida el 26 de marzo en el depósito del Peace Bridge, en Buffalo, y estimó el valor del envío en aproximadamente US$100 mil.
La directora interina del puerto, Sharon Swiatek, afirmó que los agentes de la CBP “están comprometidos con la protección del público frente a productos inseguros” y agregó que la incautación “demuestra la dedicación a la seguridad y el cumplimiento”. También destacó que los oficiales “tomaron medidas decisivas para evitar que estos artículos peligrosos ingresen al mercado estadounidense”.
Así son las baterías que la CBP restringe en los puertos de entrada
Las pequeñas baterías de botón, presentes en objetos cotidianos como los controles o los audífonos, están sujetas a la Reese’s Law en Estados Unidos para proteger a los niños.
En este caso, la CBP detectó el envío porque los productos no cumplían con las características para ser legales. Entre lo que se toma en cuenta es:
- El compartimento de la batería: debe tener un seguro para que solo pueda abrirse con una herramienta, como un desatornillador.
- Debe tener etiquetas de advertencia en el empaque, en el manual de instrucciones o incluso en el producto si su tamaño lo permite.
- En el caso de las baterías que se venden por separado, deben contar con un empaque especial de seguridad que dificulte que los niños puedan abrirlas.
La medida es obligatoria para la mayoría de los productos fabricados o importados después del 19 de marzo de 2024. Por lo tanto, aunque en este caso las baterías para audífonos podían funcionar, fueron incautadas porque no cumplían todos estos requisitos.
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