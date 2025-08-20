Kathy Hochul, como Gavin Newsom, advierte por los cambios en mapas electorales: “Hay que combatir fuego con fuego”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tendió un puente político con los legisladores demócratas de Texas que resisten un proceso de redistribución de distritos impulsado por los republicanos. En un gesto de respaldo, la mandataria neoyorquina se conectó con ellos por videollamada y luego compartió parte de esa conversación en sus redes sociales. Pero también advirtió sobre la estrategia republicana y dejó en claro que los demócratas buscarán responder “fuego con fuego”.

La videollamada de Hochul con los legisladores texanos

La conversación virtual se produjo mientras la Cámara de Representantes del Estado de la Estrella Solitaria aún intenta votar un rediseño del mapa de distritos que, según la oposición, busca otorgar cinco escaños adicionales a los republicanos en el Congreso. Hochul decidió intervenir desde Nueva York con un mensaje que, además de político, tuvo un fuerte componente emocional.

En el video que luego difundió en X, la gobernadora aseguró que los legisladores texanos merecían un reconocimiento nacional por el sacrificio que realizaron al abandonar a sus familias y hogares para frenar la aprobación de un proyecto que consideran injusto.

“Les dije que deberían recibir el perfil de coraje 2025, porque renunciaron a tanto. Algunos de ustedes son madres y padres, tienen hijos que vuelven a la escuela, y aun así dejaron todo de lado para hacer lo mejor por EE.UU.”, expresó.

Hochul destacó que la lucha de sus colegas del sur no podía reducirse a un enfrentamiento entre partidos. “No se trata de rojo versus azul, sino de lo correcto frente a lo incorrecto. Ustedes son los líderes de este momento y la historia los recordará como quienes mostraron a EE.UU. lo que significa el valor”, afirmó durante el intercambio.

También les aseguró que en Nueva York tenían “amigos, empezando por la gobernadora hacia abajo”, y que la nación entera seguía con atención lo que ocurría en Texas.

La conferencia de Albany y las críticas a los republicanos

El gesto de Hochul no se limitó a la videollamada. Dieciséis días antes, el 4 de agosto, la mandataria ya había expuesto públicamente su postura en una conferencia de prensa en Albany. Allí recibió a seis legisladores texanos que viajaron a Nueva York para denunciar el plan de redistribución que impulsa el gobernador Greg Abbott con apoyo del presidente Donald Trump.

El gesto de apoyo se produjo mientras la Cámara de Representantes de Texas intenta votar un rediseño del mapa de distritos que, según la oposición demócrata, busca otorgar cinco escaños adicionales al Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos X: @GovKathyHochul

En esa oportunidad, Hochul usó un tono desafiante. “Esto ya no es el Lejano Oeste. No vamos a permitir que nuestra democracia sea robada en un asalto moderno a la diligencia por un grupo de forajidos que quebrantan la ley”, declaró. Aseguró que los republicanos están “obsesionados con manipular las reglas” para sostenerse en el poder pese al rechazo social que, según ella, reflejan las encuestas.

La mandataria neoyorquina calificó la iniciativa texana como “una insurrección legal contra el Capitolio” y advirtió que si el Partido Republicano persiste en modificar las normas a su favor, los demócratas no tendrán más remedio que responder de la misma manera. “Hay una frase: hay que combatir el fuego con fuego. Eso es exactamente lo que estamos sintiendo ahora”, sostuvo, usando una expresión similar a la empleada por el gobernador de California, Gavin Newsom.

Hochul aseguró que los legisladores texanos merecían recibir el "perfil de coraje 2025" por el sacrificio de abandonar sus hogares y familias Flickr (govkathyhochul)

Los argumentos de Hochul contra el plan de Texas

Los legisladores texanos insistieron en que el rediseño de los distritos tenía un impacto directo sobre las comunidades de color y que su objetivo era restar representación a esos sectores en el Congreso. En su exposición junto a Hochul, Mihaela Plesa recordó que mientras en el Estado de la Estrella Solitaria se postergaba la ayuda a las familias afectadas por las inundaciones que dejaron más de 130 muertos, en su mayoría niños, los republicanos priorizaban la votación del mapa electoral.

“Esto no se trata solo de líneas en un mapa, se trata de vidas en juego. Nuestros colegas están dispuestos a entregar cinco bancas al Congreso a cambio de silenciar a los votantes. Y si lo logran en Texas, mañana lo intentarán en Ohio o en Missouri”, advirtió la legisladora, que pidió solidaridad a los demócratas de todo el país norteamericano.