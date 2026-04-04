Artemis II salpicará las costas de California: el punto exacto donde amerizarán los astronautas al volver de la Luna

Tras haber despegado el miércoles, la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) finalizará su recorrido con un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California. Los cuatro astronautas regresarán a la Tierra el 10 de abril tras completar un viaje de diez días alrededor de la Luna.

Dónde caerá la nave Orion en el regreso de la misión Artemis II a California

La nave espacial Orion caerá en el mar a varias millas de la costa de San Diego después de que finalice la misión Artemis II.

después de que finalice la misión Artemis II. Según Fox 5 San Diego, el equipo de rescate de la NASA y la armada de EE.UU. esperarán en la zona para recuperar la nave y a la tripulación.

La nave Orion de Artemis II despegó el miércoles 1° de abril Chip Somodevilla - Getty Images North America

La cápsula reingresará a la atmósfera terrestre a una velocidad de 25 mil mph (40.233 km/h), la cual se reducirá con una serie de paracaídas en su descenso hasta alcanzar las 17 mph (27 km/h) antes de tocar el agua.

Buzos de élite de la Armada estadounidense inspeccionarán la estructura en busca de fugas químicas o puntos calientes. Luego, el equipo remolcará la nave hacia un buque de recuperación para trasladar a los tripulantes a cubierta.

La tripulación incluye a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Los cuatro despegaron desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el pasado 1° de abril en la misión hacia el satélite natural.

Artemis II: preparativos de la NASA para el rescate en el océano Pacífico

Para preparar el amerizaje en el océano Pacífico, los equipos de la NASA realizaron simulaciones finales en enero de 2026 con maquetas a escala real de la nave Orion, de acuerdo con Fox 5 San Diego. Esas prácticas validaron los procedimientos de seguridad y el uso del barco de recuperación USS Somerset.

La cápsula Orion de la NASA es transportada a la cubierta del USS Portland tras amarizar después del éxito de la misión no tripulada Artemis I Mario Tama - Pool Getty Images North America

La trayectoria del vuelo será con una forma de ocho alrededor de la cara oculta de la Luna. El principal objetivo de la misión es realizar una “prueba” con la vista puesta en próximos viajes, donde se espera que los astronautas alunicen y establezcan bases lunares para realizar investigaciones.

Las transmisiones en vivo del regreso estarán disponibles mediante las plataformas NASA+ y Amazon Prime. El público también cuenta con acceso a la cobertura total de la misión a través del canal oficial de YouTube.

Cómo seguir en tiempo real la trayectoria de la nave Orion de Artemis II hacia la Luna

La NASA lanzó una plataforma digital para seguir en tiempo real la misión Artemis II hacia la Luna. Se trata del sitio web de Artemis Real-time Orbit Website (AROW), que proporciona datos sobre la trayectoria espacial. Quienes ingresen podrán consultar la distancia del vehículo respecto a la Tierra y la Luna.

A su vez, la herramienta está disponible para dispositivos móviles. En este caso, será necesario instalar la aplicación de la NASA, con la cual los espectadores pueden apuntar sus teléfonos al cielo para identificar la posición de la nave.