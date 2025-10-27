Kathy Hochul anuncia un operativo de seguridad para Halloween 2025 en Nueva York: más patrullas y controles
El programa busca combatir a los conductores en estado de ebriedad e imprudentes en el estado
- 3 minutos de lectura'
A pocos días para la celebración de Halloween en todo Estados Unidos, la ciudad de Nueva York se prepara de una manera especial. La gobernadora Kathy Hochul lanzó un operativo de seguridad que incluye la presencia de patrullas y controles para combatir a los conductores en estado de ebriedad e imprudentes.
El operativo de seguridad en Nueva York por Halloween
El período de controles de tránsito comenzó el pasado sábado 25 de octubre y se extenderá hasta el día 31 del mes, según informó la gobernadora en un comunicado.
La oficina indicó que la Policía Estatal y las fuerzas del orden locales intensificarán los patrullajes, en un operativo financiado por el Comité Estatal de Seguridad Vial.
“Halloween debería ser divertido y seguro para todos, sin importar cómo elijan celebrarlo”, dijo Hochul: “La Policía Estatal de Nueva York y nuestros agentes locales del orden estarán atentos a cualquiera que decida poner en peligro la seguridad de los demás este Halloween”.
Los ciudadanos pueden esperar varios controles de sobriedad y patrullajes adicionales por conducir bajo los efectos del alcohol durante las fechas del operativo.
Además, los agentes también buscarán a conductores distraídos o que excedan el límite de velocidad.
En una iniciativa similar desarrollada el año pasado, los oficiales emitieron 46.212 citaciones y arrestaron a 1260 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol.
Al margen de la violación a la ley de manejar bajo la influencia (DUI, por sus siglas en inglés), multaron a 9029 conductores por exceso de velocidad.
Halloween en Nueva York, el día más mortal
De acuerdo con la gobernadora, Halloween es el día más mortal para los peatones menores de 18 años. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) suele registrarse una gran cantidad de conductores ebrios en esa fecha.
El 29% de los accidentes automovilísticos mortales durante la celebración de la festividad en 2023 involucraron a conductores ebrios. Asimismo, las muertes de peatones aumentan un 43% en Halloween en comparación con otras noches.
En estadísticas generales, la NHTSA señala que la conducción bajo los efectos del alcohol causó la muerte de más de 13.000 personas por segundo año consecutivo.
Desde 2019, los accidentes mortales por esta causa aumentaron un 22%, con una persona fallecida o herida en un accidente por conducir ebrio cada 85 segundos.
La aplicación de Nueva York que permite encontrar el camino a casa en Halloween
La oficina de la gobernadora indicó que los conductores que necesiten encontrar un camino a casa después de las fiestas pueden utilizar la aplicación “Have a plan”. Los ciudadanos pueden descargar en sus teléfonos de forma gratuita la app que ofrece un recurso práctico para:
- Localizar y llamar a un servicio de taxi.
- Programar una lista de conductores designados.
- Informarse sobre los niveles de alcohol en sangre, así como sobre las leyes y sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol.
- Denunciar a un presunto conductor bajo los efectos del alcohol.
