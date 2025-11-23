Kpop Demon Hunters y las estrellas invitadas al desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York

El 27 de noviembre, la 99ª edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se realizará Nueva York con globos enormes, carrozas impresionantes, actuaciones de Broadway y la aparición estelar de Santa. El momento cumbre será el repertorio musical lleno de celebridades: la cartelera de 2025 podría ser la más electrizante.

Quienes son las estrellas invitadas al desfile de Acción de Gracias de Macy’s

El desfile de este año presenta un elenco de 26 artistas, que abarca todos los géneros: desde iconos del pop y favoritos del country, hasta estrellas en ascenso y bandas legendarias. Una de las presencias que causa furor es la banda musical de la película KPop Demon Hunters (Netflix), según AP News.

Las voces de Huntr/x recorrerán el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's (Instagram/@kpopdemonhuntersnetflix)

El trío vocal Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami, que da vida a HUNTR/X, es la fuerza detrás del soundtrack de la película de Netflix. Esta banda sonora no solo lideró la lista Billboard 200, sino que recientemente alcanzó un disco de platino.

Además, los fans podrán ver a dos de los queridos personajes de la película: Derpy Tiger y Sussie.

Esta es la lista completa de los invitados musicales confirmados, según Secret NYC.

Busta Rhymes

Calum Scott

Christopher Jackson

Ciara

Colbie Caillat

Darlene Love

Debbie Gibson

Drew Baldridge

EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami, las voces cantantes de Huntr/X de KPop Demon Hunters

Foreigner

Gavin DeGraw

Jewel

Kool & the Gang

Lauren Spencer Smith

Lil Jon

Luísa Sonza

Matteo Bocelli

Meg Donnelly

Mickey Guyton

Sr. Fantasía

Roman Mejia

Russell Dickerson

Shaggy

Taylor Momsen

Teyana Taylor

Tiler Peck

El evento contará con la presencia de miembros del elenco de los musicales de Broadway Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime, además de las Radio City Rockettes.

También asistirán grandes atletas, como el patinador artístico Ilia Malinin, tres veces campeón nacional de EE.UU., y el atleta paralímpico estadounidense Jack Wallace.

Todos los años, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s ofrece una gran variedad de shows de entretenimiento (Associated Press/Achivo) Associated Press

Cuál es el horario para ver el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

El desfile está programado para iniciar las 8.30 (hora local) del 27 de noviembre. El evento contará con una impresionante muestra de 32 globos gigantes, tres globos aerostáticos, 27 carrozas, 33 grupos de payasos y 11 bandas de música, que abrirán el camino perfecto para el espectacular Santa Claus, informó Telemundo.

La cobertura en NBC y Peacock correrá a cargo de los presentadores habituales de Today: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker. Se espera el anuncio de más estrellas invitadas próximamente.

Qué novedades tendrá el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

El desfile de este año viene lleno de estrenos: debutarán cuatro nuevos globos con personajes populares como Buzz Lightyear, Pac-Man y Mario de Super Mario Bros, además de un carruaje de cebolla con ocho figuras de "Shrek", consigno AP News.

También se incorporan seis nuevas carrozas, como Holland America Line, LEGO, Lindt, la serie ‘Stranger Things’ y una carroza de Serta con ovejas.

En honor al centenario que se celebrará el año próximo, los organizadores revivirán figuras históricas como la trucha arcoíris, el Hipopótamo Feliz Triple Stack, Wigglefoot y Freida la perrita salchicha.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's tendrá 32 globos y tres globos aerostáticos (DesfileMacys/Archivo) Jeenah Moon - FR171862 AP

Las bandas de música que darán ambiente provienen de una amplia gama de estados estadounidenses (Carolina del Sur, California, Texas, Arizona, Nuevo Hampshire, Misisipi, Alabama, Pensilvania). Para esta edición, se contará también con la participación adicional de la banda del Departamento de Policía de Nueva York, señaló Telemundo.

Recorrido del desfile de Acción de Gracias de Macy’s

El desfile arranca a las 8:30 hs, en la parte oeste de Central Park (77th St.), y sigue por la 6th Avenue hasta Macy’s en Herald Square (34th St.). Se aconseja llegar temprano y situarse en Central Park, entre las calles 60 y 70, para una mejor visualización, destacó el sitio Nueva York.

Entre las zonas de mayor aglomeración se encuentra Herald Square. Además, también se sugiere evitar el tramo entre la 34th y la 38th St., que lo reservan principalmente para las cámaras de televisión.