La ciudad de montaña que queda en Nueva York y que atrae por sus senderos sobre acantilados

A cuatro horas del asfalto y el bullicio de Nueva York, existe un refugio natural donde el horizonte deja de ser de cristal y acero para transformarse en roca y cielo. Esta joya oculta es el destino predilecto para los amantes de la aventura, gracias a sus impresionantes rutas de senderismo que desafían la gravedad, y serpentean por acantilados con vistas más espectaculares de la costa este.

Senderismo y acantilados a cuatro horas de viaje de Nueva York

Ithaca, una ciudad que se ubica en la palma de la región de Finger Lakes, a solo cuatro horas de Nueva York.

Se la conoce como la ciudad universitaria, por ser la sede de la Universidad de Cornell y el Ithaca College, y cuenta con muchos atractivos únicos, desde su fundación en 1865, consignó Cornell University.

Los senderos son muy particulares y ofrecen una emoción constante (Instagram/@visitithaca)

Qué atractivos ofrece la ciudad de Ithaca

Los espectaculares paisajes de Ithaca, invitan a los visitantes de todas las edades a disfrutar de grandes atracciones al aire libre. Entre ellas destacan:

Rutas de senderismos y acantilados

Ithaca se consolida como un imán para los entusiastas del outdoor, quienes llegan atraídos por un paisaje de gargantas profundas y cascadas majestuosas, que se molden por la erosión glaciar. Además, posee senderos que bordean acantilados y dejan sin aliento a más de una persona, informó Travel Safe – Abroad.

Los senderos descienden suavemente hasta encontrarse con las serenas aguas del lago Cayuga, algo que atrae a miles de turistas cada año.

El punto de partida obligado es el Parque Estatal Taughannock Falls, que supera en altura a las mismísimas Cataratas del Niágara. Para explorarla, puedes elegir el Gorge Trail (sendero tranquilo) o desafiar los bordes norte y sur para capturar vistas de vértigo, explicó Visit the USA.

Ithaca tiene una cascada que supera en altura a las mismísimas Cataratas del Niágara (Instagram/@visitithaca)

En el sitio también se aconseja visitar el Parque Estatal Robert H. Treman y los Jardines Botánicos de Cornell, rincones esenciales para quienes buscan perderse entre senderos y cortinas de agua.

Excursiones por el lago Cayuga

Las aguas tranquilas del Lago Cayuga son el escenario perfecto para un día de ensueño. Se puede navegar en kayak o esperar el pique de un salmón del Atlántico. Los barcos de Discover Cayuga muestran la ecología local y rodean un horizonte impresionante.

Gastronomía

La escena culinaria de Ithaca es un reflejo de su vibrante diversidad cultural y su compromiso con la tierra. Gracias al prestigio de su escuela de hostelería y a la frescura de los productos de las granjas cercanas, la ciudad ofrece una experiencia gastronómica de primer nivel, destacó Visit Ithaca NY.

Bebidas y degustaciones locales

La Ruta del Vino del Lago Cayuga es pionera en su tipo en todo el país. La región no solo destaca por sus viñedos; también es un referente de la cerveza artesanal como la emblemática Ithaca Beer Co. Los visitantes también pueden encontrar sidra seca en cualquiera de las nueve sidrerías a pocos minutos de la ciudad.

El Mercados de Agricultores de Ithaca tiene su punto fuerte de abril a diciembre (Instagram/@visitithaca) Allison Usavage

Mercados de Agricultores

Con sedes que funcionan prácticamente todo el año, el Mercado de Agricultores de Ithaca tiene su punto álgido frente al lago de abril a diciembre. La riqueza agrícola de la región se hace aún más evidente en verano, cuando los mercados de Trumansburg, Brooktondale, Dryden y Freeville abren sus puertas, y ofrecen lo mejor de los productores locales.

Ithaca Commons

El centro comercial peatonal es el corazón de la vibrante escena social de la ciudad, lleno de boutiques, tiendas modernas y todas las opciones de comida.