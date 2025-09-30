La advertencia de Trump a los votantes de Nueva York: si eligen a Mamdani, bloqueará los fondos para la ciudad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió un recorte de los fondos federales a la ciudad si Zohran Mamdani gana las elecciones en Nueva York como alcalde el próximo 4 de noviembre. El mandatario republicano mostró su apoyo al candidato Andrew Cuomo previamente.

Qué dijo Trump sobre la posibilidad de que Mamdani se convierta en alcalde de Nueva York

Las encuestas recientes de intención de voto en la ciudad de Nueva York situaron a Mamdani como favorito frente a Cuomo y tras la declinación de la candidatura de Eric Adams a la reelección. La posición líder del identificado como socialista demócrata no fue respaldada por Trump.

La advertencia del presidente sobre las elecciones en Nueva York Truth Social/Donald Trump

“El autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano”, expresó el presidente estadounidense en una publicación de Truth Social el lunes 29 de septiembre.

En ese sentido, Trump aseguró que Mamdani “tendrá problemas con Washington” si se convierte en alcalde de la ciudad y advirtió una medida que tomaría si los comicios le dieran ganador. “Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas”, puntualizó.

Y siguió con una referencia a los votantes de Nueva York: “No recibirá nada. Así que, ¿qué sentido tiene votar por él? Esta ideología ha fracasado, siempre, durante miles de años. ¡Volverá a fracasar y eso está garantizado!“.

La reacción de Mamdani a la advertencia de Trump en Nueva York

Durante una entrevista con CNN el lunes 29 de septiembre, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York respondió a la amenaza del presidente republicano sobre la retirada de fondos a la ciudad. Según el mandatario, este año destinó 7400 millones de dólares al territorio.

“No vamos a perder ni un dólar“, sentenció el candidato a las elecciones. ”Vamos a luchar por cada recurso que la ciudad recibe. Lo que vimos en California es que, por cada dólar que invirtieron en demandas contra las amenazas del gobierno federal, lograron recuperar más de US$30.000. Tomaremos ese mismo camino".

Con respecto a la señalización del mandatario republicano al candidato como “comunista”, Mamdani respondió: “No, soy un socialista democrático. Lo he dicho una y otra vez”. Y detalló: “Creo que refleja el hecho de que, mientras esas críticas antes podrían bastarle a Trump, ahora ni siquiera quiere usar esa etiqueta porque sabe que mi mensaje está conectando con los neoyorquinos”.

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Nueva York

La Marist Poll publicada el 16 de septiembre determinó a Mamdani como favorito con el 45% de los apoyos, mientras que Cuomo obtuvo el 24%. Seguido, Curtis Sliwa se posicionaba con un 17% y Eric Adams, con un 9%.

Tras la retirada de la candidatura de Adams, un pronóstico situó el mismo podio, pero con porcentajes levemente diferentes. Mientras Mamdani alcanzaba el 46%, Cuomo ascendía hasta el 30% de los apoyos, con Sliwa con un 18%.

(Archivo) Mamdani se posiciona como favorito en las encuestas frente a Cuomo AP/ Facebook Zohran Kwame Mamdani

En la contienda por la alcaldía de Nueva York, los dos principales candidatos endurecieron sus discursos tras la salida de la contienda de Eric Adams.